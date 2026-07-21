Aproape 800 de kilograme de cocaină, ascunse într-un transport de banane, confiscate în Italia / Drogurile valorează aproximativ 250 de milioane de euro

21 iul. 2026, Articole / Reportaje
Aproape 800 de kilograme de cocaină, ascunse într-un transport de banane, confiscate în Italia / Drogurile valorează aproximativ 250 de milioane de euro
Foto Unsplash
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Autoritățile italiene au confiscat aproape 800 de kilograme de cocaină de înaltă puritate, cu o valoare estimată la 250 de milioane de euro. Drogurile erau ascunse într-un container frigorific încărcat cu banane provenite din Ecuador, transmite MEDIAFAX.

Operațiunea s-a desfășurat în portul Vado Ligure, unde ajunsese un container frigorific provenit dintr-unul dintre principalele porturi ale Ecuadorului. Transportul a fost verificat de Garda Financiară și Agenția Vamală și a Monopolurilor, potrivit publicației Il Sole.

Peste 770 de kilograme de cocaină, ascunse printre paleții cu banane

În urma verificărilor, autoritățile au descoperit 650 de pachete care conțineau, împreună cu ambalajele, peste 770 de kilograme de cocaină de înaltă puritate.

Potrivit anchetatorilor, cantitatea confiscată ar avea o valoare de vânzare estimată la aproximativ 250 de milioane de euro.

Drogurile fuseseră ascunse printre zeci de paleți încărcați cu banane.

Capturarea transportului este rezultatul unei activități ample de analiză și monitorizare a rutelor comerciale care leagă America de Sud de portul Vado Ligure.

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Portul Vado Ligure, nod logistic important pentru mărfurile destinate Europei

Portul Vado Ligure a devenit în ultimii ani un nod logistic important pentru mărfurile destinate Europei, dar și o țintă pentru rețelele internaționale de trafic de droguri.

Operațiunea reprezintă una dintre cele mai importante capturi de droguri realizate în ultimii ani în portul Vado Ligure și vine la doar câteva săptămâni după o altă intervenție în urma căreia au fost confiscate peste 300 de kilograme de cocaină de înaltă puritate.

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