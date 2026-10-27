Ce mâncăm înainte de sală ca să avem energie. Nutriționistul Tania Fântână: Contează și când mâncăm, nu doar ce alegem

27 oct. 2026, Fitness
Ce mâncăm înainte de sală ca să avem energie. Nutriționistul Tania Fântână: Contează și când mâncăm, nu doar ce alegem
Foto: colaj Dreamstime/G4Food
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover
Cuprins
  1. Ne dă mai multă energie mâncarea care este încă în stomac?
  2. Cu cât timp înainte de sală putem mânca un fruct, un baton sau câteva nuci?
  3. Cum ar trebui să arate prânzul dacă mergem la sală peste 4-5 ore?
  4. Mai avem nevoie de o gustare înainte de sală dacă am mâncat bine la prânz?

De câte ori nu ni s-a întâmplat să ajungem la sală după o zi aglomerată, să ne simțim fără energie și să ne gândim că ar fi trebuit să mâncăm ceva înainte? Sau, dimpotrivă, să mâncăm prea aproape de antrenament și să simțim că avem stomacul plin, că ne este greață sau că nu putem face exercițiile așa cum ne-am dori? Alimentația dinaintea antrenamentului contează, dar nu avem nevoie nici de produse speciale pentru sportivi, nici de cantități mari de mâncare. Avem nevoie să înțelegem cum folosește organismul energia și cât timp îi trebuie să digere alimentele.

Iată ce ne sfătuiește nutriționistul Tania Fântână: Atunci când mergi frecvent la sală, automat te disciplinezi și cu mesele sau măcar cu cantitatea de mâncare ce ajunge în stomac. Performanța ta la sală este afectată și dacă nu mănânci suficient, dar și dacă mănânci prea mult.

Ne dă mai multă energie mâncarea care este încă în stomac?

Nu neapărat. Mâncarea aflată încă în stomac nu înseamnă energie disponibilă imediat pentru mușchi. Alimentele trebuie digerate, iar nutrienții absorbiți, în principal la nivelul intestinului subțire. În timpul antrenamentului, organismul folosește în mare parte energia provenită din glicogenul depozitat în mușchi și ficat, dar și din grăsimi, în proporții diferite în funcție de intensitatea efortului și mai ales de durata lui (ideal peste 60 min/antrenament). Așadar, nu trebuie să mâncăm cu 10 minute înainte de sală ca să avem combustibil. Contează și ceea ce am mâncat în orele anterioare, uneori chiar în ziua precedentă.

Mai mult, o masă bogată în grăsimi, fibre sau proteine, consumată foarte aproape de antrenament, poate întârzia golirea stomacului și poate provoca balonare, reflux sau senzație de greutate. De aceea, înainte de efort, mai ales dacă este intens, ne interesează să avem suficienți carbohidrați disponibili, fără să încărcăm inutil digestia.

Cu cât timp înainte de sală putem mânca un fruct, un baton sau câteva nuci?

Dacă mai avem doar 15-30 de minute până la antrenament și simțim că ne este foame, putem alege ceva foarte simplu, cum ar fi o banană mică sau câteva înghițituri de suc de fructe (nerecomandat sucul în general, dar aici vorbim de o soluție de avarie pentru a avea totuși puțină energie disponibilă rapid). Nu este obligatoriu să mâncăm, mai ales dacă am avut o masă consistentă înainte. Un fruct consumat cu 30-60 de minute înainte poate fi o alegere bună, deoarece aduce carbohidrați ușor de folosit de organism. O banană medie are aproximativ 25-27 g de carbohidrați, suficient pentru o gustare înaintea unui antrenament obișnuit.

Un baton cu cereale poate fi consumat cu aproximativ 45-90 de minute înainte, în funcție de mărime și compoziție. Ideal ar fi să alegem unul cu 20-30 g de carbohidrați și nu foarte multă grăsime sau fibre. Atenție la batoanele care par sănătoase doar pentru că au semințe, nuci, unt de arahide și fructe uscate. Acestea pot fi nutritive, dar și destul de concentrate caloric și mai greu de digerat. Un baton de 40-50 g poate avea 180-250 kcal sau chiar mai mult, iar dacă predomină nucile, energia nu va deveni disponibilă la fel de repede ca în cazul unei gustări predominant glucidice.

Nucile și fructele uscate sunt o combinație bună în alimentația obișnuită, dar nu neapărat cea mai inspirată cu 20 de minute înainte de sport. Fructele uscate aduc carbohidrați, însă nucile conțin multe grăsimi, care încetinesc digestia. Dacă ne plac, le putem consuma cu aproximativ 1-2 ore înainte, într-o cantitate moderată, de exemplu 20-30 g de stafide sau curmale și 10-15 g de nuci. Dacă avem un stomac sensibil, este posibil să tolerăm mai bine un fruct copt, câțiva biscuiți simpli sau o felie de pâine prăjită cu puțină miere.

