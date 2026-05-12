Staţiunea de Cercetare pentru Legumicultură Buzău a început vânzarea răsadurilor pentru culturile în câmp. Prețurile au scăzut față de cele pentru sere și solarii

12 mai 2026, Articole / Reportaje
Sursa foto: Unsplash / Markus Spiske
Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău a dat startul campaniei de comercializare a răsadurilor destinate culturilor în câmp, iar preţurile sunt mai mici comparativ cu răsadurile pentru spaţii protejate vândute până la finalul lunii aprilie. Reprezentanţii staţiunii explică reducerea prin eliminarea costurilor de încălzire necesare producerii plantelor în sezonul rece, transmite Agerpres.

Oferta include 15 soiuri de tomate şi tomate cherry, castraveţi, ardei gras şi iute, vinete, plante aromatice şi flori. Printre cele mai căutate sunt tomatele determinate, apreciate pentru faptul că necesită mai puţine lucrări de întreţinere.

„În oferta noastră de câmp nou apărută avem tomatele determinate. Aceste tomate au nevoie de îngrijiri mai puţine, nu mai trebuie să fie palisate şi copilite. Sunt productive, gustoase, avem atât tomate care se pretează pentru industrializare, pentru producerea de suc şi bulion, cum ar fi tomatele Darsirius, cât şi tomate care pot fi consumate în stare proaspătă, cum ar fi tomatele portocalii Chihlimbar sau tomatele foarte gustoase Buzău-22”, a declarat pentru AGERPRES directorul SCDL Buzău, Elena Barcanu.

În ofertă se regăsesc şi soiurile Florina, Kristinica, Buzău-1600, Andrada, Hera şi Ovidiu, dar şi vinete albe şi verzi, pe lângă cele clasice mov. Staţiunea comercializează şi mai multe tipuri de ardei, de la ardei gras galben superior şi Buzău 10 până la ardei bulgăresc, nemţesc sau cornul caprei, potrivit pentru murături.

Preţurile unui răsad variază între 1 şi 2,5 lei. Tomatele nedeterminate costă acum 2 lei, cele determinate 1,50 lei, iar ardeii 1,50 lei.

„Scăderea vine din faptul că nici noi nu mai investim bani în căldură. Pentru celelalte din spaţii protejate am început producerea lor la sfârşitul lunii ianuarie, ceea ce a însemnat că în luna februarie şi martie a trebuit să le dăm căldură pentru a se dezvolta”, a explicat Elena Barcanu.

Răsadurile pot fi livrate şi prin curier, însă comenzile trebuie făcute la nivel de palet complet, de 70 sau 104 cuburi, dintr-o singură varietate. Reprezentanţii staţiunii spun că măsura a fost luată pentru a evita deteriorarea plantelor în timpul transportului.

Până la finalul lunii aprilie, SCDL Buzău a vândut aproximativ 400.000 de răsaduri pentru spaţii protejate.

