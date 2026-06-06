Pe 8 iunie, de la ora 21:00, Disney+ România aduce premiera seriei Best of the World with Antoni Porowski, o producție National Geographic în care unul dintre cele mai cunoscute chipuri din gastronomia americană a ultimului deceniu pornește să descopere ce merită cu adevărat văzut, mâncat și trăit în Paris, Mexico City, Londra și New York. Din 13 iunie, seria se difuzează în fiecare sâmbătă, de la 21:00, la National Geographic.

Dacă numele nu vă spune nimic imediat, fața sigur o știți: Antoni Porowski este expertul culinar din Queer Eye, seria câștigătoare de Emmy de pe Netflix, unde el ocupă locul din bucătărie, cel mai iubit dintre cele cinci. Are milioane de urmăritori, două cărți de bucate bestseller în New York Times și, din noiembrie 2024, titlul de Ambasador al Bunăvoinței pe lângă Programul Alimentar Mondial al ONU.

„Cele mai bune roșii din viața mea au fost sin România”, spune Antoni Porowski

Înainte de premiera producției National Geographic, am avut privilegiul unui interviu scurt, de 3 întrebări, cu Antoni Porowski (interviul integral este în video). L-am întrebat dacă există o masă, un loc sau o persoană din tot ce a filmat pentru National Geographic pe care o poartă cu sine ca pe o prietenie. A ezitat o clipă. Și apoi a spus că povestea asta are legătură cu România.

„Nu a fost neapărat o masă, dar are legătură cu faptul că sunteți din România” ne-a spus el. „Imediat ce am văzut că numele jurnalistei este din România, m-am gândit la o bună prietenă de-a mea, Mălina. Este româncă și tocmai a organizat un retreat pentru femei, prin diferite castele și sate din România. Și chiar acum se află acolo.”

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Prietena la care se referă este Mălina Corpodean, fotografă de modă și director creativ născută în România, crescută în Canada, cu o carieră solidă în Montreal și Toronto și o galerie proprie dedicată artei fotografice.

Dar povestea nu se oprește la Mălina. Porowski a continuat cu o amintire de la Blackberry Farm, un loc din Tennessee orientat spre ecoturism și sustenabilitate, cu grădini proprii și bucătărie proprie. Acolo l-a cunoscut pe John Coykendall, fermierul care îngrijea grădinile proprietății și care a scris o carte dedicată documentării soiurilor de fasole.

O fermă din Tennessee cultivă soiuri românești de roșii

„Am gustat niște roșii și l-am întrebat ce soi sunt, pentru că nu mai gustasem niciodată ceva atât de dulce și de gustos. Iar el mi-a spus că țara lui preferată, când vine vorba despre roșii, și vorbim despre un american ale cărui generații întregi au trăit în America, mi-a spus că cele mai bune roșii pe care le-a mâncat vreodată în viața lui sunt în România. Și, cu mulți ani în urmă, a adus pe ascuns semințe de roșii pentru a le cultiva el însuși, pentru că erau atât de bune. Și am avut ocazia să gust una împreună cu el.”

Cei doi nu stăteau la masă. Erau în șopronul pentru plante, cu ierburi uscate jur-împrejur. Un chef în haină albă culegea în fundal măcriș pentru supa serii.

„Să guști un ingredient atât de simplu și modest împreună cu cineva, iar el să se entuziasmeze văzând cât de entuziasmat eram eu și să îmi spună: «Nu sunt italiene. Sunt românești.» A fost un moment foarte frumos, care mi-a deschis ochii. M-am gândit: bine, România a intrat pe listă. Cred că trebuie să ajung acolo.”

Am căutat să văd dacă există vreo mențiune cu roșiile cultivate la fermă și spre surprinderea mea, chiar am găsit, aici. (mai multe despre asta, într-un articol viitor).

Cum filmezi săptămâni în Paris sau Mexico City fără să renunți la regulile tale

L-am întrebat și dacă, în toate zilele acelea de filmare, negociază cu regulile lui alimentare, dacă există ceva căruia nu-i poate spune nu, chiar dacă știe că va regreta mai târziu.

„Nici măcar nu negociez cu regulile„, ne-a spus el. „Regulile pe care le am în New York… mă consider o persoană destul de disciplinată și ritualică. Dar când călătoresc, lucrurile se schimbă. În New York nu îmi încep ziua cu o prăjitură. Dar dacă ești în Mexico City și vrei să mergi la Rosetta și să mănânci un guayaba roll perfect, cu exact doza potrivită de aciditate și cu acel foietaj perfect stratificat, pur și simplu nu poți spune nu.”

Ceea ce compensează, spune el, e mersul pe jos. „Merg mult mai mult pe jos în majoritatea orașelor. Cred că este cea mai bună modalitate de a descoperi un loc, pentru că te poți opri oriunde dorești. Ceva îți stârnește curiozitatea. Poate vezi o alee mică, cu o grădină suspendată interesantă, care te atrage. Încerc să nu îmi fac prea multe griji și îmi spun mereu că voi merge de câteva ori în plus la sală și voi face hot yoga când mă întorc. Dar trebuie să gust acel lucru.”

„Parisul care te surprinde cel mai mult nu e cel pe care îl știi” (Antony Porowski)

L-am mai întrebat care a fost momentul din această serie în care a gustat ceva ce i-a schimbat o opinie mai veche despre un loc sau o bucătărie.

