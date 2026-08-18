FOTO-VIDEO | Artizanii gustului (Ep. 3): Alexandra și Șerban Vornicu, absolvenți de Comunicare, au deschis un atelier de tarte în Iași, după ce au obținut un grant de 40.000 de euro: „A fost o nebunie. Proiectul l-am scris în ultima noapte” / „Cererea pentru tarts bar-uri este în creștere”

Alexandra și Șerban Vornicu, doi absolvenți de Comunicare din Iași, au intrat în producția de tarte în timpul concediului de maternitate, după ce au obținut în 2022 o finanțare de 40.000 de euro. Astăzi, Crust Society lucrează în principal cu HoReCa și evenimente și pregătește deschiderea propriei locații.

„A fost o oportunitate, o finanțare, pe care am accesat-o cu foarte mult curaj, neștiind domeniul, neștiind ce presupune să intri în producție”, povestește Alexandra Vornicu despre începuturile Crust Society, businessul de tarte pe care îl dezvoltă împreună cu soțul ei, Șerban, la Iași.

Povestea lor face parte din episodul 3 al seriei „Artizanii Gustului”, proiect G4Food dedicat producătorilor locali și antreprenorilor care construiesc afaceri în jurul gastronomiei. Seria a debutat în județul Iași și urmărește oamenii, produsele și munca din spatele unor afaceri locale.

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Un proiect scris într-o singură noapte

Ideea a apărut în perioada concediului de maternitate al Alexandrei. Cei doi au decis să acceseze o finanțare de 40.000 de euro și să intre într-un domeniu pe care nu îl cunoșteau.

„Pentru noi a fost o nebunie. Proiectul l-am scris în ultima noapte”, spune Alexandra. Cei din jur îi avertizau că va fi dificil să înceapă un business într-un domeniu nou, mai ales având un copil mic. Pentru cei doi, însă, descurajările au devenit o motivație suplimentară.

Șerban spune că proiectul nu a fost neapărat complicat, ci „foarte complex”. Faptul că amândoi sunt absolvenți de Comunicare i-a ajutat să redacteze singuri proiectul și să gestioneze partea de comunicare a businessului.

Prima provocare practică a apărut chiar la amenajarea laboratorului. Un camion cu echipamentele a trebuit să intre pe o stradă îngustă, iar cei doi au fost nevoiți să mute mai multe mașini din zonă pentru a putea descărca marfa.

A urmat o altă problemă specifică începutului de business: stabilirea prețurilor.

„Nu știam cât valorează o felie de tartă. Nu știam cum să facem un preț corect”, explică Șerban.

Au început direct cu HoReCa

Crust Society nu a pornit cu un magazin propriu. Cei doi au mers direct către HoReCa, folosindu-se de conexiunile pe care le aveau deja și de faptul că știau ce produs vor să construiască.

„A fost un proces natural pentru noi. Nu aveam timp să avem un spațiu al nostru în care să vindem produsele”, spune Alexandra.

Laboratorul era destinat exclusiv producției și nu era gândit ca spațiu pentru clienți. În timp, compania s-a specializat tot mai mult în colaborarea cu restaurante, cafenele, băcănii și organizatori de evenimente.

Adaptarea la cerințele partenerilor a devenit parte din modelul de business. Gramajul, aspectul produsului, dimensiunea porțiilor și momentul livrării sunt elemente negociate în funcție de fiecare colaborare.

„Noi trebuie să o rezolvăm ca produsul nostru să fie vizibil în locațiile lor”, explică Alexandra.

Tarta cu ciocolată și banane, primul produs vedetă

Primul produs cu care au început a fost o tartă cu ciocolată, banane, caramel și nuci. Produsul a rămas și astăzi unul dintre cele mai cunoscute din portofoliu.

Meniul este sezonier. În perioada caldă, accentul cade pe fructele de sezon, iar în lunile reci sunt folosite și fructe congelate. În plus, portofoliul s-a modificat în funcție de cerințele partenerilor, de la produse sărate până la variante mini pentru evenimente.

