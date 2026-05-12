Agricultura nu duce lipsă de finanțare sau tehnologie, ci de oameni pregătiți să folosească noile instrumente digitale, a declarat Jabbar Kanani, fondatorul Agricover. Conform sursei citate, agricultura a evoluat rapid în ultimele decenii, însă ritmul tehnologic nu este însoțit de o schimbare similară la nivelul resursei umane.

„Acum vorbim de 4G și chiar de 5G. La partea asta de dezvoltare de la 1 la 5, diferența e una singură, pentru că terenul este același, singurul lucru care s-a schimbat este tehnologia. De la animale care ară ajungem la tractoare sau dronă”, a spus Kanani.

Fondatorul Agricover consideră că problema centrală a agriculturii românești este îmbătrânirea proprietarilor de ferme și lipsa unei noi generații capabile să lucreze cu tehnologiile moderne.

„Toată lumea spune acum că agricultura are probleme. Agricultura nu are probleme. O singură problemă are agricultura și anume resursa umană bine pregătită care poate absorbi tehnologia”, a afirmat acesta.

El a atras atenția că digitalizarea și inteligența artificială nu pot produce rezultate fără oameni care să știe să le utilizeze eficient.

„Vorbim de AI. Dar cine folosește AI-ul acesta? Dacă nu punem la pregătire oamenii o să devenim numai o instituție care a dat subvenții pentru bătrânii din agricultură”, a declarat Jabbar Kanani.

În opinia sa, diferența dintre generații este vizibilă inclusiv în modul în care este percepută tehnologia agricolă. „Un om de 70 de ani, 60 de ani, când îi dai în mână drona să o folosească, o să se uite ca la un coșmar. Dar dacă aduceți un copil de 15 ani, joacă ca jucărie cu așa ceva”, a spus fondatorul Agricover.

Acesta susține că o mare parte din investițiile în agricultură ar trebui direcționate către educație și formare profesională. „Dacă eu astăzi am 100 de lei de investiții în agricultură, aș pune 50-60% din asta la resursa umană, la pregătire”, a explicat el.

Kanani a respins și ideea că agricultura ar fi un domeniu imposibil de finanțat din cauza riscurilor ridicate. În opinia sa, problema reală este lipsa de înțelegere a sectorului din partea instituțiilor financiare.

„Toată lumea spune că agricultura e riscantă. Nu e adevărat. Dacă intrați într-o cameră în care e întuneric, e total riscant, nu știi unde pui piciorul. Pentru cunoașterea riscului trebuie să cunoaștem sectorul”, a afirmat acesta.

Fondatorul Agricover consideră că modernizarea agriculturii depinde în primul rând de o „revoluție la oameni”, fără de care tehnologia și investițiile nu pot produce schimbări reale în sector.

Declarațiile au fost făcute de Jabbar Kanani în cadrul unui eveniment organizat de Clubul Fermierilor Români.