„A fost cel mai lung sejur pe care l-am petrecut vreodată la Paris. Vreo opt zile. Am fost cazat la Hotel Hana, un hotel japonez boutique foarte mic. De obicei stau la hoteluri mai mari. Dacă mergi acolo pentru Fashion Week, toată lumea e cazată în același loc și se preferă hoteluri mari, ceea ce e de înțeles. Dar să stau în acel hotel mic și simpatic, de unde am mers la un noodle bar pentru două dintre cine…”

Porowski recunoaște că, la Paris, mintea lui merge automat spre steak au poivre, bourguignon, brasserie. Dar zona în care era cazat era altceva, o comunitate vietnameză, japoneză și chineză extrem de vie.

„A fost o reamintire pentru mine: să nu uit niciodată să mă uit la ce gătesc imigranții. Ce fac expații acolo? Bucătăria japoneză din Paris este foarte diferită față de cea din New York. La fel și mâncarea chinezească, nu găsești aceleași preparate, iar acolo există mult mai multe feluri cu tăiței. Și cred că e întotdeauna interesant să urmărești oamenii care nu sunt neapărat de acolo și tipul de mâncare pe care îl creează. Asta face experiența mai bogată.”

„Ce înseamnă, de fapt, best of?”

Și, dintr-o dată, pune punctul pe “I” în ce privește seria filmată: „Ce înseamnă, de fapt, best of? Pentru o persoană poate însemna un pat luxos și niște cearșafuri Frette extraordinare. Pentru altcineva nu contează deloc asta. Poate înseamnă să te trezești dimineața, să deschizi perdelele și să vezi un peisaj minunat, așa cum ni s-a întâmplat nouă într-un hotel și o reședință privată din Mexico City, unde aveai senzația că te afli în mijlocul junglei, deși erai, tehnic vorbind, tot în Mexico City. Toate aceste lucruri sunt subiective. Cred că e, pur și simplu, o reamintire să faci lucrul acela neobișnuit.”

De la Queer Eye la National Geographic

Porowski s-a născut în Canada, din părinți emigranți cu rădăcini poloneze. A crescut cu o sensibilitate aparte față de diversitatea culinară, față de felul în care mâncarea poartă identitate, memorie și apartenența. A devenit cunoscut publicului larg prin Queer Eye, unde nu transforma case sau garderobe, ci oameni, prin bucătărie. Simplul act de a găti ceva personal, ceva cu poveste, era în mâinile lui un gest de reconstrucție a demnității.

Odată cu National Geographic, Porowski a trecut la un alt tip de explorare. Seria No Taste Like Home l-a purtat prin lumi culinare foarte diferite față de New York-ul lui. Un episod filmat în Senegal l-a marcat atât de profund încât l-a convins să se alăture WFP ca ambasador. „Experiența diferitelor culturi a fost întotdeauna o pasiune profundă a mea„, a declarat el la momentul numirii. „Cu cât am avut privilegiul să vizitez mai multe locuri, cu atât am văzut mai direct efectele devastatoare ale malnutriției și ale insecurității alimentare.”

Acum vine Best of the World, inspirată de franciza iubită a National Geographic.

Paris, Mexico City, Londra și New York, dincolo de ghid

Antoni Porowski parcurge patru orașe cu ochii unui om care nu caută atracțiile bifate, ci esența. La Paris vizitează Hôtel de Crillon, dar și un chef cu stea Michelin care gătește exclusiv cu ingrediente locale și artizanii care restaurează mobilierul de secole al Franței la Mobilier National. Ajunge în pivnița de brânzeturi excepționale, intră în culisele Moulin Rouge.

În Mexico City explorează arhitectura organică, descoperă că tortilla poate fi o capodoperă dacă porumbul este de patrimoniu, plutește la răsărit pe canalele din Xochimilco și ajunge la Parada Alebrijes, unde arta, identitatea și sărbătoarea se suprapun.

Londra lui Porowski înseamnă gusturi multiculturale din Brick Lane, acces rar la mecanismul intern al Big Ben și scena drag din East London, unde creativitatea și identitatea au o voce proprie.

Iar New York-ul, orașul lui de suflet, îl poartă spre o insulă ascunsă în fața Manhattanului, un meniu de degustare care îmbină influențe poloneze și japoneze, o legendă a graffiti-ului și un bar care redefinește mixologia. Și, la final, Maratonul New York, o celebrare a diversității și sufletului global al orașului.

Antoni Porowski, un ambasador ONU care face mâncare, nu discursuri

În noiembrie 2024, WFP, Programul Alimentar Mondial al ONU, l-a numit pe Porowski Ambasador al Bunăvoinței. Un episod filmat în Senegal pentru No Taste Like Home l-a marcat profund. A vorbit direct cu personalul și beneficiarii programelor de hrănire școlară și a făcut un apel live la Festivalul Global Citizen 2024 pentru combaterea crizelor alimentare.

Ca ambasador, Porowski vrea să mobilizeze tinerii, Generația Z și Millennials, să sprijine programele WFP, care ajung la peste 150 de milioane de oameni din 120 de țări. Alături de el, din același roster de ambasadori WFP: Kate Hudson, Michael Kors, The Weeknd sau Ons Jabeur.

Best of the World with Antoni Porowski, are premiera în România pe 8 iunie, pe Disney+. Din 13 iunie, în fiecare sâmbătă, îl puteți urmări de la ora 21:00, pe National Geographic. Sper că v-am făcut suficient de curioși să vizionați această serie.

Trailer oficial: https://www.youtube.com/watch?v=CM6_MJlBWz8

Un alt serial simpatic, legat de călătorii și mâncare, este cel cu Tucci in Italy, despre care am scris aici.