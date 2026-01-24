Pe Doina am cunoscut-o la sfârșitul anului trecut, la un târg de Crăciun organizat în Barcelona de comunitatea românească de aici pentru români și cu români. Organizatorii, expozanții și clienții, toți erau români. Doina vindea prăjituri fără zahăr și gluten, care s-su cumpărat repede. Erau bune și trendul no gluten, no sugar e…în trend. Apoi am aflat povestea Doinei și cu a ajuns la fără gluten și fără zahăr, o istorie care n-are nimic de-a face cu trendurile și care i-a schimbat viața.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Ce mănâncă un celiac, mai ales când vorbim de copii

Doina Șerbu a terminat inginerie alimentară la Galați și apoi și-a urmat soțul în Spania. Aici au mai urmat doi ani de studii în domeniu ca să poată profesa în noua sa patrie. Pe lângă job, casă și copii (patru la număr, unul foarte mic), Doina s-a mai confruntat cu o provocare: ea însăși, dar și trei dintre cei patru copii sufereau de boală celiacă.

Nu știa prea multe despre ce mănâncă un celiac, doar că trebuie să fie totul fără urmă de gluten. Și așa a început aventura ei în lumea celor fără pâine și cozonac, pe care și-a propus să o revoluționeze.

A testat întâi produsele din magazine. Pe lângă faptul că erau puține chiar și în Spania, aveau chimicale și mult ulei și zahăr, că de undeva trebuiau să își capete gustul. Ochiul ei de profesionist în domeniu vedea caloriile goale și substanțele nerecomandate copiilor.

Și atunci a trecut la a doua variantă, pregătirea pâinii și a dulciurilor în casă. „La început credeam că înlocuiești făina din rețete cu cea fără gluten și gata. Dar nu-i nici pe departe așa. Nu iese absolut nimic, am aruncat o grămadă de preparate”, recunoaște Doina. A început să studieze și s-a înscris la un curs. Acum face pâine și prăjituri din făină alternativă celei de grâu de la 0. Refuză să folosească mixurile din magazine, ia faină, pshylium („că fără el nu iese pufoasă”) și pregătește zilnic pâine și când și când dulciuri. Mă invită să gust checul de pe masa din bucătărie pe care copiii îl adoră. Foarte bun. „Fac și cozonac, am inventat o rețetă”, se laudă.

Comunitatea fără gluten a devenit și fără zahăr

Doina are și o comunitatea pe rețelele sociale unde lumea împărtășește secrete despre produsele fără gluten și se ajută cu sfaturi unul pe altul. Cum au trecut la fără zahăr? „Am făcut o provocare de 21 de zile. Și când au trecut cele 21 de zile am făcut alta. Și tot așa…zahărul a dispărut din viața noastră. Cred că nici nu am în casă”. Când face prăjituri pune doar curmale sau îndulcitori naturali.

Ce-și propune pentru viitor? Multe, rămâne de văzut ce poate face cu atâtea pe cap. Vrea să ofere la rândul ei un curs despre gluten și rețete cu gluten, să propună comunității sale un newsletter pe teme de gluten și o viață fără zahăr, cu un meniu săptămănal și rețete. I-am promis că mai trec să îi iau un interviu și soțului, care este medic și sunt aproape sigură că o voi găsi pe Doina cu toate temele făcute și obiectivele rezolvate. Pentru că așa sunt în general oamenii care iau viața în piept.