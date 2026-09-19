Praga este una dintre marile capitale europene ale berii, însă turiștii care vor să descopere cultura locală autentică ar trebui să iasă din centrul istoric și să caute o „hospoda”, cârciumă tradițională cehă. În cartierul Žižkov, astfel de localuri păstrează încă obiceiuri vechi, de la felul în care este turnată berea până la regulile nescrise ale meselor, notează BBC.

Centrul istoric al Pragăi atrage milioane de vizitatori cu Piața Orașului Vechi, Podul Carol și Castelul din Praga. Pentru o experiență mai apropiată de viața localnicilor, însă, merită explorate cartierele aflate dincolo de traseele turistice obișnuite.

Unul dintre cele mai potrivite locuri este Žižkov, un cartier cu străzi în pantă, clădiri vechi și o reputație solidă pentru puburile sale tradiționale. Aici se găsesc localuri precum U Vystřelenýho Oka și U Slovanské Lípy, frecventate în principal de localnici.

Praga, un oraș în care berea face parte din viața de zi cu zi

Cehii consumă aproape 150 de litri de bere pe cap de locuitor anual, iar Cehia este țara cu cel mai mare consum de bere pe cap de locuitor din lume, potrivit informațiilor prezentate în materialul original. Praga are, la rândul său, o concentrație foarte mare de puburi raportat la populație.

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Diferența dintre localurile din centrul istoric și cele din cartierele locuite de praghezi este importantă. În zona turistică, multe baruri sunt orientate către vizitatori. În Žižkov, tradiția „hospoda” este încă legată de comunitatea locală.

„Dacă vrei să înțelegi cultura puburilor cehe, este greu să găsești un loc mai bun decât Žižkov”, spune Martin Havlin, cofondator al Prague Craft Beer Tours și localnic din cartier. Potrivit acestuia, în puburile din zonă pot fi văzuți oameni care vin după serviciu la o bere, clienți în vârstă care ocupă de zeci de ani aceeași masă și chelneri care știu deja ce consumă clienții obișnuiți.

Ce înseamnă „hospoda”

„Hospoda” este denumirea folosită pentru puburile tradiționale cehe. Acestea au funcționat istoric ca spații de întâlnire pentru oameni din categorii sociale diferite.

„Poți avea un muncitor în construcții, un avocat, un profesor universitar și un pensionar la mesele alăturate, toți bând aceeași bere”, explică Jakub Neužil, colegul lui Havlin la Prague Craft Beer Tours. El subliniază că mersul la pub nu înseamnă neapărat „ieșit la băut”. Hospoda a fost, în cultura cehă, un fel de prelungire a sufrageriei, un loc unde oamenii se întâlneau pentru a discuta despre fotbal, politică, muncă sau viața de zi cu zi.

Aceste localuri au avut și un rol istoric. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, cafenelele și puburile au devenit spații importante pentru mișcarea Renașterii Naționale Cehe. Aici se întâlneau patrioți, politicieni, scriitori și artiști, iar limba cehă era folosită în contexte publice în care anterior germana avea o prezență importantă.

În perioada socialistă, între 1948 și 1989, puburile au avut mai degrabă rolul unor spații de evadare din realitatea cotidiană, explică sociologul Jiří Vinopal, cercetător la Academia Cehă de Științe.

Regulile nescrise dintr-o hospoda

Pentru turiști, experiența poate fi diferită de cea dintr-un bar obișnuit. Există câteva reguli simple de respectat.

Dacă te-ai așezat la masă, este recomandat să aștepți ca ospătarul să vină să ia comanda. În lipsa unei indicații clare, nu este obișnuit să mergi să comanzi direct la bar.

Paharul de bere este servit umed, motiv pentru care suportul de carton trebuie pus sub halbă. În plus, spuma nu este considerată un spațiu „pierdut” din pahar. În cultura cehă a berii, aceasta face parte din băutură și nu este un motiv pentru a trimite berea înapoi.

O altă particularitate este că berea poate continua să fie adusă fără ca fiecare halbă să fie comandată explicit. În unele puburi tradiționale, ospătarul urmărește ritmul mesenilor și poate aduce următoarea bere înainte ca aceasta să fie cerută. Pentru a indica faptul că nu mai dorești bere, există un gest simplu: suportul de bere este așezat deasupra paharului gol.

Berea este tratată ca o parte a culturii culinare

Într-o hospoda tradițională, felul în care este servită berea este aproape la fel de important ca berea în sine.

Barmanul poate clăti din nou paharul rece cu ajutorul unui dispozitiv de pulverizare montat pe tejghea, pentru a elimina eventualele urme de grăsime. Berea este apoi turnată folosind robinetul lateral Lukr, invenție cehă care oferă barmanului un control mai bun asupra spumei și permite formarea unui strat consistent deasupra berii.

„Am învățat că fabricarea unei beri bune reprezintă doar jumătate din proces. Ceea ce se întâmplă cu berea între berărie și client poate schimba complet experiența”, spune Lucie Janečkova, cofondatoarea Institut PIVO, o școală din Praga dedicată formării barmanilor specializați în bere. Ea citează un principiu cunoscut printre barmanii cehi: „Berarul face berea, barmanul o desăvârșește”.

Berea ar trebui băută cât timp este proaspăt turnată, fără să fie lăsată pe masă timp îndelungat. La prima bere consumată împreună cu alte persoane, este recomandat să ciocnești paharele și să spui „na zdraví!”, echivalentul ceh al urării „noroc!”.

Unde poate fi găsită atmosfera tradițională

În Žižkov, localuri precum U Vystřelenýho Oka, U Slovanské Lípy, U Jary și U Sadu păstrează încă atmosfera asociată cu vechea hospoda. În același timp, astfel de locuri devin tot mai greu de găsit, pe măsură ce puburile moderne, mai curate și fără fum de țigară, își fac loc în oraș.

Pentru un turist, recomandarea este simplă: să aleagă un pub aglomerat din Žižkov, să comande o bere și să nu se grăbească.

„Uită-te la felul în care se comportă oamenii, la modul în care este turnată berea, comandă ceva de mâncare cehă și poate începe o conversație. Și, cu siguranță, nu pleca după o singură bere”, recomandă Havlin.

Într-o hospoda, ideea nu este să privești cultura cehă din exterior, ci să stai în mijlocul ei. Iar după a doua sau a treia bere, spune el, un vizitator poate începe chiar să se simtă ca un localnic.

Există însă o ultimă regulă, poate cea mai dificilă pentru un turist care și-a făcut deja programul pentru seară: dacă cineva spune „hai să bem o bere”, este posibil să nu mai fie o idee bună să îți faci alte planuri pentru restul serii.