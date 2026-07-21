Garofița, terasa preferată a festivalierilor de la Electric Castle

La câteva sute de metri de intrarea în Electric Castle, muzica electronică lasă loc șlagărelor, mesele lungi sunt pline, iar berea rece și vișinata de casă atrag zilnic sute de festivalieri. Terasa Garofița a devenit, în ultimii ani, una dintre cele mai populare opriri din Bonțida, un loc pe care mulți îl numesc deja „festivalul alternativ” al Electric Castle, conform Monitorul de Cluj.

În timpul celor câteva zile de festival, satul trăiește la aceeași intensitate ca domeniul Bánffy. Curțile localnicilor se transformă în parcări, pe marginea drumului se vând porumb fiert și băuturi reci, iar restaurantele și terasele sunt pline de dimineața până noaptea.

O atmosferă complet diferită de cea din festival

Garofița se află la aproximativ 150 de metri de intrarea în Electric Castle. Aici nu există scene spectaculoase, efecte speciale sau artiști internaționali. În schimb, atmosfera amintește mai degrabă de o petrecere de familie decât de un festival de muzică electronică.

Festivalierii stau la aceeași masă cu localnicii, se servesc șprițuri, vin, bere și preparate simple, iar mulți spun că ajung aici în fiecare an.

Unul dintre motivele pentru care terasa este atât de căutată îl reprezintă și prețurile. O bere costă 10 lei, iar oferta „5+1” ajunge la 50 de lei, considerabil mai puțin decât în interiorul festivalului.

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„Garofița-i viață”

Pentru mulți participanți la Electric Castle, oprirea la Garofița a devenit deja o tradiție.

Un festivalier spune că, în zilele mai liniștite din programul festivalului, preferă să petreacă timpul aici.

„Întotdeauna pe asta o aleg. Astăzi este o zi mai slabă în festival și atunci vii la Garofița. Aici te refaci. Garofița-i viață!”, spune acesta.

Alții recunosc că diferența de preț contează.

„Aici berea este 10 lei. În festival, cu 50 de lei îți iei două beri. Aici beau șase și nici nu-mi mai vine să mă întorc în festival”, glumește un alt participant.

Mai mult decât băuturi ieftine

Pentru mulți, însă, Garofița înseamnă mai mult decât economii.

Unii spun că terasa oferă un sentiment de comunitate greu de găsit în interiorul festivalului.

„Încercăm să ne reconectăm cu România reală. Aici este o mini-comunitate, te simți ca acasă. Venim în fiecare an pentru atmosferă, pentru oameni și pentru mâncarea bună”, povestește unul dintre festivalieri.

Atmosfera îi cucerește și pe turiștii străini. O participantă venită din Grecia rezumă experiența în câteva cuvinte:

„Este foarte tradițional. Eu iubesc Garofița!”

Delia, gazda care îi face pe oameni să revină

În spatele succesului terasei se află Delia, proprietara localului. Ea spune că perioada Electric Castle este una dintre cele mai solicitante din an, dar și una dintre cele mai frumoase.

„Pentru mine este o gură de aer proaspăt. Festivalul aduce foarte multă lume și foarte multă muncă, dar îmi place atmosfera. În fiecare an vin oameni noi, iar foarte mulți dintre cei care au fost o dată se întorc”, spune aceasta.

Mulți dintre cei care ajung la Garofița spun că revin nu doar pentru prețuri sau pentru mâncare, ci și pentru ospitalitatea gazdelor.

Bonțida câștigă odată cu Electric Castle

Festivalul nu aduce beneficii doar organizatorilor și artiștilor, ci întregii comunități din Bonțida. Localnicii profită de afluxul de vizitatori și își completează veniturile prin parcări improvizate, standuri cu produse tradiționale, băuturi și mici afaceri deschise special pentru perioada festivalului.

Iar Garofița este probabil cel mai bun exemplu al felului în care un eveniment internațional poate crea o punte între cultura festivalurilor moderne și autenticitatea unui sat transilvănean.

Pentru câteva ore, mulți aleg să lase în urmă scenele și agitația Electric Castle pentru o bere rece, un șpriț, o vișinată de casă și câteva povești spuse la mesele lungi din Bonțida. Acolo, spun ei, festivalul continuă într-o formă diferită, dar la fel de memorabilă.