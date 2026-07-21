Actorul american Morgan Freeman și-a transformat proprietatea din statul Mississippi într-un spațiu dedicat protecției biodiversității, folosind cele aproximativ 50 de hectare ale fermei sale pentru a sprijini în special populațiile de albine, aflate în declin la nivel mondial, conform publicației Agrarheute.

Potrivit publicației All That’s Interesting, Freeman a decis să se implice în salvarea albinelor după ce, în 2014, a aflat despre reducerea alarmantă a numărului de colonii. Atunci a instalat 26 de stupi pe proprietatea sa din Mississippi, pe care a transformat-o treptat într-un habitat favorabil insectelor polenizatoare.

În cadrul emisiunii „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, actorul explica motivul acestui demers: „A existat un declin alarmant al coloniilor de albine, în special în această țară. Cercetătorii spun că situația este periculoasă”.

O fermă amenajată pentru polenizatori

Pe terenul său, Morgan Freeman a plantat numeroase specii care oferă hrană albinelor pe parcursul sezonului, printre care magnolii, trifoi, lavandă și pomi fructiferi prietenoși cu polenizatorii. Scopul a fost crearea unui ecosistem în care insectele să găsească nectar și polen în mod constant.

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Actorul a declarat în mai multe rânduri că își dorește ca întreaga proprietate să fie administrată cât mai sustenabil. Pe lângă stupi, la fermă sunt crescuți și câțiva cai.

Un susținător al protecției mediului

Morgan Freeman este cunoscut de mulți ani pentru implicarea sa în cauze de mediu. A participat ca narator în mai multe documentare dedicate schimbărilor climatice și a susținut în mod constant măsuri pentru protejarea naturii.

Declinul populațiilor de albine este considerat o problemă majoră la nivel global, deoarece aceste insecte au un rol esențial în polenizarea culturilor agricole și a plantelor sălbatice. Specialiștii avertizează că pierderea lor poate afecta producția alimentară și echilibrul ecosistemelor.

Deși averea actorului este estimată la aproximativ 200 de milioane de dolari, Freeman spune că preferă un stil de viață modest. Într-un interviu acordat publicației Bild, acesta afirma: „Nu am nevoie de o vilă uriașă cu cinci băi. Mi se pare absurd”.