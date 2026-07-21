Dacă ai mâncat vreodată sushi cu sos cremos, o salată japoneză sau un sandwich cu ou din magazinele japoneze, este foarte posibil să fi gustat maioneză japoneză. Mai fină, mai cremoasă și cu un gust ușor dulce-acrișor decât maioneza clasică, aceasta a devenit unul dintre cele mai apreciate sosuri din bucătăria asiatică, potrivit MasalaHerb.
Spre deosebire de maioneza clasică, varianta japoneză are o textură mai catifelată și un gust mai echilibrat.
Secretul stă în combinația dintre ou, oțet de orez, zahăr, sare și un ulei cu aromă neutră, precum cel de floarea-soarelui. Oțetul de orez îi oferă o aciditate mai delicată, iar cantitatea mică de zahăr contribuie la gustul ușor dulceag.
Rezultatul este un sos fin și cremos, folosit în numeroase preparate din bucătăria japoneză.
Pune toate ingredientele într-un recipient înalt, potrivit pentru blenderul vertical.
Introdu blenderul până la baza vasului și pornește-l fără să îl miști în primele minute. Pe măsură ce ingredientele se amestecă, maioneza va deveni tot mai albă și mai cremoasă.
După ce începe să se lege, poți ridica ușor blenderul pentru a încorpora complet tot amestecul.
În aproximativ trei-cinci minute vei obține o maioneză fină, cu o consistență densă.
Sfat: Folosește un ou aflat la temperatura camerei. Dacă oul este foarte rece, emulsia se poate forma mai greu, iar maioneza poate ieși mai fluidă.
După ce este gata, maioneza poate fi aromatizată în funcție de preferințe.
Pentru o variantă picantă, adaugă o linguriță de sos Sriracha.
Dacă preferi un gust mai intens, poți încorpora o jumătate de linguriță de muștar Dijon.
Unii bucătari adaugă și puțin curry pentru o aromă diferită.
În Japonia, acest sos este folosit în numeroase preparate, nu doar în sushi.
Printre cele mai populare se numără:
Datorită consistenței sale, maioneza japoneză este folosită frecvent și pentru decorarea preparatelor, fiind pusă în sticle cu dozator și aplicată în linii fine peste sushi sau alte preparate.
Fiind preparată cu ou crud și fără conservanți, maioneza de casă trebuie păstrată într-un recipient închis ermetic, la frigider.
Este recomandat să fie consumată în una-două zile și, ideal, preparată proaspăt atunci când ai nevoie de ea.
Oțetul de orez oferă gustul caracteristic maionezei japoneze, însă poate fi înlocuit cu oțet alb distilat, cu aromă neutră.
Textura va rămâne aceeași, însă gustul va fi ușor diferit.
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