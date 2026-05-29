Un aliment considerat adesea „vinovat” pentru kilogramele în plus ar putea avea efecte surprinzătoare atunci când este consumat dimineața. Un studiu realizat de cercetători de la Brigham and Women’s Hospital și Harvard Medical School arată că femeile care au consumat ciocolată cu lapte la micul dejun nu s-au îngrășat, iar unele dintre ele au avut chiar o reducere a senzației de foame și a poftelor de dulce, scrie publicația Futura Sciences.

Studiul a fost publicat în iunie 2021 în revista științifică The FASEB Journal și a analizat modul în care momentul consumului influențează felul în care organismul procesează caloriile.

100 de grame de ciocolată pe zi, fără creștere în greutate

Cercetarea a inclus 19 femei aflate la menopauză. Participantele au fost împărțite în două etape principale: într-una au consumat 100 de grame de ciocolată cu lapte în prima oră după trezire, iar în cealaltă etapă au mâncat aceeași cantitate în decurs de o oră înainte de culcare. A existat și o perioadă fără ciocolată. Fiecare etapă a durat două săptămâni.

Deși aportul zilnic a crescut cu aproximativ 542 de calorii din ciocolată, cercetătorii nu au observat o creștere semnificativă în greutate în niciunul dintre grupuri.

Mai mult, femeile care au consumat ciocolata dimineața au spus că le-a scăzut pofta de mâncare și de dulciuri. În mod spontan, acestea au redus consumul altor alimente cu aproximativ 300 de calorii pe zi. În grupul care a consumat ciocolata seara, reducerea aportului alimentar a fost mai mică, de aproximativ 150 de calorii zilnic.

Efecte diferite în funcție de ora consumului

Consumul de ciocolată dimineața a fost asociat cu o oxidare mai bună a grăsimilor și cu valori mai mici ale glicemiei. Autorii studiului pun aceste efecte pe seama flavonoidelor din cacao, compuși care pot influența metabolismul lipidelor.

În schimb, consumul seara a modificat metabolismul din dimineața următoare și răspunsul organismului la efort fizic. Cercetătorii au observat și schimbări la nivelul microbiomului intestinal, diferite în funcție de momentul consumului.

Ce este crononutriția

Studiul se bazează pe conceptul de crononutriție, domeniu care analizează legătura dintre ceasul biologic și felul în care organismul procesează nutrienții.

Specialiștii spun că organismul gestionează diferit caloriile pe parcursul unei zile. Metabolismul este mai activ dimineața, iar seara organismul are tendința de a stoca mai ușor energia sub formă de grăsime. Din acest motiv, consumul unui aliment bogat în calorii la începutul zilei ar putea favoriza arderea energiei, nu depozitarea ei.

Rezultatele trebuie interpretate cu prudență

Autorii atrag însă atenția că studiul a fost unul de mici dimensiuni. Au participat doar 19 femei aflate la menopauză, categorie cu particularități hormonale și metabolice specifice. Cercetătorii spun că rezultatele trebuie confirmate prin studii mai ample, care să includă și bărbați sau femei mai tinere.

De asemenea, specialiștii subliniază că un consum zilnic de 100 de grame de ciocolată cu lapte înseamnă cantități mari de zahăr și grăsimi saturate, factori care pot influența sănătatea pe termen lung, indiferent de ora la care sunt consumate.

Concluzia practică a studiului este mai degrabă legată de momentul meselor decât de ciocolată în sine: alimentele bogate în calorii par să fie metabolizate mai eficient în prima parte a zilei decât seara târziu.