Odată cu încheierea anului 2025, nutriționistul Tania Fântână ne amintește că sănătatea începe cu obiceiuri simple, dar constante. În loc de rezoluții drastice, specialista recomandă „să începi cu pași mici, dar să-i faci consecvenți”.



Lecțiile anul acesta includ gătitul acasă, mese la ore fixe, aport corect de proteine, hidratare suficientă, legume la fiecare masă, reducerea alimentelor procesate, somn de calitate și minimum 6.000 de pași zilnic. „

Echilibrul, nu perfecțiunea, este cheia”, subliniază Tania Fântână, invitând cititorii să adopte obiceiuri realiste care aduc bunăstare și satisfacție culinară pe termen lung.