Cum ar trebui să arate prânzul dacă mergem la sală peste 4-5 ore?

Dacă luăm prânzul la ora 13:00 și mergem la sală la 18:00, avem suficient timp pentru o masă normală, completă. Nu trebuie să mâncăm doar o salată și nici să evităm carbohidrații de teamă că ne îngrășăm. Din contră, o porție de orez, cartofi, paste sau pâine ne poate ajuta să susținem antrenamentul de mai târziu. Alături de carbohidrați, avem nevoie de proteine pentru întreținerea și refacerea musculară și de legume pentru fibre, vitamine și minerale.

Un prânz potrivit poate avea aproximativ 25-40 g de proteine, o porție de carbohidrați adaptată efortului și o cantitate moderată de grăsimi. Nu este nevoie să fie o masă uriașă, dar nici una atât de mică încât să ajungem flămânzi la sală.

5 variante de prânz dacă mergem la sală peste 4-5 ore (gramajele sunt orientative. Ele se vor adapta după greutatea și efortul fizic).

  1. Piept de pui cu orez și legume: 150 g piept de pui gătit, 150 g orez fiert, dovlecel, morcov sau broccoli și o linguriță de ulei de măsline
  2. Paste cu ton și sos de roșii: 75 g paste cântărite uscate, 100 g ton în suc propriu, 150 g sos de roșii, busuioc și o linguriță de ulei de măsline.
  3. Somon cu cartofi la cuptor: 130 g somon, 200 g cartofi copți și 150 g legume sau salată, cu lămâie și verdețuri.
  4. Lipie cu curcan și hummus: o lipie integrală de 60 g, 120 g piept de curcan gătit, 40 g hummus, roșii, castravete și frunze de salată.
  5. Orez cu tofu și legume (pentru vegani sau cei care țin post): 180 g tofu, 160 g orez fiert, 200 g legume trase la tigaie și o linguriță de ulei.

Cantitățile sunt orientative, iar necesarul diferă în funcție de greutate, obiectiv, durata și intensitatea antrenamentului.

Mai avem nevoie de o gustare înainte de sală dacă am mâncat bine la prânz?

Depinde. Dacă au trecut 4-5 ore de la prânz, este foarte posibil să apară foamea, mai ales dacă avem un antrenament intens sau de durată. În această situație, o gustare cu 30-45 de minute înainte poate fi utilă. Putem alege o banană/ două rondele de orez/ un baton simplu cu cereale sau o felie de pâine cu magiun. Nu avem nevoie obligatoriu de un baton proteic înainte de sală. Pentru energia imediată, carbohidrații sunt de regulă mai utili decât o cantitate mare de proteine.

Dacă mergem la sală pentru 40-50 de minute de exerciții moderate, am mâncat suficient în timpul zilei și nu ne este foame, putem face antrenamentul și fără gustare. Dacă însă urmează o oră și jumătate de efort intens, este posibil să avem nevoie de mai mulți carbohidrați înainte și, în anumite situații, chiar în timpul antrenamentului.

Și să nu uităm de apă. Uneori, senzația de oboseală sau scăderea performanței este accentuată de hidratarea insuficientă. Pentru majoritatea antrenamentelor obișnuite, apa este suficientă și nu avem nevoie de băuturi energizante sau sportive. Să nu încercăm să optimizăm rezultatele și să credem că o nutriție perfectă o să înlocuiască mai mult timp de stat în sală sau o intensitate ridicată a exercițiului fizic. Nutriția perfectă există doar în cărți și nu este panaceu universal.

