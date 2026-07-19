VIDEO | Chef Sosin: „Românii nu mai caută doar un sos picant, ci unul fără zahăr adăugat și fără aditivi” / „Este o tendință globală care a ajuns și la noi. S-a întâmplat cu cafeaua de specialitate, cu berea craft, cu ciocolata și acum vedem același lucru și în cazul sosurilor”

19 iul. 2026, HoReCa
Foto: G4Food
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Piața sosurilor artizanale din România s-a schimbat radical în ultimii ani, iar consumatorii sunt tot mai atenți la ingredientele din produsele pe care le cumpără. Sebastian Sosin, cunoscut drept Chef Sosin și fondatorul brandului Tasty & Nasty, spune că interesul pentru sosurile craft este în creștere, însă gustul nu mai este singurul criteriu de alegere.

Într-un interviu acordat G4Food, antreprenorul a explicat că românii caută din ce în ce mai des produse fără zahăr adăugat, fără aditivi și obținute prin procese naturale.

„Acum majoritare sunt sosurile iuți, pentru că există cerere. Lumea vrea un pic de «kick», dar a început să-l vrea și foarte sănătos, fără zahăr adăugat, fără aditivi, fără coloranți”, spune Chef Sosin.

De la trei sosuri la un portofoliu de 16 produse

Povestea lui Chef Sosin a început fără un plan de afaceri bine stabilit. Primele trei sosuri au atras rapid o comunitate de clienți, iar succesul proiectului l-a determinat pe Sebastian Sosin să transforme pasiunea într-o afacere.

Astăzi, portofoliul cuprinde 16 produse, însă fondatorul spune că urmează o schimbare importantă.

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„O parte dintre produsele actuale vor fi retrase. Și-au făcut treaba, iar în locul lor vor veni unele noi, mai creative, mai inovatoare și foarte sănătoase”, explică el.

Aproape trei ani pentru dezvoltarea unei noi generații de sosuri

Una dintre cele mai mari provocări a fost eliminarea zahărului adăugat din rețete, fără a compromite gustul.

Chef Sosin spune că dezvoltarea noilor produse a presupus aproape trei ani de cercetare și testare, în care a combinat tehnici europene și asiatice de fermentație.

„A fost o perioadă de cercetare și dezvoltare de aproape trei ani. Abia acum s-au așezat toate piesele și putem spune că noua generație de sosuri este gata”.

Fermentația și butoiul din lemn schimbă gustul final

Pentru sosurile premium, procesul nu se rezumă la câteva zile de fermentare. Unele rețete au nevoie de luni întregi pentru a ajunge la gustul dorit.

În plus, unele produse sunt maturate în butoaie din lemn folosite anterior pentru whisky, rom sau bere.

„Butoiul nu este un simplu recipient. Devine un ingredient al rețetei, pentru că își transferă în timp o parte din personalitatea lui către sos”.

O piață care s-a maturizat

Sebastian Sosin spune că diferența față de momentul în care și-a început activitatea este uriașă. Dacă în 2018 piața sosurilor craft și a sosurilor iuți era aproape inexistentă în România, astăzi consumatorii sunt mult mai informați și mai interesați de produse realizate artizanal.

„Este o tendință globală care a ajuns și la noi. S-a întâmplat cu cafeaua de specialitate, cu berea craft, cu ciocolata și acum vedem același lucru și în cazul sosurilor”.

Interviul a fost realizat în cadrul Food & Beverage Innovation Camp #6, eveniment organizat de Hospitality Culture Institute.

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