Nutriție Video

VIDEO | Cum înlocuiești făina normală cu variante fără gluten | Doina Șerbu (influencer, „Viața fără zahăr și gluten”): Exista mixuri prefabricate, dar dacă verificăm eticheta, sunt de evitat

Ioana Costescu 5 februarie 0 comentarii
video-cum-inlocuiesti-faina-normala-cu-variante-fara-gluten-doina-serbu-influencer-viata-fara-zahar-si-gluten-mixuri-prefabricate Foto: G4Food
Doina Șerbu a ajuns în Spania împreună cu familia și aici a descoperit că trei dintre cei patru copii sufereau de boală celiacă.

Făina fără gluten sănătoasă

A fost obligată să învețe să prepare tot ce însemna pâine, produse de panificație sau dulciuri cu făină fără gluten. La început nu i-a ieșit, dar apoi a învățat secretele și a studiat până i-a ieșit.
„Există în magazine tipuri de făină premixată, dar dacă ne uităm pe etichetă e plină de zahăr, amidon și conservanți. Nu vroiam să le dau copiilor pâine cu zahăr. Și atunci am căutat pe internet grupuri  (fără gluten – n.r.) și cum se pregătesc diverse produse”, povestește Doina.
, , , , , ,

By Ioana Costescu

Citește și

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *