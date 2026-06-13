Pregătim un meniu pentru întreaga săptămână, 3 mese pe zi, mic dejun, prânz și cină. Și desigur putem să ne organizăm foarte bine și să facembatch cooking.Iată ce vă propunem pentru următoarele 7 zile.

Luni 15 iunie

Pentru micul dejun, lăsăm de cu o seară înainte la înmuiat ovăz în lapte, de vacă sau vegetal. Dimineață punem doar fructe și nuci, puțină miere sau sirop de arțar și micul dejun e gata.

La prânz avem ciorbă de vițel cu legume și cartofi.

La cină, bruschette cu ficat de pui și ceapă.

Marți 16 iunie

La micul dejun bem un kefir cu chec cu vișine.

La prânz pregătim sardine la cuptor cu cartofi.

Seara, o salată de sfeclă și brânză feta.

Miercuri 17 iunie

Facem un shake din chia și lapte vegetal, plus câteva căpșuni și curmale.

Pentru prânz pui chinezesc cu tăieței de orez și legume la wok.

Și pe seară „pizza” din cartof dulce cu mozarella și roșii.

Joi 18 iunie

La micul dejun, un pandișpan cu fructe, căpșuni de pildă sau cireșe.

La masa de prânz, chiftele de porc cu piure de legume.

Iar seara, o mămăliguță cu ou poșat și ardei copt.

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Vineri 19 iunie

Pentru micul dejun, un sandwich cu brânză cottage și roșii.

La prânz o porție de paste cu somon.

Iar pe seară, salată de vinete și dovlecei copți cu roșii și telemea.

Sâmbătă 20 iunie

Dimineață începem cu un croissant cu șuncă și brânză.

La prânz, facem un orez tip risotto cu creveți și midii.

Iar seara, preparăm o salată cu verdețuri, brânzeturi și ouă fierte.

Duminică 21 iunie

Pentru dimineață o delicatesă de ricotta cu lămîie.

La prânz, pui întreg la cuptor cu cartofi, totul pe pat de usturoi.

Iar pentru seară, o baba ganoush din vinete, dovlecei copți și voabe de rodie, cu sos de tahină.

Rețetele le găsiți pe G4Food.ro.