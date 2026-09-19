Harghita își certifică restaurantele cu „fluturi”, după modelul Michelin. Ce condiții trebuie să îndeplinească localurile

19 sept. 2026, Călătorii Culinare
Harghita își certifică restaurantele cu „fluturi”, după modelul Michelin. Ce condiții trebuie să îndeplinească localurile
Punct Gastronomic Local la Sâandrei FOTO Amzokulinar
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Județul Harghita, care va fi Regiune Gastronomică Europeană în 2027, are propriul sistem de certificare pentru restaurante și alte unități gastronomice. În loc de stele Michelin, localurile primesc „fluturi Myrmidone”, acordați pentru folosirea ingredientelor locale, a rețetelor tradiționale și pentru respectarea unor reguli privind sustenabilitatea, notează Știrile Pro Tv.

Sistemul a fost creat pentru a încuraja producătorii locali și pentru a face mai vizibilă gastronomia specifică zonei. Până acum, 59 de unități au primit certificarea.

„Fluturele Michelin” al Harghitei

Simbolul ales pentru certificare este fluturele gălbior roșcat, Myrmidone, o specie protejată prezentă în anumite zone din Europa, inclusiv în Harghita. Specia este asociată cu pajiștile bogate în plante și cu un mediu natural bine conservat.

În cazul restaurantelor, fluturele a devenit un indicator al folosirii produselor locale și al legăturii dintre unitățile gastronomice și producătorii din zonă.

Pentru a obține trei fluturi Myrmidone, un restaurant trebuie să îndeplinească mai multe criterii. Printre acestea se numără colaborarea cu cel puțin cinci producători locali, aflați la maximum 100 de kilometri distanță, folosirea a cel puțin șapte ingrediente locale și includerea în meniu a minimum trei preparate locale.

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Unitatea trebuie să aibă, de asemenea, cel puțin trei băuturi nealcoolice și trei băuturi alcoolice locale, iar minimum 20% din meniu trebuie să fie sezonier.

Ciorbă de cartofi cu brânză și alte rețete locale

Unul dintre restaurantele certificate pregătea, în momentul vizitei, ciorbă de cartofi cu brânză, o rețetă simplă, inspirată din alimentația tradițională a zonei.

„Știți, pe vremuri, când oamenii mergeau la câmp, nu aveau timp să facă mâncare. Brânza era în casă, cartofi aveau și repede preparau o mâncare”, a explicat Maria Vaiman, bucătăreasă.

Certificarea nu este destinată exclusiv restaurantelor. În sistem sunt incluse și brutării, cafenele și puncte gastronomice locale.

La unul dintre punctele gastronomice, meniul include produse precum tobă, caltaboș, ouă provenite de la găinile crescute în gospodărie și prăjitură cu urdă făcută cu produse de la un producător local.

De la ouă de prepeliță la paste artizanale

Sistemul de certificare urmărește și să creeze legături între producătorii locali și unitățile care folosesc materia primă.

Un producător din zonă crește aproximativ 500 de păsări și, pentru că obține zilnic sute de ouă, a început să producă paste artizanale.

„Tot ce vedeți aici e făcut cu ouă de prepeliță, făină grișată, făcut de mine”, spune Szolt Gergely, producător local.

Pentru acordarea certificării, reprezentanții proiectului verifică inclusiv relațiile comerciale dintre unitățile gastronomice și producători.

„Am mers la fața locului, am văzut bucătarii, echipele, lucrul cu producătorii locali, conexiunile dintre ei, le-am zis să ne arate facturile de anul trecut”, a declarat Szabo Karoly, inițiatorul proiectului.

59 de unități au primit certificarea Myrmidone

Potrivit informațiilor prezentate de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Harghita, 59 de unități au primit până acum certificarea Myrmidone.

Pentru clienți, sistemul este încă relativ nou. Simbolul de pe local nu înseamnă că toate ingredientele dintr-un preparat sunt produse în Harghita, însă unitățile trebuie să respecte criteriile stabilite pentru nivelul de certificare primit.

„Absolut tot ce aveți în farfurie e local, în afară de măsline, ardeii copți și sosul barbeque”, i-a explicat un ospătar unei cliente.

Pe lângă criteriile legate de ingrediente și producători, unitățile certificate trebuie să respecte și un cod de conduită. Acesta include măsuri pentru reducerea risipei alimentare și limitarea folosirii plasticului la servire.

Harghita se pregătește astfel să își promoveze gastronomia locală înainte de anul 2027, când județul va deține statutul de Regiune Gastronomică Europeană.

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