Sărbătorile de Paște aduc mese bogate și preparate tradiționale greu de refuzat. Pentru persoanele cu diabet, însă, aceste momente ridică, adesea, întrebări legate de alimentație.
„Vestea bună: nu este nevoie să renunți complet la carnea de miel sau la ouă. Consumul lor este permis, atâta timp cât este moderat și integrat într-un stil de viață sănătos”, a explicat, pentru G4Food, dr. Sorina Ispas, medic specialist diabet, nutriție și boli metabolice, medic primar medicină de laborator, asistent universitar la Disciplina Anatomie, la Universitatea Ovidius, din Constanța și Vicepreședinte pe regiunea sud-est la Societatea Română de Lifestyle Medicine.
Carnea de miel poate fi inclusă în dieta persoanelor cu diabet fără probleme majore, deoarece:
“Atenție, însă, la grăsimi, pentru că anumite bucăți de miel pot avea un conținut ridicat, ceea ce poate afecta profilul lipidic și insulinorezistența, crescând riscul cardiovascular, acesta fiind deja mai mare la persoanele cu diabet”, explică dr. Ispas.
“Ouăle sunt printre cele mai sigure alimente pentru persoanele cu diabet. Ele conțin foarte puțini carbohidrați și au un impact minim asupra glicemiei. De asemenea, ouăle sunt bogate în proteine și nutrienți esențiali. Ideal este să mâncați unul-două ouă pe zi, în această cantitate ele fiind considerate sigure pentru majoritatea persoanelor cu diabet. În perioada Paștelui puteți face o excepție și puteți mânca și trei ouă într-o zi. Însă, dacă aveți și dislipidemie sau afecțiuni cardiovasculare ar trebui să limitați consumul de ouă la patru-cinci pe săptămână”, recomandă medicul.
“În concluzie, carnea de miel și ouăle pot face parte din meniul de Paște al persoanelor cu diabet, dacă sunt consumate responsabil, preparate corect și asociate cu legume. Astfel, sărbătorile pot fi delicioase și sigure pentru sănătate”, spune dr. Sorina Ispas.
