Alimentele ultraprocesate, asociate cu un risc cu până la 34% mai mare de cancer de prostată. Studiu realizat pe aproape 18.000 de bărbați

Consumul ridicat de alimente ultraprocesate, precum produsele de tip junk food, băuturile răcoritoare, cerealele ambalate și gustările procesate, este asociat cu un risc mai mare de cancer de prostată, potrivit unei analize realizate de cercetători de la Florida Atlantic University (FAU), transmite MEDIAFAX.

După ce au analizat datele medicale a aproximativ 18.000 de bărbați, cercetătorii au constatat că persoanele care consumau mai multe alimente ultraprocesate aveau un risc cu 24% până la 34% mai mare de a dezvolta cancer de prostată, comparativ cu cele care consumau mai puține astfel de produse.

Rezultatele au fost publicate în The American Journal of Medicine.

Analiza a luat în calcul factori precum vârsta, rasa și originea etnică, nivelul veniturilor, precum și statutul de fumător al participanților, precizează echipa de cercetare.

Medicii avertizează asupra consumului ridicat de alimente ultraprocesate

„Aceste rezultate se adaugă dovezilor tot mai numeroase potrivit cărora alimentele ultraprocesate au efecte negative importante asupra sănătății și subliniază nevoia unor studii observaționale de amploare și a unor studii randomizate pentru a testa în mod adecvat această ipoteză”, a declarat Charles Hennekens, profesor de medicină la FAU.

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Reducerea consumului de alimente ultraprocesate rămâne însă o provocare complexă pentru sănătatea publică, în condițiile în care aceste produse sunt foarte răspândite și ușor accesibile.

„Reducerea consumului de alimente ultraprocesate este o provocare complexă pentru sănătatea publică, mai ales pentru că aceste produse sunt foarte răspândite și ușor accesibile”, a declarat Timothy De Ver Dye, șeful Departamentului de Sănătate Publică din cadrul FAU.

Acesta a atras atenția și asupra accesului inegal la alimente mai sănătoase.

„Furnizorii de servicii medicale trebuie să țină cont de faptul că mulți pacienți întâmpină dificultăți în a avea acces la alimente mai sănătoase sau în a și le permite”, a adăugat el.

Prețurile alimentelor au crescut puternic la nivel mondial în ultimii ani, pe fondul perturbărilor din producție și comerț provocate de restricțiile din perioada pandemiei de COVID-19, de invazia Rusiei în Ucraina și de conflictul dintre Iran și Statele Unite