Specialiștii silvici din Buzău au început verificări în Rezervația Naturală „Dealul cu Lilieci” din comuna Cernătești, după ce autoritățile locale au semnalat fenomenul de uscare a unor exemplare de liliac sălbatic. Potrivit reprezentanților Direcției Silvice Buzău, seceta prelungită din ultimii ani a afectat vegetația din aria protejată, însă în prezent există semne de regenerare naturală.

O echipă din cadrul Ocolului Silvic Vintilă Vodă a mers în teren pentru evaluări, iar concluziile vor fi incluse în lucrările de amenajare silvică programate anul acesta, documentații realizate o dată la 10 ani și care stabilesc intervențiile permise în zonă.

Primarul comunei Cernătești, Valentin Sebastian Stănilă, a declarat pentru AGERPRES că administrația locală a solicitat intervenția specialiștilor pentru a stabili dacă uscarea plantelor este cauzată exclusiv de secetă sau dacă există și alte probleme.

„Am făcut o solicitare anul acesta către Direcţia Silvică, către ariile protejate, şi la Prefectură să trimită specialişti să se uite la ei, s-a vorbit de secetă, dar am spus să vină specialişti să se uite poate o fi vreo boală. Anul ăsta însă a început să se mai regenereze, să iasă puiet, a tot plouat. Cel vechi este uscat, a rămas uscat, poate vin să cureţe ce este vechi, să se dezvolte cel nou”, a spus edilul.

Acesta a precizat că primăria a realizat lucrări de întreținere și acces în zonă, deși rezervația nu se află în administrarea autorității locale. Au fost amenajate drumul de acces, indicatoare rutiere, tomberoane și panouri informative pentru turiști.

Directorul Direcției Silvice Buzău, Ciprian Silvestru, a explicat că în urma verificărilor din teren au fost identificate exemplare afectate parțial, cu uscări în partea superioară a coronamentului, dar și tufe complet uscate, considerate ajunse la limita longevității.

„Am primit o sesizare în care ni s-a spus că se usucă liliacul şi ce soluţii ar fi. (…) Cei de la ocol au mers în teren, au făcut o constatare că vârfurile sunt pe alocuri uscate, câţiva uscaţi complet, ajunşi la vârsta maturităţii. (…) În mare parte şi-a revenit şi a lăstărit. A fost afectat de secetă, unde s-au uscat doar vârfurile, a lăstărit din nou”, a declarat acesta pentru AGERPRES.

Rezervația Naturală „Dealul cu Lilieci” a fost declarată arie protejată prin Legea nr. 5/2000 și se întinde pe o suprafață de 10,59 hectare. Zona este cunoscută pentru populațiile de liliac sălbatic (Syringa vulgaris), care în fiecare primăvară atrag numeroși turiști datorită înfloririi spectaculoase.