Creșterea medie în înălțime a copiilor din Regatul Unit, observată în ultimele două decenii, îi îngrijorează pe cercetători. Motivul nu este legat de o îmbunătățire a stării de sănătate sau a condițiilor de viață, ci de extinderea fenomenului obezității infantile.

Potrivit unei analize prezentate de Euronews, specialiștii spun că avansul accelerat al înălțimii copiilor britanici este strâns asociat cu creșterea numărului de copii supraponderali și obezi, în special în comunitățile mai sărace. Fenomenul s-a accentuat în perioada pandemiei, când sedentarismul, alimentația dezechilibrată și timpul petrecut în fața ecranelor au crescut semnificativ.

La prima vedere, un copil mai înalt poate părea un semn pozitiv. Cercetătorii avertizează însă că, în acest caz, explicația este mai complexă. Excesul de greutate influențează hormonii implicați în creștere și poate accelera dezvoltarea corporală în copilărie. Asta nu înseamnă automat că acei copii vor fi mai sănătoși la maturitate. Specialiștii subliniază că obezitatea infantilă este asociată cu un risc mai mare de diabet de tip 2, hipertensiune, boli cardiovasculare și probleme metabolice încă de la vârste fragede.

Marea Britanie, printre cele mai afectate state europene

Potrivit Euronews, Regatul Unit are cea mai ridicată rată a obezității dintre marile economii europene. Datele recente arată că fenomenul este deosebit de grav în rândul copiilor și adolescenților. Un raport al World Obesity Federation avertiza recent că, fără măsuri drastice, peste 220 de milioane de copii din întreaga lume ar putea suferi de obezitate până în 2040.

În cazul Marii Britanii, cifrele sunt deja alarmante. Aproximativ 3,8 milioane de copii britanici sunt considerați supraponderali sau obezi, nivel considerat printre cele mai ridicate din Europa.

Cercetătorii spun că fenomenul nu afectează toate categoriile sociale în mod egal. Creșterile cele mai mari ale obezității și ale modificărilor de dezvoltare fizică apar în zonele defavorizate. Acolo, accesul la alimente sănătoase este mai redus, iar consumul de produse ultraprocesate și ieftine este mai ridicat. În multe comunități, alimentația bogată în zahăr și grăsimi devine soluția cea mai accesibilă financiar, nu neapărat cea mai sănătoasă. Această situație transformă obezitatea într-o problemă care depășește medicina și intră în zona socială și economică.

Europa se confruntă cu o tendință tot mai accentuată

Problema nu este limitată la Marea Britanie. Organizațiile internaționale avertizează că obezitatea infantilă crește în multe state europene, inclusiv în țările dezvoltate. Experții pun fenomenul pe seama mai multor factori:

alimentația ultraprocesată;

sedentarismul;

reducerea activității fizice;

timpul excesiv petrecut online;

marketingul agresiv al produselor nesănătoase pentru copii.

În paralel, autoritățile europene sunt tot mai presate să introducă restricții privind publicitatea pentru junk food și să promoveze politici alimentare mai stricte.

Pandemia a accelerat problema

Perioada pandemiei a avut un efect puternic asupra stilului de viață al copiilor. Închiderea școlilor, reducerea activităților sportive și creșterea timpului petrecut în casă au contribuit la acumularea kilogramelor în plus.

Potrivit analizelor citate de Euronews, exact în acei ani s-au observat cele mai rapide creșteri atât ale obezității, cât și ale înălțimii medii la copii.

Specialiștii avertizează că efectele obezității infantile nu dispar odată cu adolescența. În multe cazuri, copiii obezi devin adulți obezi. Iar costurile pentru sistemele de sănătate pot deveni uriașe în următoarele decenii. Raportările internaționale estimează că milioane de copii ar putea dezvolta încă din adolescență semne timpurii de hipertensiune și boli cardiovasculare.

Tot mai mulți experți spun că obezitatea nu mai poate fi privită exclusiv ca o responsabilitate individuală. Mediul alimentar, accesul la produse sănătoase, nivelul veniturilor și politicile publice influențează direct stilul de viață al copiilor. „Obezitatea infantilă este un eșec al mediului în care trăim”, avertizau recent specialiști citați de rapoarte internaționale privind sănătatea publică.

Pentru Europa, miza nu mai este doar greutatea unei generații, ci impactul pe termen lung asupra sănătății publice, economiei și calității vieții.