Cum în general cumpărăm ravioli gata preparați, e bine să ne gândim în momentul cumpărării cam ce sos am vrea să preparăm. Eu de pildă am ales pentru acest sos de ciuperci ravioli cu gorgonzola și nuci și au funcționat perfect. Dar pentru combinația cu smântână și ciuperci putem alege umpluturi de brânză, de ciuperci, de trufă fără probleme. Și altele evident, că fiecare e cu gustul lui. Să fie gusturi „de pământ și pădure”.

Ingrediente

Ravioli (între 5 și 8 bucăți de persoană, depinde de mărime)

Sos de ciuperci preparat în casă (găsești rețeta pe G4Food)

Smântână de gătit cam 100 de g sau după gust

Sare și piper proaspăt măcinat.

Pentru sos vei avea nevoie de ceapă, usturoi, ulei de măsline, preferabil cu aromă de trufă.

Preparare ravioli cu sos de ciuperci și smântână

Înainte de toate pregătim sosul. Facem o cremă de ciuperci, cu ceapă și usturoi.

Apoi punem crema de ciuperci într-o tigaie generoasă și adăugăm smântână de gătit până obținem un sos omogen, condimentăm cu sare și piper.

Se pune apă la fiert cu sare și când clocotește aruncăm ravioli pentru câteva minute (scrie pe pugă, îi scoatem cu 2 minute înainte de timpul maxim de fierbere).

Adăugăm ravioli, cu grijă să nu se rupă, peste sos și îi mai fierbem două minute. La final punem pastele în farfurii, sos deasupra și un strop de piper proaspăt măcinat.

Poftă bună!

