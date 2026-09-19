Marinel Györfi este meșterul olar care a readus la viață, după 300 de ani, ceramica albastră de Saschiz, una dintre cele mai rare tradiții ceramice săsești din Transilvania.

El cuprinde în câteva vorbe o adevărată filosofie: „În loc să-ți faci gardul mare, îți faci masa mare. Asta-i țara pe care o vreau eu!”.

Și pentru țara aceasta la care visează, cea cu masa mare și gardul mic, Marinel s-a apucat de olărit și face cele mai frumoase farfurii și căni, pentru a sta la loc de cinste pe „masa cea mare”, masa care unește oamenii!

El lucrează în tehnica tradițională sgraffito

A învățat olăritul printr-un program susținut de Fundația ADEPT și Fundația Camelia Botnar, inclusiv prin stagii de pregătire în Anglia, iar apoi a ales să se întoarcă la Saschiz pentru a continua meșteșugul.

El lucrează în tehnica tradițională sgraffito, specifică ceramicii de Saschiz: obiectele sunt acoperite cu glazură albastru cobalt și apoi decorate prin scrijelire manuală. Fiecare piesă poate necesita până la 10 zile de lucru și două arderi în cuptor.

Marinel Györfi a devenit cunoscut internațional în 2021, când a realizat peste 700 de piese pentru colecția dedicată României a casei franceze Fragonard. Obiectele sale au fost expuse și vândute în magazinele Fragonard, devenind un simbol al patrimoniului românesc contemporan.

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Astăzi, el este considerat principalul continuator al ceramicii albastre de Saschiz și unul dintre cei mai importanți tineri artizani din Transilvania.

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