Nu mâncarea care stă în stomac ne dă mai multă energie, ci felul în care ne alimentăm pe parcursul zilei și cât de odihniți suntem (nu uitați și de importanța somnului în eficiența antrenamentului la sală). Un prânz echilibrat, o gustare simplă atunci când avem nevoie și o hidratare bună sunt, de cele mai multe ori, suficiente. Nu trebuie să ne complicăm prea mult cu alimentația înainte de sală. Trebuie doar să nu ajungem la antrenament nici înfometați, nici cu stomacul prea plin și să fim odihniți pentru a avea un randament bun.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Nutriție
26 oct.
Ce efect pot avea alimentele ultraprocesate asupra creierului / Leziunile vasculare care pot fi observate la RMN înainte de apariția simptomelor
Ce efect pot avea alimentele ultraprocesate asupra creierului / Leziunile vasculare care pot fi observate la RMN înainte de apariția simptomelor
Nutriție
26 oct.
Smochine sau curmale? Variantele uscate sunt mai concentrate, dar și mai bogate în zahăr și calorii / Diferența care contează
Smochine sau curmale? Variantele uscate sunt mai concentrate, dar și mai bogate în zahăr și calorii / Diferența care contează
Nutriție
26 oct.
Zece lucruri despre diabet pe care ar trebui să le știm cu toții / Dr. Sorina Ispas explică de ce nu doar zahărul contează și dezvăluie cum putem preveni complicațiile bolii
Zece lucruri despre diabet pe care ar trebui să le știm cu toții / Dr. Sorina Ispas explică de ce nu doar zahărul contează și dezvăluie cum putem preveni complicațiile bolii
Nutriție
26 oct.
Greșeala pe care o faci când iei proteine / Nutriționistul Tania Fântână: „Pudrele proteice nu sunt scurtături pentru mâncatul sănătos”
Greșeala pe care o faci când iei proteine / Nutriționistul Tania Fântână: „Pudrele proteice nu sunt scurtături pentru mâncatul sănătos”
Nutriție
26 oct.
VIDEO | Chef Alain Alexanian, laureat al Palme d’Or în Gastronomie: „Educația alimentară începe acasă. Copiii trebuie să învețe să mănânce calitativ, nu mult, ci echilibrat”
VIDEO | Chef Alain Alexanian, laureat al Palme d’Or în Gastronomie: „Educația alimentară începe acasă. Copiii trebuie să învețe să mănânce calitativ, nu mult, ci echilibrat”
Recomandări
Mediafax
Ce efect pot avea alimentele ultraprocesate asupra creierului? MODIFICĂRILE observate la nivelul vaselor de sânge
G4Media
SURSE | O studentă ar fi abandonat facultatea după ce ar fi fost violată de două ori de Alexandru Toader/ Alte șase tinere, victime în dosarul în care profesorul e acuzat de 11 infracțiuni
Economedia
Nazare nu exclude taxe și impozite noi în 2027
Mediafax Italia
Rețeta pe care n-o știai! Cum se prepară ”pâinea morților”?!
Mediafax Spania
Coji de lămâie fierte cu ghimbir. De ce e preparat toamna și la ce folosește?!
CSID
Iei medicamente pentru hipertensiune? Un farmacist avertizează asupra reacțiilor adverse care nu trebuie ignorate
CSID
La ce trebuie să fii atent când cumperi mere din supermarket. Verifică acest lucru înainte să le pui în coș

Cele mai noi articole

VIDEO | Connaisseur fără ifose (Ep. 101): Masterclass dedicat pelinului, băutura tradițională pe bază de vin, organizat pe 8 noiembrie, la București
VIDEO | Connaisseur fără ifose (Ep. 101): Masterclass dedicat pelinului, băutura tradițională pe bază de vin, organizat pe 8 noiembrie, la București
VIDEO | Ciprian Dincă: Taxele au lovit puternic micii producători / „Consumatorii cred că prețurile au crescut din cauza adaosului. Banii aceia se duc la stat”
VIDEO | Ciprian Dincă: Taxele au lovit puternic micii producători / „Consumatorii cred că prețurile au crescut din cauza adaosului. Banii aceia se duc la stat”
VIDEO | „DISPUTANDUM, un podcast despre gusturi cu Cosmin Dragomir” (Episodul 15): Irinel Nicoară, Valori Nutriționale: „Majoritatea meniurilor pentru copii din restaurante sunt nesănătoase” / Ce capcane se ascund în preparatele din restaurante
VIDEO | „DISPUTANDUM, un podcast despre gusturi cu Cosmin Dragomir” (Episodul 15): Irinel Nicoară, Valori Nutriționale: „Majoritatea meniurilor pentru copii din restaurante sunt nesănătoase” / Ce capcane se ascund în preparatele din restaurante
VIDEO | De ce târgurile încă au un avantaj în fața cumpărăturilor online / „Ești la o palmă distanță de producător, îi auzi povestea și îi guști produsul”
VIDEO | De ce târgurile încă au un avantaj în fața cumpărăturilor online / „Ești la o palmă distanță de producător, îi auzi povestea și îi guști produsul”
„Brânza artizanală este un produs viu” / Cum a transformat Gina Crăciun pasiunea pentru brânzeturi într-un business de experiențe culinare
„Brânza artizanală este un produs viu” / Cum a transformat Gina Crăciun pasiunea pentru brânzeturi într-un business de experiențe culinare