Poliția a intervenit duminică în Piața Amzei, unde a izbucnit un scandal între un bărbat aflat în stare de ebrietate și mai multe persoane care stăteau la coadă la o patiserie, transmite MEDIAFAX.

Un incident violent, în care a fost nevoie de intervenția forțelor de ordine și a unui echipaj medical, după o altercație între mai multe persoane în care a fost folosit un spray iritant, a avut loc duminică la o patiserie devenită recent celebră ca urmare a fenomenului cunoscut drept „războiul merdenelelor”.

Poliția Capitalei a făcut precizări cu privire la incidentul care a avut loc la patiseria din Piața Amzei, „La Nea Mihai”, unde mai multe persoane așteptau la coadă.

„Având în vedere imaginile și informațiile apărute în spațiul public cu privire la un conflict spontan între mai multe persoane, produs pe o stradă din Sectorul 1 al Capitalei, facem următoarele precizări:

Astăzi, 23 august 2026, polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție au fost sesizați, prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, cu privire la faptul că, la adresa indicată, are loc un conflict între mai multe persoane.

Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului, unde au identificat persoanele implicate.

Din primele verificări efectuate a reieșit faptul că un bărbat, în vârstă de 52 de ani, aflat în stare vădită de ebrietate, ar fi abordat două femei, cărora le-ar fi solicitat bani și le-ar fi adresat injurii.

Ulterior, una dintre femei ar fi refuzat să îi ofere bani, iar bărbatul ar fi încercat să o agreseze fizic. În acest context, partenerul femeii ar fi intervenit pentru a-l îndepărta, iar aceasta ar fi folosit asupra bărbatului un spray iritant-lacrimogen.

La fața locului s-a deplasat și un echipaj medical, însă persoanele implicate au declarat că nu au suferit leziuni și nu necesită îngrijiri medicale”, a transmis Poliția Capitalei.

Polițiștii au precizat că persoanele implicate în incident nu au dorit să formuleze plângere.

Pentru înlăturarea stării de pericol și prevenirea producerii altor incidente, polițiștii l-au imobilizat și încătușat pe bărbat, acesta fiind ulterior transportat la o unitate medicală, pentru acordarea de îngrijiri.

Sprayul iritant-lacrimogen a fost ridicat de polițiști, urmând să fie efectuate verificări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.