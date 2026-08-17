Am fost în weekend la fratele meu. Îndrăgostit de bucătăreală, omul. Pregătise ceva cu gust oriental, asiatic, o bunătate. Și l-am întrebat ce e și ce l-a apucat de a gătit Chicken Korma Bangladeshi.

„Motivul este fiica mea, care are o afecțiune din spectrul autist. Ca mai toate persoanele cu acest gen de problemă, numărul de feluri de mâncare pe care le agreează este destul de limitat (în general pizza, paste sau supe cremă). Și nici nu este entuziastă să încerce să guste chestii noi. Dar, cu ocazia unei vizite la școala ei a unei delegații din Suedia, venită prin programul Erasmus, a cunoscut și îndrăgit enorm o profesoară cu origini din Bangladesh. Drept pentru care a făcut o pasiune pentru tot ceea ce înseamnă această țară, inclusiv cultura gastronomică. Așa că, atunci când m-a anunțat că vrea să-i fac „chicken korma Bangladeshi style”, am fost extrem de încântat că vrea să încerce ceva nou și am trecut la cercetare, în căutarea rețetei de bază. Eu am folosit-o ca inspirație pe aceasta, dar mai există câteva variante disponibile care pot fi folosite”, mi-a povestit Radu.

Ce este „chicken korma”?

Este o variantă de curry. Foarte popular în acea zonă a Asiei, curry-ul are sute, poate mii de variante și este extrem de versatil, putând avea ca ingredient de bază aproape orice proteină, carne, pește, fructe de mare sau chiar vegetală, cu excepția cărnii de vită, animal considerat sacru de către oamenii locului. Această variantă este ceva mai blândă din punct de vedere al condimentelor comparată cu un curry indian „clasic”.

Ingrediente

„Cum spuneam, am adaptat rețeta folosită ca inspirație, pe gustul meu și, mai ales, al fiicei mele. Așa că unele ingrediente, mai ales în zona condimentelor, au fost păstrate, unele adăugate, iar altele scoase”, explică Radu.

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· Pui: Am folosit 8 pulpe superioare dezosate si fără piele.

· Ceapă: 2 cepe medii

· Iaurt grecesc: 125 de grame s-au dovedit suficiente pentru marinarea puiului.

· Usturoi: 5 căței.

· Ghimbir: Aproximativ același gramaj ca usturoiul curățat, ideal rata usturoi-ghimbir să fie 1:1.

· Ulei de măsline + ghee (unt clarificat) pentru prăjit: Rețeta originală cere doar ghee, dar cum nouă ne place aroma uleiului de măsline le-am folosit pe amândouă.

· Lapte de cocos: 200 ml, opțional, nu este în rețeta originală.

· Condimente:

2 bețe mici de scorțișoară.

10 semințe de cardamom.

2 foi de dafin.

1 linguriță de semințe de coriandru măcinate.

1 lingură de zahăr brun.

½ linguriță de turmenic (curcuma) măcinată, opțional.

½ linguriță de Garam Masala, opțional.

Sare

Piper

Cum se prepară chicken korma?

Se marinează carnea de pui pentru cel puțin o oră, maximum 3 ore. Marinata se face din iaurt grecesc, în care se adaugă o pastă de usturoi cu ghimbir, coriandru măcinat, turmenicul și Garam Masala, sare și piper. Pasta de usturoi cu ghimbir se face simplu, în blender (poate fi folosit și cel vertical) se pun cele două ingrediente curățate plus o lingură de apă și se amestecă până ajunge la consistența dorită. Se amestecă cu iaurtul și condimentele, după care se adaugă carnea, care trebuie acoperită bine cu marinata, vasul se acoperă și se pune la rece. În principiu, cam în toate rețetele pe care le-am văzut, bucățile de carne se marinează și gătesc întregi, dar eu am preferat să le tai cubulețe de o îmbucătură. Fiecare face după preferințe.

Într-o tigaie se pune la foc mediu la topit ghee (plus ulei de măsline, dacă se folosește). Când s-a topit și a început să se încingă, se pun la prăjit pentru maxim un minut cardamomul, scorțișoara și foile de dafin, pentru a-și elibera aromele mai bine. Se adaugă ceapa tăiată julienne și se călește pentru 10-12 minute, până când devine translucidă.

Se scot condimentele (cardamom, scorțișoara și foile de dafin) și se pune carnea cu tot cu marinată. Se aduce la punctul de fierbere și se reduce focul la mic. Se acoperă tigaia cu un capac și lasă să fiarbă 30-40 de minute, amestecând din când în când, până când carnea este gătită în totalitate. Aici eu am adăugat lapte de cocos, ingredient care nu apare în rețeta originală, dar l-am introdus din două motive: unul este că nu-mi place să fac risipă alimentară și, cum aveam rămas în frigider, am zis că e o bună oportunitate să-l folosesc, al doilea motiv fiind că mi se pare că dă cremozitate și savoare suplimentară sosului. Se adaugă zahărul brun, se verifică și reglează de sare și piper și gata.

Cum se servește chicken korma?

Ca la orice curry, se pretează foarte bine o garnitură de orez. Că este biriyani rice sau orez basmati sau jasmine fiert simplu cu sare (eu am ales a doua variantă), orezul este aproape obligatoriu ca acompaniament al acestui fel de mâncare. Rețeta originală mai prevede și garnituri adiționale de ceapă și alune prăjite, probabil pentru a adăuga mâncării o textură crocantă, dar eu am preferat să sar acest pas.