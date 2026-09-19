Este evident că agricultura modernă nu mai poate să fie făcută fără echipamente performante și măsurători precise. Iar calitatea produsului final este dată de mai mulți factori, de la calitatea solului, la compoziția materiilor prime, la calitatea apei și până la parametrii proceselor de fermentație.

Interesant este că unele dintre cele mai performante echipamente de precizie pentru industria vinului sau fabricarea berii, care sunt exportate în peste 47 de țări, sunt fabricate la Nușfalău, în județul Sălaj, de către Hanna, companie prezentă la cea de-a 26-a ediție ExpoApa 2026.

Aceasta dezvoltă soluții pentru mai multe sectoare industriale, inclusiv în agricultură, industria alimentară, industria vinului și a berii, cu un accent deosebit pe analiza apei.

Costin Buzătoiu, reprezentant al companiei, spune că echipamentele pentru industria vinului și a berii fabricate în România sunt prezente în 60 de țări, inclusiv în China.

”Ca o primă categorie, ar fi echipamentele pentru industria vinului: de la măsurarea zahărului din struguri, până la monitorizarea parametrilor privind procesarea, fermentarea și până la stabilirea proteică pe nivelul de independență. De aici, de la fabrica din Nușfalău, livrăm echipamente în Statele Unite, în China, în peste 60 de țări”, explică pentru G4Food, Costin Buzătoiu.

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Costin Buzătoiu: „Avem toate echipamentele necesare pentru fabricarea berii”

”Avem toate echipamentele necesare pentru fabricarea berii, de la măsurarea hameiului și până la procesul de fermentație, cu un titrator automat.

Pentru industria alimentară, compania oferă echipamentede la termometre, până la refractometre, pentru analiza substanțelor nutritive din alimente.

Pentru agricultură, Hanna oferă echipamente pentru determinarea mai multor parametri ce indică starea și compoziția solului, de la macronutrienți precum azotul, fosforul și potasiul, calciu și magneziu.

„Noi mergem pe fluxul invers: China aduce la noi toate produsele în piață, însă noi le trimitem înapoi echipamentele”, spune Buzatoiu.

Practic, acest model de business inversează fluxul comercial cu care România este obișnuită, astfel încât produce și exportă instrumente de precizie.

Majoritatea echipamentelor sunt dedicate analizei parametrilor din apă

Piața ehipamentelor de precizie este vastă, întrucât orice companie care deține un laborator de calitate sau de control, poate utiliza astfel de instrumente, indiferent dacă activează în agricultură, industria alimentară sau industria vinurilor și a berii.

„În principal lucrăm cu companiile de apă, pentru că majoritatea echipamentelor sunt dedicate analizei parametrilor din apă”, explică reprezentantul Hanna.

Astfel, măsurarea corectă a parametrilor permite companiilor să verifice calitatea materiilor prime, dar și să monitorizeze procesele de producție, pentru a se asigura că produsul final respect toate cerințele stabilite de client.