Cafeaua, ouăle și carnea de bovine, cele mai mari scumpiri la alimente în ultimul an. Fructele s-au ieftinit cu 18,18%, cartofii cu 15,21%

11 sept.
Cafeaua, ouăle și carnea de bovine sunt alimentele care au înregistrat cele mai mari scumpiri în interval de un an, arată datele Institutului Național de Statistică. S-au înregistrat și scăderi de prețuri: fructelor proaspete s-au ieftinit cu 18,18%, iar cartofii s-au vândut cu 15,21% mai ieftin. Citește continuarea pe Economedia.
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