Șerban spune că unul dintre principiile de la care nu au vrut să se abată este folosirea ingredientelor cât mai apropiate de forma lor naturală.

„Nu folosim premix-uri și alte ingrediente care pot să altereze gustul natural al produsului”, afirmă el.

De la cumpărături cu copiii la furnizori mari

La început, Alexandra și Șerban își cumpărau singuri materia primă. Mergeau la Metro împreună cu copiii, iar fiul lor, Carol, ajunsese să știe unde se află produsele de care aveau nevoie.

Între timp, Crust Society lucrează cu furnizori precum Nordic, Metro și Omnia. Cei doi spun că au trecut la acest sistem pentru a simplifica aprovizionarea și pentru a avea acces constant la anumite ingrediente, inclusiv produse franțuzești precum untul și smântâna lichidă.

Au încercat și colaborarea cu mici producători din zona Iașiului, însă pentru producția destinată evenimentelor predictibilitatea este dificil de asigurat.

„Dacă mâine ai un candy bar cu 120 de mono-porții de tort cu zmeură, nu știi dacă zmeura va ajunge la timp sau dacă va fi în cantitatea de care ai nevoie”, explică Șerban.

Atunci când este posibil, cei doi spun că aleg totuși producători din Iași și din împrejurimi, inclusiv din zona Pașcani.

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Mai puțin zahăr și o nouă direcție: produse fără zahăr

Potrivit celor doi antreprenori, consumatorii din Iași nu preferă tartele foarte dulci. Crust Society a încercat să păstreze acest profil și să nu adauge zahăr doar pentru a intensifica gustul dulce.

Următoarea direcție a businessului este dezvoltarea unei game fără zahăr.

Șerban spune că această decizie are legătură și cu o nouă finanțare, accesată pentru a dezvolta produse destinate inclusiv persoanelor cu anumite intoleranțe sau probleme de sănătate și familiilor care acordă o atenție mai mare alimentației copiilor.

Alexandra precizează că în 2025 au accesat o nouă finanțare europeană de 100.000 €, prin proiectul „Acceleratorul de întreprinderi sociale în mediul urban”, dezvoltat de Fundația Alături de Voi Romania (ADV România) și în prezent activează în domeniul economiei sociale. Finanțarea le permite să consolideze această direcție a businessului.

„Făcându-le noi de la zero, nu folosim nimic premix-uri, consider că e făcut ca la tine acasă”, spune Alexandra.

„Am cucerit zona evenimentelor, step by step”

De la distribuția în HoReCa, Crust Society a ajuns să lucreze și pentru evenimente private și corporate. Alexandra spune că dezvoltarea a venit firesc, inclusiv datorită rețelei de contacte construite înainte de lansarea businessului.

O metodă folosită pentru a intra în companii a fost trimiterea unor cutii cu produse către persoane responsabile de evenimente, HR sau team-buildinguri.

„E foarte important să-i dai omului să guste din produsul tău”, explică Șerban.

Pentru cei doi, această abordare a avut și o componentă personală. Spun că au fost obișnuiți să primească oameni acasă și să le ofere ceva de mâncare, iar obiceiul s-a transferat și în business.

Instagramul este principalul canal de vânzare

Crust Society nu are în prezent un site propriu. Instagramul a devenit principalul canal prin care clienții descoperă produsele și iau legătura cu cei doi antreprenori.

„La noi Instagramul e principalul canal de cumpărare”, spune Șerban.

Alexandra spune că au crescut până acum organic. O fotografie cu o tartă de căpșuni, de exemplu, poate genera rapid numeroase mesaje și comenzi.

„Fiecare follower de acolo e cineva care a cumpărat, a interacționat cu noi și asta e foarte fain”, spune ea.

Cei doi recunosc însă că businessul a ajuns într-un punct în care comunicarea online trebuie intensificată.

„Nu poți să ții un business doar dintr-o postare la trei săptămâni. Asta-i realitatea”, spune Șerban.

Un laborator-boutique unde pot fi testate rapid produse noi

O parte din avantajul Crust Society, spun cei doi, vine din dimensiunea redusă a laboratorului. Pot testa rapid rețete și se pot adapta cerințelor clienților.

