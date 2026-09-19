Marinel Györfi este meșterul olar care a readus la viață, după 300 de ani, ceramica albastră de Saschiz, una dintre cele mai rare tradiții ceramice săsești din Transilvania.
El cuprinde în câteva vorbe o adevărată filosofie: „În loc să-ți faci gardul mare, îți faci masa mare. Asta-i țara pe care o vreau eu!”.
Și pentru țara aceasta la care visează, cea cu masa mare și gardul mic, Marinel s-a apucat de olărit și face cele mai frumoase farfurii și căni, pentru a sta la loc de cinste pe „masa cea mare”, masa care unește oamenii!
A învățat olăritul printr-un program susținut de Fundația ADEPT și Fundația Camelia Botnar, inclusiv prin stagii de pregătire în Anglia, iar apoi a ales să se întoarcă la Saschiz pentru a continua meșteșugul.
El lucrează în tehnica tradițională sgraffito, specifică ceramicii de Saschiz: obiectele sunt acoperite cu glazură albastru cobalt și apoi decorate prin scrijelire manuală. Fiecare piesă poate necesita până la 10 zile de lucru și două arderi în cuptor.
Marinel Györfi a devenit cunoscut internațional în 2021, când a realizat peste 700 de piese pentru colecția dedicată României a casei franceze Fragonard. Obiectele sale au fost expuse și vândute în magazinele Fragonard, devenind un simbol al patrimoniului românesc contemporan.
Astăzi, el este considerat principalul continuator al ceramicii albastre de Saschiz și unul dintre cei mai importanți tineri artizani din Transilvania.
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