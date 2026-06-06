INTERVIU | Bucătăria uzbecă: O bucătărie conturată de Drumul Mătăsii / Stamp On The Passport: „În Uzbekistan, mâncarea nu este doar hrană. Este istorie, ospitalitate și identitate națională”

Uzbekistanul a devenit în ultimii ani una dintre destinațiile care atrag tot mai mulți călători în căutare de autenticitate. Pentru bloggerii de travel de la Stamp On The Passport, însă, surpriza nu au fost doar orașele legendare de pe Drumul Mătăsii, ci și gastronomia locală. De la celebrul plov la pâinea tradițională non și frigăruile shashlik, fiecare preparat spune o poveste despre istoria și cultura Asiei Centrale. Roxana Grigorescu și Costin Nicolae au povestit, pentru G4Food, cum au descoperit gusturile și tradițiile culinare ale Uzbekistanului.

Roxana Grigorescu și Costin Nicolae, creatorii proiectului Stamp On The Passport, documentează de ani buni experiențe de călătorie din întreaga lume, punând accent pe cultura locală, oameni și gastronomie. În căutarea unor destinații care și-au păstrat autenticitatea, cei doi au ajuns și în Uzbekistan, una dintre țările care au jucat un rol esențial pe vechiul Drum al Mătăsii. Aici au descoperit nu doar orașe spectaculoase precum Samarkand și Bukhara, ci și o bucătărie în care influențele persane, turcice și asiatice se regăsesc în preparate transmise din generație în generație.

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„Căutăm locuri care încă își păstrează autenticitatea”

G4Food: De ce ați ales să vizitați Uzbekistanul?

„Într-o perioadă în care majoritatea călătoriilor par să urmeze aceleași trasee, noi căutăm locuri care încă își păstrează autenticitatea. Uzbekistanul ne-a atras prin istoria sa, prin orașele legendare de pe Drumul Mătăsii și prin promisiunea unei culturi pe care nu o mai întâlnisem până atunci.

Ne imaginăm moschei albastre, bazaruri pline de culoare și clădiri care au văzut trecând sute de ani de istorie. Nu ne așteptam însă ca una dintre cele mai puternice amintiri să fie mâncarea.

Pentru că, în Uzbekistan, mâncarea nu este doar hrană. Este istorie, ospitalitate și identitate națională.”

Dacă istoria și arhitectura au fost motivele care i-au atras inițial în Uzbekistan, gastronomia a fost cea care le-a oferit una dintre cele mai autentice perspective asupra culturii locale.

G4Food: Cum arată gustul Drumului Mătăsii în Uzbekistan?

Stamp On The Passport: „Puține locuri din lume au o bucătărie atât de strâns legată de istorie precum Uzbekistanul. Aflat în inima vechiului Drum al Mătăsii, acest stat din Asia Centrală a fost timp de secole un punct de întâlnire pentru negustori, caravane, condimente, culturi și tradiții culinare venite din China, Persia, Orientul Mijlociu și zona mediteraneană. Rezultatul? O gastronomie intens aromată, construită în jurul ospitalității și a mâncărurilor care spun povești.

Pentru mulți europeni, bucătăria uzbecă este încă un teritoriu necunoscut. Însă cine ajunge măcar o dată în Samarkand, Bukhara sau Tașhkent descoperă rapid că mâncarea nu este doar hrană, ci un adevărat ritual social. De la pâinea coaptă în cuptoare de lut până la orezul gătit lent în ceaune uriașe, fiecare preparat păstrează urmele unei istorii comerciale care a schimbat lumea.”

Pâinea „non”, nelipsită de la fiecare masă

„Prima surpriză a fost că aproape fiecare masă începe cu pâine. Dar nu orice pâine. Lipiile uzbece, numite «non», sunt nelipsite de pe masă și sunt tratate cu un respect aparte. În multe familii, pâinea nu se pune niciodată cu fața în jos și nu se aruncă. Este mai mult decât un aliment – este o parte a culturii locale.”

În Uzbekistan, nonul este considerat mai mult decât o pâine tradițională. Copt în cuptoare de lut și prezent la aproape fiecare masă, acesta simbolizează respectul pentru oaspeți și pentru hrană, fiind unul dintre cele mai importante elemente ale culturii culinare locale.

Plov, preparatul care spune povestea fiecărei regiuni

„Apoi am descoperit plovul, preparatul național al Uzbekistanului. La prima vedere pare un simplu pilaf cu orez, carne și morcovi. În realitate, este mult mai mult de atât. Fiecare regiune are propria variantă, iar fiecare familie este convinsă că rețeta sa este cea mai bună.

Am mâncat plov în mai multe orașe și niciunul nu a avut același gust. În Samarkand era mai delicat și servit în straturi distincte. În Bukhara avea mai multe condimente. În Tașhkent era mai bogat și mai consistent. Fiecare farfurie spunea o poveste diferită.”

Plovul este considerat mâncarea națională a Uzbekistanului și este prezent atât la mesele de familie, cât și la nunți, sărbători sau evenimente importante. Fiecare regiune are propria rețetă, iar preparatul este gătit tradițional în ceaune mari din fontă, numite kazan.

