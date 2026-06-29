Piețele agroalimentare își recapătă popularitatea, devenind destinații preferate pentru cei care caută produse proaspete, locale și de sezon. În inima Barcelonei, în faimoasa piață Mercat de Sant Antoni, o tânără de 25 de ani demonstrează că tradiția și tehnologia pot face echipă bună. Ea a preluat un business de familie vechi de peste un secol, reușind să îl modernizeze și să îl extindă la nivel național folosind doar un smartphone și o strategie inteligentă pe TikTok.
Marina Larregola este imaginea și „influencerița” din spatele Fruiteria Giró, o afacere cu fructe și legume aflată deja la a cincea generație. Legătura brandului cu această locație este una istorică: familia Marinei vinde produse în acest loc încă din 1882, anul în care piața Sant Antoni și-a deschis oficial porțile.
Pentru Marina, piața nu reprezintă doar un simplu loc de muncă, ci spațiul care i-a definit copilăria. Deși este implicată activ și cu normă întreagă în business de aproximativ trei-patru ani, ea cunoaște fiecare colț, poveste și secret al pieței încă de când era mică. S-a născut și a crescut în Sant Antoni, un cartier din Barcelona care a trecut printr-o transformare radicală: dintr-o zonă istorică a clasei muncitoare, a devenit astăzi un hub vibrant, multicultural, plin de turiști și expați.
Copilăria Marinei s-a desfășurat printre tarabe, deoarece mama sa o lua mereu la muncă, neavând cu cine să o lase acasă. Ceea ce a început ca o joacă s-a transformat în timp într-o misiune asumată. Dintre cei patru frați ai familiei, Marina a fost singura care a ales să nu lase povestea să se stingă, ducând cu mândrie mai departe moștenirea începută, cu mult timp în urmă, de stră-străbunica ei.
Cu un telefon și multă creativitate, Marina a transpus business-ul familie pe rețelele sociale. Vezi interviul complet pe G4Food.
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