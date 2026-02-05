Doina Șerbu a ajuns în Spania împreună cu familia și aici a descoperit că trei dintre cei patru copii sufereau de boală celiacă.

Făina fără gluten sănătoasă

A fost obligată să învețe să prepare tot ce însemna pâine, produse de panificație sau dulciuri cu făină fără gluten. La început nu i-a ieșit, dar apoi a învățat secretele și a studiat până i-a ieșit.

„Există în magazine tipuri de făină premixată, dar dacă ne uităm pe etichetă e plină de zahăr, amidon și conservanți. Nu vroiam să le dau copiilor pâine cu zahăr. Și atunci am căutat pe internet grupuri (fără gluten – n.r.) și cum se pregătesc diverse produse”, povestește Doina.