Un soi românesc de usturoi, creat de specialiștii din Buzău și botezat „Benone”, a ajuns pe piața din Israel. Un fermier din Râmnicelu a primit o primă comandă de 24 de tone, în condițiile în care România importă anual mii de tone de usturoi, în special din China și Spania.

Soiul Benone este cultivat de Vali Jecu, fermier din Râmnicelu, care a încheiat un contract cu un retailer din Israel interesat de gustul acestui usturoi.

„Desfaceți un cățel și veți observa inserții de culoare maro în interior. Pentru prima oară în acest an, acest tip de usturoi trece granițele României și ajunge departe în Israel. A fost o comandă de început de 24 de tone, urmând ca în anul următor să cresc și cantitatea, și suprafața pentru acest soi de usturoi, deoarece există cerere”, a spus fermierul pentru Antena 3 CNN.

România importă mii de tone de usturoi, dar exportă puțin

Peste 7.000 de tone de usturoi au intrat în România într-un singur an, în timp ce exporturile au fost de numai 150 de tone, potrivit datelor ONU privind comerțul cu mărfuri. Diferența se vede și în magazine, unde usturoiul românesc este greu de găsit.

În România sunt puțini producători care reușesc să ajungă cu usturoiul în marile magazine sau să îl exporte. Producătorii spun că una dintre probleme este lipsa spațiilor de depozitare, dar și organizarea insuficientă pentru a putea asigura livrări constante către retaileri.

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În plus, tot mai puțini fermieri mai cultivă soiuri autohtone, după suspendarea programului de subvenții destinat producătorilor de usturoi.

Usturoiul Benone, un soi românesc omologat în 2021

Soiul Benone a fost omologat în 2021 și este descris ca fiind foarte aromat și mai iute decât multe dintre sortimentele de import.

Numele său este un omagiu adus lui Benone Sinulescu, cunoscut ca iubitor de grădinărit și prieten al echipei de cercetători coordonate de Costel Vânătoru, cea care a contribuit la dezvoltarea soiului.

Prima comandă din Israel ar putea fi urmată de creșterea producției și a suprafeței cultivate, spune fermierul, pe fondul cererii pentru acest soi românesc.