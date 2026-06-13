Meniu săptămânal complet pentru săptămâna 15-21 iunie/ Rețete pentru 3 mese zilnic și 7 zile

13 iun. 2026, Rețetele Juanitei
Meniu săptămânal complet pentru săptămâna 15-21 iunie/ Rețete pentru 3 mese zilnic și 7 zile
Foto: Envato
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Cuprins
  1. Luni 15 iunie
  2. Marți 16 iunie
  3. Miercuri 17 iunie
  4. Joi 18 iunie
  5. Vineri 19 iunie
  6. Sâmbătă 20 iunie
  7. Duminică 21 iunie

Pregătim un meniu pentru întreaga săptămână, 3 mese pe zi, mic dejun, prânz și cină. Și desigur putem să ne organizăm foarte bine și să facembatch cooking.Iată ce vă propunem pentru următoarele 7 zile.

Luni 15 iunie

  • Pentru micul dejun, lăsăm de cu o seară înainte la înmuiat ovăz în lapte, de vacă sau vegetal. Dimineață punem doar fructe și nuci, puțină miere sau sirop de arțar și micul dejun e gata.
  • La prânz avem ciorbă de vițel cu legume și cartofi.
  • La cină, bruschette cu ficat de pui și ceapă.

Marți 16 iunie

  • La micul dejun bem un kefir cu chec cu vișine.
  • La prânz pregătim sardine la cuptor cu cartofi.
  • Seara, o salată de sfeclă și brânză feta.

Miercuri 17 iunie

  • Facem un shake din chia și lapte vegetal, plus câteva căpșuni și curmale.
  • Pentru prânz pui chinezesc cu tăieței de orez și legume la wok.
  • Și pe seară „pizza” din cartof dulce cu mozarella și roșii.

Joi 18 iunie

  • La micul dejun, un pandișpan cu fructe, căpșuni de pildă sau cireșe.
  • La masa de prânz, chiftele de porc cu piure de legume.
  • Iar seara, o mămăliguță cu ou poșat și ardei copt.
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Vineri 19 iunie

  • Pentru micul dejun, un sandwich cu brânză cottage și roșii.
  • La prânz o porție de paste cu somon.
  • Iar pe seară, salată de vinete și dovlecei copți cu roșii și telemea.

Sâmbătă 20 iunie

  • Dimineață începem cu un croissant cu șuncă și brânză.
  • La prânz, facem un orez tip risotto cu creveți și midii.
  • Iar seara, preparăm o salată cu verdețuri, brânzeturi și ouă fierte.

Duminică 21 iunie

  • Pentru dimineață o delicatesă de ricotta cu lămîie.
  • La prânz, pui întreg la cuptor cu cartofi, totul pe pat de usturoi.
  • Iar pentru seară, o baba ganoush din vinete, dovlecei copți și voabe de rodie, cu sos de tahină.

Rețetele le găsiți pe G4Food.ro.

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