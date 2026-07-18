Coordonarea unei bucătării înseamnă mult mai mult decât pregătirea preparatelor sau stabilirea meniului. Pentru chef Alexandru Burcă, bucătarul-șef al restaurantului Mosafir, cea mai mare provocare este gestionarea echipei. Invitat în podcastul „Disputandum, un podcast despre gusturi”, acesta a explicat că lucrul cu oamenii este partea cea mai solicitantă a meseriei de chef.

Burcă spune că aspectele administrative, precum realizarea unui food cost sau organizarea activității din bucătărie, pot fi învățate relativ repede. În schimb, coordonarea oamenilor necesită răbdare, experiență și capacitatea de a înțelege personalitatea fiecărui membru al echipei.

„Partea de management a oamenilor mi s-a părut întotdeauna cea mai grea”, afirmă chef-ul.

Potrivit acestuia, nu există o singură metodă de a conduce o echipă. Unii angajați răspund mai bine la un ton ferm sau la glume, în timp ce alții au nevoie de discuții calme și de o abordare diferită pentru a-și rezolva problemele.

„Trebuie să fii destul de atent în funcție de cum lucrezi cu oamenii. La o echipă de 20 de oameni să cunoști fiecare individ și să știi cum trebuie abordat este obositor”, spune Alexandru Burcă.

- articolul continuă mai jos -

Chef-ul consideră că succesul unei bucătării depinde nu doar de nivelul profesional al echipei, ci și de relațiile dintre oameni și de modul în care liderul reușește să îi motiveze și să îi țină uniți.

Puteți urmări interviul complet pe YouTube G4Food sau AICI.