Unele produse au fost create chiar în bucătăria Alexandrei, pornind de la combinații de gusturi pe care cei doi le considerau interesante. Altele au apărut din inspirație, inclusiv din produse văzute în magazine.

„Fiindcă suntem un laborator boutique, putem testa”, spune Alexandra. Pentru o comandă specială, inclusiv pentru o nuntă, pot încerca combinații noi, precum un desert cu pepene galben.

Diversitatea este importantă mai ales la evenimente, unde invitații au preferințe diferite. De aceea, pe lângă tarte, portofoliul include biscuiți, chec, produse sărate, quiche-uri și alte deserturi.

Cererea pentru tarts bar-uri este în creștere

Cei doi spun că anul 2026 le-a adus tot mai multe solicitări pentru tarts bar-uri, inclusiv la evenimente private de familie. Pentru business, acest tip de comandă are avantajul unei predictibilități mai bune.

„Știi că în data de 28 august ai un eveniment, te pregătești, faci necesarul, știi foarte bine ce produse ar fi atunci pe piață, astfel încât să produci local și totodată să produci în acord cu sezonul”, explică Șerban.

În plus, lucrul direct cu publicul le permite să controleze mai bine felul în care sunt prezentate produsele. În HoReCa, produsul Crust Society poate ajunge într-un spațiu în care atenția principală este acordată produselor proprii ale locației.

De aici vine și una dintre motivațiile pentru următorul pas: o locație proprie.

Următorul pas: propria locație: „Nu vrem să arate ca o patiserie”

Alexandra și Șerban lucrează deja la conceptul unei locații care va lega laboratorul de punctul de desfacere. Nu își doresc o patiserie clasică și nici un spațiu foarte mare.

„Nu vrem nimic foarte mare și nu vrem să arate ca o patiserie. Pur și simplu o să fie un concept nou pe care acum îl dezvoltăm împreună cu un arhitect, Iulian Damir”, spune Alexandra.

Pentru Șerban, legarea laboratorului de spațiul de vânzare ar avea mai multe avantaje: produsul nu ar mai trebui transportat către o altă locație, stocurile ar putea fi actualizate permanent, iar clienții ar putea discuta direct cu producătorii și degusta produsele.

Noua locație ar putea deveni și un punct de întâlnire pentru viitorii clienți care pregătesc evenimente și vor să aleagă produsele pentru nunți sau alte ocazii.

„There is art and there is tart”

Componenta creativă este prezentă inclusiv în modul în care cei doi își construiesc cultura de business. Interviurile de angajare au fost organizate în muzee, o alegere pe care Alexandra spune că vrea să o păstreze.

„There is art and there is tart” este tagline-ul Crust Society, iar cei doi spun că vor să păstreze această componentă artistică și jovială pe măsură ce compania crește.

În același timp, Șerban pune accent pe parteneriatele pe termen lung și pe ideea că dezvoltarea trebuie să fie reciprocă.

„Noi facem ce ține de noi ca parteneriatele să fie de durată”, spune el.

„Cât investești, atât o primești”

Într-un an în care industria HoReCa este marcată de dificultăți, cei doi antreprenori spun că au reușit să meargă mai departe datorită unei baze de clienți fideli și a atenției acordate calității.

„Cât investești, atât o primești”, este lecția pe care Alexandra spune că a învățat-o din business. Pentru ea, investiția înseamnă timp, bani, resurse și atenție.

Șerban vorbește despre curajul de a profita de oportunități și despre perseverență.

„Dacă ai și un strop de nebunie sau de inconștiență, cred că e vorba de curaj. Să-i spunem și curaj, atunci lucrurile pot să evolueze frumos”, afirmă el.

Cei doi spun că au refuzat inclusiv solicitări prin care li se cerea să reducă prețul sau să înlocuiască anumite ingrediente pentru a scădea costurile. Au preferat să păstreze standardul de calitate construit în primii ani de business.

„Vrem să fie ceva bun, ce să mănânce și copiii noștri, și prietenii noștri. Așa vedem lucrurile”, conchide Alexandra.