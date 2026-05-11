Șapte din zece părinți cumpără la supermarket gustări nesănătoase la insistențele copiilor, potrivit unui studiu prezentat la Congresul European privind Obezitatea de la Istanbul. Cercetarea arată cât de mult influențează copiii deciziile de cumpărare ale familiei și cum marketingul alimentar contribuie la aceste alegeri, potrivit Mediafax.

Copiii influențează tot mai mult deciziile de cumpărare ale familiei la supermarket, iar părinții cedează frecvent cererilor de mâncare nesănătoasă. Concluzia aparține unui studiu realizat pe 1.050 de părinți din Anglia, prezentat recent la Congresul European privind Obezitatea de la Istanbul, potrivit The Independent.

Peste jumătate dintre părinții chestionați (58%) au recunoscut că sunt insistați frecvent să cumpere produse bogate în grăsimi, sare sau zahăr. În consecință, aproape trei sferturi (72%) au spus că ajung deseori să cumpere produsele solicitate de copii.

Ce produse cer cel mai des copiii

Printre cele mai căutate produse s-au numărat înghețata și acadelele (45%), bomboanele și ciocolata (43%), dar și dulciurile și biscuiții (42%).

Copiii cu vârste între patru și 11 ani au fost cei mai insistenți. Peste jumătate dintre ei cer verbal produsele, unul din trei le pune direct în coș, iar aproximativ unul din șase indică un display sau o reclamă din magazin.

Marketingul alimentar, factor agravant

Cercetătoarea Emma Boyland, profesoară la Universitatea din Liverpool, atrage atenția că mediul actual de cumpărare nu îi ajută pe părinți să facă alegeri sănătoase.

„Ambalajele cu personaje prietenoase și reclamele văzute înainte de cumpărături influențează semnificativ cererile copiilor”, arată aceasta.

Aproape un sfert dintre părinți (23%) au mărturisit că insistențele copiilor îi fac să se simtă supărați, vinovați sau stresați. Studiul mai arată că părinții care se confruntă cu insecuritate alimentară sunt presați mai frecvent de copii, ceea ce reprezintă o sursă suplimentară de stres.

Experții spun că, pe lângă educația alimentară, este nevoie și de măsuri care să limiteze marketingul agresiv al produselor nesănătoase adresat copiilor.