Congelarea prelungește durata de păstrare a alimentelor, însă unele produse devin apoase, moi sau granuloase după dezghețare. Supele, tocănițele, carnea și numeroase fructe pot fi păstrate cu succes în congelator. Alte alimente nu reacționează însă la fel de bine la temperaturile scăzute.

Problema nu este, în cele mai multe cazuri, siguranța alimentară. Congelarea și dezghețarea modifică structura produselor, iar rezultatul poate fi neplăcut, potrivit People.

Laptele și sosurile pe bază de smântână

Laptele, smântâna și sosurile cremoase tind să se separe după dezghețare. Partea lichidă se desprinde de grăsime, iar textura devine apoasă și granuloasă.

Același lucru se poate întâmpla în cazul supelor care conțin smântână. O variantă mai bună este congelarea supei fără smântână și adăugarea acesteia la reîncălzire.

Legumele cu frunze

Salata verde, spanacul și varza kale conțin multă apă. La congelare se formează cristale de gheață care distrug structura frunzelor.

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După dezghețare, acestea devin moi și nu mai pot fi folosite într-o salată. Spanacul și varza kale pot fi totuși congelate dacă vor ajunge în supe sau smoothie-uri.

Pastele

fierte

Pastele deja fierte pot deveni moi, lipicioase și gumoase după congelare. Pentru mesele pregătite în avans, este mai bine să fie congelat numai sosul.

Dacă trebuie congelate, pastele ar trebui gătite al dente și amestecate cu puțin ulei înainte de depozitare.

Cartofii cruzi

Conținutul mare de apă face ca textura cartofilor cruzi să se schimbe în congelator. După dezghețare, aceștia devin moi și granuloși.

Cartofii cruzi trebuie păstrați într-un loc răcoros, uscat și ferit de lumină. Preparatele din cartofi gătiți rezistă mai bine la congelare.

Ouăle în coajă

Ouăle întregi nu trebuie introduse în congelator. Lichidul din interior se dilată, iar coaja poate crăpa.

Pentru o păstrare sigură, ouăle trebuie sparte, bătute și puse într-un recipient închis ermetic. Ele pot fi congelate și în porții mici, într-o tavă pentru cuburi de gheață.

Alimentele prăjite

Preparatele prăjite își pierd crusta crocantă după congelare și dezghețare. Umezeala pătrunde în înveliș, iar acesta devine moale.

Resturile pot fi păstrate pentru scurt timp în frigider. Reîncălzirea în cuptor sau într-o friteuză cu aer cald poate reda o parte din textura crocantă.

Brânzeturile moi

Brânza proaspătă, ricotta și brânza de capră se pot separa sau pot deveni granuloase. Conținutul ridicat de umiditate le face mai puțin potrivite pentru congelare.

Brânzeturile tari, precum cheddarul, parmezanul sau gouda, rezistă mai bine. Acestea pot fi rase înainte de congelare și folosite ulterior la gătit.

Salatele cu maioneză

Salata de ouă, salata de pui și alte preparate cu maioneză nu trebuie congelate ca atare. Maioneza se separă la dezghețare, iar preparatul devine apos.

Carnea sau ouăle gătite pot fi congelate separat. Maioneza și celelalte ingrediente proaspete se adaugă după dezghețare.

Verdețurile proaspete

Busuiocul, pătrunjelul și coriandrul își pierd textura și o parte din aromă dacă sunt congelate întregi. Frunzele devin moi și închise la culoare.

Pentru păstrare mai îndelungată, verdețurile pot fi tocate și congelate în ulei de măsline. Cuburile obținute pot fi adăugate direct în supe, sosuri sau tocănițe.

Castraveții

Castraveții au un conținut foarte ridicat de apă. După dezghețare, aceștia devin moi, umezi și uneori ușor vâscoși.

Pentru salate și gustări, castraveții trebuie păstrați proaspeți în frigider. Congelarea nu le menține textura crocantă.

Iaurtul

Iaurtul poate fi consumat și după congelare, iar proprietățile sale nutritive nu dispar. Totuși, apa se separă de partea solidă, iar textura devine granuloasă.

Iaurtul dezghețat poate fi folosit în smoothie-uri sau preparate gătite. Pentru consumul ca atare, păstrarea în frigider rămâne varianta mai bună.

Avocado întreg

Un avocado congelat întreg se poate înnegri și devine foarte moale după dezghețare. Textura nu mai este potrivită pentru salate sau sandvișuri.

Pentru conservare, fructul poate fi tăiat în cuburi sau felii. Puțină zeamă de lămâie ori lime reduce oxidarea înainte de congelare.

Roșiile crude

Roșiile crude devin moi și apoase după dezghețare. Din acest motiv, nu mai sunt potrivite pentru salate sau alte preparate servite proaspete.

Ele pot fi însă congelate pentru sosuri, tocănițe și supe. Coacerea roșiilor înainte de congelare poate intensifica aroma.

Boabele de cafea

Umezeala din congelator poate afecta uleiurile naturale ale cafelei. Boabele pot absorbi și mirosurile celorlalte alimente depozitate în apropiere.

Cafeaua trebuie ținută într-un recipient ermetic, într-un loc răcoros și întunecat. Astfel, aroma se poate păstra aproximativ patru până la șase săptămâni.

Pepenele verde și citricele

Pepenele verde, portocalele și alte fructe bogate în apă devin moi după dezghețare. Cristalele de gheață distrug structura pulpei.

Aceste fructe pot fi totuși congelate dacă vor fi folosite direct în smoothie-uri. Nu trebuie dezghețate înainte de mixare.

Pentru orice aliment congelat, recipientele nu trebuie umplute complet. Alimentele se dilată la temperaturi scăzute, iar recipientele sau borcanele prea pline se pot sparge. Etichetarea cu denumirea și data congelării ajută, de asemenea, la evitarea păstrării excesive.