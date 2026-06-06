Operațiile bariatrice sunt tot mai frecvente în România, însă specialiștii atrag atenția că acestea nu reprezintă o soluție rapidă pentru slăbit, ci intervenții medicale majore, care schimbă profund relația cu alimentația și necesită monitorizare pe termen lung. Nutriționistul Tania Fântână explică faptul că scopul unei astfel de operații nu este doar reducerea greutății corporale, ci și diminuarea riscului de diabet, boli cardiovasculare, hipertensiune arterială, apnee de somn sau infertilitate.

„Operația bariatrică nu este o soluție ușoară și nici nu face munca în locul tău”, subliniază specialistul. După intervenție, pacienții trebuie să respecte reguli alimentare stricte, să consume mese mici și bogate în proteine și, în multe cazuri, să ia suplimente de vitamine și minerale pe tot parcursul vieții.

Potrivit Taniei Fântână, există numeroase mituri legate de chirurgia bariatrică. Mulți oameni cred că după operație foamea dispare complet și că problema obezității este rezolvată definitiv. În realitate, relația cu mâncarea rămâne esențială, iar reîngrășarea este posibilă. Studiile arată că aproximativ o treime dintre pacienți pot recupera o parte semnificativă din greutatea pierdută în anii care urmează intervenției.

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Specialistul atrage atenția și asupra efectelor secundare care pot apărea, de la carențe nutriționale și probleme digestive până la dificultăți psihologice generate de noua relație cu alimentația. În plus, persoanele care aleg această soluție trebuie să își reorganizeze complet stilul de viață și să acorde mai mult timp meselor și monitorizării stării de sănătate.

Operația bariatrică este recomandată, în general, persoanelor cu obezitate severă și complicații asociate, atunci când încercările corecte de slăbire nu au oferit rezultate durabile. Înainte de o astfel de decizie, evaluarea medicală și sprijinul psihologic sunt considerate esențiale.