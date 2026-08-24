Seceta din sol și temperaturile ridicate afectează culturile și pomii. ANM avertizează asupra impactului asupra recoltelor

Deficitul de umiditate din sol, asociat cu temperaturile ridicate ale aerului, va continua să afecteze procesele fiziologice ale culturilor prășitoare și ale speciilor pomi-viticole, cu efecte negative asupra calității și cantității recoltelor, potrivit prognozei agrometeorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie pentru perioada următoare, transmite AGERPRES.

Potrivit meteorologilor, rezerva de umiditate din sol, pe adâncimea de 0-100 de centimetri, în cultura de porumb neirigat, se va încadra în limite scăzute și deosebit de scăzute, corespunzătoare secetei pedologice moderate, puternice și extreme, în Banat, Crișana și Maramureș, în cea mai mare parte a Moldovei, Dobrogei, Olteniei și Transilvaniei, precum și local în sud-vestul, vestul, centrul, sudul, nord-estul, estul și sud-estul Munteniei.

Aprovizionarea cu apă a solului va prezenta valori satisfăcătoare local în vestul, nord-vestul, nordul și sudul Munteniei, izolat în estul și centrul Olteniei, nord-estul și sudul Transilvaniei, centrul și sud-vestul Dobrogei, precum și în sud-vestul Moldovei.

„Ca urmare a menţinerii deficitului de umiditate în sol, asociat cu temperaturile ridicate din aer, procesele fiziologice ale speciilor prăşitoare şi pomi-viticole vor fi în continuare stânjenite, înregistrându-se îngălbenirea şi uscarea aparatului foliar, coacerea forţată şi căderea prematură a fructelor, acestea având un impact negativ asupra calităţii şi cantităţii recoltelor. Floarea-soarelui va înregistra maturitatea în ceară (70-100%) şi deplină (30-100%) în toate regiunile agricole, local fiind posibilă declanşarea recoltării. Cultura de porumb îşi va continua maturitatea în lapte (60-100%), aflându-se predominant în fazele de maturitate ceară (40-100%) şi deplină (20-100%), la nivelul întregului teritoriu agricol. Izolat, la hibrizii extratimpurii şi timpurii din sudul şi vestul ţării semănaţi în epoca optimă va fi posibil începutul recoltării”, se arată în prognoza ANM.

- articolul continuă mai jos -

În principalele bazine specializate, sfecla de zahăr va parcurge procesele de îngroșare a rădăcinilor și acumulare a zahărului, iar la cartof vor predomina creșterea tuberculilor și uscarea vrejilor, precum și recoltarea la soiurile ajunse la maturitatea tehnologică.

Speciile pomicole vor înregistra creșterea și coacerea fructelor, precum și formarea mugurelui terminal, iar la soiurile de sezon se vor efectua lucrările de recoltare.

Vița-de-vie se va afla în fazele de creștere și coacere a boabelor, în toate podgoriile.

ANM: Lucrările agricole de sezon se vor desfășura, în general, normal

„În zilele fără precipitaţii, lucrările agricole de sezon (recoltarea, eliberarea terenurilor de resturile vegetale, tratamente fitosanitare, arături) se vor efectua în general normal”, subliniază specialiștii ANM.

Pentru perioada următoare, aceștia recomandă recoltarea, transportul și depozitarea produselor agricole de sezon, eliberarea terenurilor de resturile vegetale și efectuarea lucrărilor de pregătire a terenurilor, precum aratul, discuitul și scarificatul, în vederea însămânțării culturilor de toamnă.

Aceste lucrări sunt recomandate în special pe arealele agricole cu o aprovizionare satisfăcătoare cu apă a solului în stratul arabil, de 0-20 de centimetri. De asemenea, sunt recomandate lucrări de întreținere la culturile prășitoare și speciile pomi-viticole, inclusiv combaterea bolilor și dăunătorilor, erbicidări și fertilizări, precum și aplicarea irigațiilor pe suprafețele agricole cu deficit de apă în sol.

Perioada 22-28 august se va caracteriza printr-un regim termic mai ridicat decât în mod obișnuit pe majoritatea suprafețelor agricole, chiar deosebit de ridicat în prima parte a intervalului.

Temperatura medie diurnă a aerului va fi cuprinsă între 17 și 30 de grade Celsius, cu abateri termice pozitive de 1-7 grade la nivelul întregii țări.

Temperatura maximă se va situa între 25 și 38 de grade Celsius în cea mai mare parte a regiunilor, iar cea minimă va fi cuprinsă între 10 și 23 de grade Celsius în toate zonele de cultură, cu valori mai scăzute posibile în zonele depresionare.

Sunt posibile ploi locale sub formă de aversă, inclusiv torențiale, însoțite de descărcări electrice, căderi de grindină și intensificări temporare ale vântului, izolat cu aspect de vijelie. Cantitățile de apă prognozate pot fi mai însemnate din punct de vedere agricol în aproape toată țara.