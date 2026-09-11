Cafeaua, ouăle și carnea de bovine, cele mai mari scumpiri la alimente în ultimul an. Fructele s-au ieftinit cu 18,18%, cartofii cu 15,21%

11 sept. 2026, Articole / Reportaje
Cafeaua, ouăle și carnea de bovine, cele mai mari scumpiri la alimente în ultimul an. Fructele s-au ieftinit cu 18,18%, cartofii cu 15,21%
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Cafeaua, ouăle și carnea de bovine sunt alimentele care au înregistrat cele mai mari scumpiri în interval de un an, arată datele Institutului Național de Statistică. S-au înregistrat și scăderi de prețuri: fructelor proaspete s-au ieftinit cu  18,18%, iar cartofii s-au vândut cu 15,21% mai ieftin. Citește continuarea pe Economedia.

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