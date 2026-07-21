Cremșnitul rămâne unul dintre deserturile preferate ale românilor și reușește să depășească produsele mai noi sau influențate de tendințele internaționale. Când vine vorba despre înghețată, însă, preferințele se schimbă: mango, gianduja și fisticul sicilian ajung înaintea aromelor clasice de vanilie sau ciocolată.

Datele apar în studiul Zoomserie 2026, realizat pe baza comportamentului de consum înregistrat în rețeaua de cofetării. Analiza a urmărit peste 100 de produse comercializate în 18 locații din cinci orașe și are la bază peste 6 milioane de produse vândute în 2025, echivalentul a aproximativ 321 de tone de desert.

Spre deosebire de un sondaj în care participanții declară ce preferă, analiza are la bază produsele cumpărate efectiv de clienți.

Cremșnitul, în fruntea clasamentului

În afara sezonului de înghețată, cel mai cumpărat desert din rețea nu este unul dintre produsele devenite populare prin intermediul tendințelor de pe rețelele sociale, ci clasicul cremșnit.

Bătălia pentru prima poziție a fost însă strânsă. Diferența dintre cremșnit și Șoricel, desertul aflat pe poziția a doua, a fost de numai 6.655 de bucăți.

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La nivel național, primele cinci poziții sunt ocupate de cremșnit, Șoricel, Bueno Profiterol, Biscotto și Indiana. Clasicele se mențin astfel în partea superioară a clasamentului, în timp ce produsele mai noi câștigă teren.

Unul din trei produse cumpărate este pe bază de ciocolată

Dincolo de deserturile individuale, datele arată foarte clar și ce arome preferă clienții.

Ciocolata domină alegerile: 30% dintre produsele cumpărate sunt pe bază de ciocolată. Cu alte cuvinte, aproape unul din trei deserturi vândute intră în această categorie.

Pe poziția următoare se află deserturile cu fructe, care reprezintă 18% din vânzări, urmate de cele cu fistic, nuci sau caramel, cu o pondere de 14%.

La înghețată, românii aleg mango, gianduja și fistic

Dacă în cazul prăjiturilor produsele clasice continuă să domine, comportamentul consumatorilor se schimbă atunci când ajung în fața vitrinei cu înghețată.

Din cele 47 de sortimente disponibile, cele mai solicitate nu sunt vanilia sau ciocolata simplă.

În fruntea preferințelor se află Sorbetul de Mango, Chocolate Gianduja și Fisticul Sicilian, ceea ce indică o deschidere mai mare către arome diferite atunci când consumatorii aleg înghețata.

Șapte deserturi se vând constant, indiferent de sezon sau oraș

Analiza vânzărilor a identificat și șapte produse care au o cerere constantă, indiferent de sezon sau de oraș.

Este vorba despre cremșnit, Șoricel, Biscotto, Indiana, Cornet, Crunchy Pralin și Amarena.

Acestea reprezintă nucleul produselor cu vânzări constante din rețea, în timp ce restul sortimentelor contribuie la diversificarea ofertei.

Ce deserturi preferă clienții în București, Cluj, Brașov și Constanța

Dincolo de preferințele comune la nivel național, apar și diferențe locale.

Cremșnitul și Șoricelul înregistrează vânzări bune în toate zonele analizate, însă fiecare județ are propriul favorit.

În Constanța, preferatul este Cornetul, în timp ce în Brașov conduce Red Velvet. În Cluj, clienții aleg mai ales cheesecake-ul, Bucureștiul preferă cremșnitul, iar în Ilfov primul loc îi revine Șoricelului.

„Datele confirmă ce vedem zilnic în cofetăriile noastre: românii nu aleg între tradiție și noutate, le vor pe amândouă. Cremșnitul îi aduce înapoi în fiecare zi, iar produsele noi îi fac să revină pentru ocazii. Noi stăm cu ochii pe pofta lor și construim vitrina în jurul ei”, spun reprezentanții lanțului Zoomserie.

Peste un milion de bonuri fiscale în 2025

Zoomserie este un brand grecesc de cofetărie, parte a producătorului Ntasios Sweet Art, o afacere de familie fondată în 1982, în nordul Greciei.

În România, rețeaua numără 18 locații proprii și în sistem de franciză, în București, Brașov, Cluj, Constanța și Ilfov.

În 2025, compania a raportat o cifră de afaceri de 43,3 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 8,3 milioane de euro, fără TVA, și avea aproximativ 120 de angajați.

În același an, rețeaua a înregistrat peste un milion de bonuri fiscale, cu o valoare medie de 50 de lei.