Shashlik, somsa și aromele străzii

„După plov, am început să descoperim preparatele care par simple la prima vedere, dar care spun la fel de mult despre cultura locală.

Unul dintre cele mai prezente în piețe și pe străzi este shashlik-ul. Frigăruile de carne sunt gătite pe jar deschis, iar mirosul lor te atrage de la zeci de metri distanță. Fie că este miel, vită sau pui, shashlik-ul este mereu servit simplu, cu ceapă crudă și lipie. Fără artificii, fără plating complicat — doar gust intens și autentic. Este genul de mâncare care nu are nevoie de explicații, doar de foame.

Apoi am descoperit somsa, unul dintre cele mai iubite street food-uri din Uzbekistan. Aceste pateuri aurii, coapte în tandoor, sunt umplute de obicei cu carne de miel și ceapă, uneori cu dovleac sau cartof. Când le rupi, aburul fierbinte iese imediat, iar aluatul crocant contrastează perfect cu umplutura suculentă. În piețele din Bukhara sau Samarkand, somsa este mai mult decât o gustare — este un ritual zilnic.”

Aceste preparate reflectă influențele nomade și comerciale care au traversat regiunea timp de secole. Dacă shashlikul este asociat culturii popoarelor nomade din Asia Centrală, somsa amintește de legăturile istorice dintre Uzbekistan, Persia și India.

Lagman și influențele asiatice ale Drumului Mătăsii

„Un alt element care ne-a surprins au fost tăiețeii tradiționali, cunoscuți în preparate precum lagman. Făcuți manual, întinși și răsuciți cu migală, acești tăieței sunt baza unor supe consistente, pline de legume, carne și condimente. Gustul este profund, ușor picant, și reflectă clar influențele asiatice și ale vechilor rute comerciale. Este unul dintre acele preparate care te încălzesc și te fac să înțelegi cât de multă istorie poate încăpea într-un bol.”

O bucătărie construită de secole de schimburi culturale

„Pe măsură ce călătoream, am realizat că bucătăria uzbecă este, de fapt, o hartă culinară a Drumului Mătăsii. O combinație de influențe persane, turcești, mongole, chinezești și rusești, toate adaptate și transformate într-o identitate proprie.

Ceea ce face bucătăria uzbecă atât de specială este faptul că fiecare preparat reflectă secole de schimburi culturale. Condimentele veneau din India, tehnicile culinare din Persia și Anatolia, iar ingredientele circulau constant între Est și Vest.

Drumul Mătăsii nu a transportat doar mătase și mirodenii, ci și idei, rețete și obiceiuri culinare. Uzbekistanul a devenit astfel un adevărat laborator gastronomic al Asiei Centrale, unde influențele s-au amestecat și au creat preparate autentice, păstrate aproape neschimbate până astăzi.”

„Nu am simțit niciodată că suntem simpli turiști”

G4Food: Ce v-a rămas în minte după această experiență?

„Surprinzător, nu doar preparatele.

Ceea ce ne-a impresionat cel mai mult a fost felul în care mâncarea este strâns legată de ospitalitate. În Uzbekistan nu am simțit niciodată că suntem simpli turiști. De multe ori, oamenii ne invitau la masă, ne ofereau ceai sau voiau pur și simplu să afle de unde venim.

Într-o lume în care multe experiențe turistice par atent regizate, aici totul părea autentic.

Ne amintim de mesele luate în curțile interioare ale vechilor caravanseraiuri, de ceainăriile ascunse printre zidurile vechi ale Buharei și de mirosul de pâine proaspăt scoasă din cuptoarele tradiționale.

Dar mai ales ne amintim de contrastul fascinant dintre trecut și prezent. Într-o singură zi poți vizita o madrasă veche de câteva sute de ani, poți mânca un preparat pregătit după rețete transmise din generație în generație și apoi te poți urca într-un tren modern care leagă marile orașe ale țării.

Poate că acesta este adevăratul farmec al Uzbekistanului: nu este doar un loc unde vezi istoria, ci unul unde încă o poți gusta.

Iar pentru orice pasionat de gastronomie, puține destinații reușesc să spună o poveste atât de bogată prin intermediul mâncării. Uzbekistanul este una dintre ele.”

Povestea gastronomică a Uzbekistanului nu se rezumă doar la rețete și ingrediente. Este o incursiune într-o istorie construită din întâlnirea culturilor, a negustorilor și a tradițiilor care au circulat de-a lungul Drumului Mătăsii. Iar pentru cei care călătoresc prin gusturi, puține destinații reușesc să ofere o experiență atât de autentică.

Cinci preparate pe care să le încerci dacă ajungi în Uzbekistan

Plov, preparatul național pe bază de orez, carne și condimente

Non, pâinea tradițională prezentă la fiecare masă

Shashlik, frigărui gătite pe jar

Somsa, pateuri coapte în cuptor tandoor

Lagman, tăieței de casă serviți în supe consistente sau preparate cu carne și legume