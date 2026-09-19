VIDEO | Ovidiu și Mădălina au renunțat la viața din Bruxelles și s-au mutat într-un sat din Neamț: „De când ne-am reîntors, simt că mâncăm mult mai curat, pentru că avem acces la ouă de țară, la carne despre care știm de unde provine, avem legume din grădinile oamenilor sau chiar din grădina noastră. Toate beneficiile acestea contează mult” 

19 sept. 2026, Articole / Reportaje
Ovidiu și Mădălina Minuț. Sursa foto: economedia.ro
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Ovidiu și Mădălina Minuț au preluat anul trecut o afacere cu biscuiți. Ar putea fi începutul unei povești standard de economie din categoria M&A (fuziuni și achiziții), dar aceasta are și un „twist”: cei doi tocmai s-au întors în România după 11 ani în Bruxelles.

De la cariere în zona de publicitate și IT, cei doi au trecut la afacerea de biscuiți și povestesc, într-un nou episod al seriei Economedia „Cei care se întorc”, despre traseul România – Belgia – România, despre mutarea acasă și preluarea unei afaceri. Prin revenirea în țară, cei doi și-au schimbat destul de radical traseul: au dat Bruxelles-ul pe viața la țară, statutul de angajat pe tentativa de antreprenoriat, munca în tehnologie și advertising pe un domeniu în care nu aveau experiență anterioară – producție de gustări.

Așa că serviciul lor include acum: biscuiți cu mac și prune, cu portocale și cartof dulce sau cu cacao și piper roșu, crackersi cu leurdă și dovleac sau cu usturoi și spanac, dar și treaba din spatele producției și brandului LaBiscuiterie. Citește continuarea articolului pe economedia.ro

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