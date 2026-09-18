Nu arunca semințele de rodie. Ce beneficii au și cum le poți consuma / Tehica simplă prin care poți să desfaci fructul fără să pătezi hainele și bucătăria

18 sept. 2026, Rețete
Nu arunca semințele de rodie. Ce beneficii au și cum le poți consuma / Tehica simplă prin care poți să desfaci fructul fără să pătezi hainele și bucătăria
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Rodia este unul dintre fructele care îi pot pune în dificultate chiar și pe cei mai aprigi fani. O tai și descoperi zeci de mici formațiuni roșii, dulci și zemoase, în interiorul cărora se află semințe tari și crocante. Dar ce faci cu ele?

Semințele de rodie pot fi consumate, iar textura lor este pur și simplu diferită de cea a pulpei suculente care le înconjoară.

Potrivit Southern Living, semințele reprezintă aproximativ jumătate din greutatea unei rodii și sunt învelite în arile, partea dulce și suculentă a fructului.

Semințele de rodie sunt comestibile

Semințele aflate în interiorul arilelor sunt tari și crocante, dar pot fi consumate cu moderație.

Acestea conțin fibre, vitamina E, magneziu și antioxidanți, deși arilele au o concentrație mai mare a unora dintre acești compuși.

Semințele conțin și ulei de rodie, alcătuit în principal din grăsimi polinesaturate. De asemenea, ele conțin un acid despre care sursa menționează că poate avea un efect antiinflamator asupra organismului și creierului.

„Semințele de rodie nu sunt suculente și dulci precum arilele în care sunt învelite, însă pot fi consumate cu moderație, asemenea oricărui alt aliment.”

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Textura poate fi surprinzătoare la început. Semințele sunt crocante și trebuie mestecate, nu înghițite întregi.

Le poți consuma ca atare sau le poți adăuga peste o salată, într-un bol cu iaurt ori chiar peste înghețată, pentru un plus de textură.

Ce se întâmplă dacă mănânci prea multe semințe de rodie

Chiar dacă sunt comestibile, semințele de rodie nu trebuie consumate în cantități mari.

Pentru unele persoane, consumul unei cantități mari poate provoca disconfort gastric. De aceea, ele pot fi incluse în alimentație în cantități moderate, ca parte a unei diete echilibrate.

Nu este necesar să îndepărtezi semințele înainte de a consuma arilele.

Cum alegi o rodie coaptă

Există câteva indicii simple care te pot ajuta să alegi o rodie bună.

Culoarea. Caută fructe cu o culoare roșu-rubiniu intens, care să pară și grele atunci când le iei în mână.

Dimensiunea și greutatea. Rodia ar trebui să fie mare și să pară grea pentru dimensiunea ei.

Forma. Nu te orienta neapărat către fructul perfect rotund. Rodierile coapte tind să aibă o formă ușor turtită și laturi mai angulare.

Coaja. Aceasta ar trebui să fie netedă, mată și cu aspect ușor cerat, fără crăpături sau zone moi. Fructul poate fi ușor moale la atingere, însă rodierile foarte moi pot avea interiorul trecut.

Cât rezistă o rodie

O rodie întreagă poate rezista până la o lună la temperatura camerei și până la două luni în frigider.

După ce fructul a fost tăiat, însă, arilele și semințele ar trebui consumate în câteva zile.

Dacă ai cumpărat arile de rodie gata desprinse, este recomandat să respecți data-limită de consum indicată pe ambalaj.

Arilele pot fi și congelate. Întinde-le într-un singur strat pe o tavă și congelează-le până devin ferme. Apoi transferă-le într-o pungă resigilabilă sau într-un recipient etanș și păstrează-le la congelator până la un an.

Nu este nevoie să le decongelezi înainte de utilizare.

Cum desfaci rodia fără să pătezi hainele și bucătăria

Sucul de rodie pătează, așa că una dintre cele mai simple metode de a scoate arilele este să desfaci fructul într-un bol cu apă.

Umple un bol cu apă.
Cu un cuțit ascuțit, taie partea superioară a rodiei, chiar sub zona care seamănă cu o coroană.
După ce ai îndepărtat partea de sus, vei putea vedea compartimentele din interiorul fructului.
Crestează ușor coaja de-a lungul membranelor albe care separă aceste compartimente.
Desfă secțiunile rodiei deasupra bolului sau direct în apă. Semințele se vor desprinde mai ușor, iar cu degetul mare poți elibera arilele rămase.
Îndepărtează coaja și membranele albe.

Metoda ajută la desprinderea arilelor și reduce riscul ca sucul roșu să ajungă pe haine sau pe suprafețele din bucătărie.

 

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