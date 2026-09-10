Consumul moderat de cafea, de aproximativ două-trei cești pe zi, nu pare să afecteze sănătatea oaselor. Posibilele efecte negative au apărut la femeile care consumau peste cinci cești zilnic.

Un studiu realizat de cercetătorii Universității Flinders din Australia a analizat legătura dintre consumul de cafea, ceai și densitatea minerală osoasă la femeile în vârstă. Cercetarea a urmărit aproape 10.000 de femei cu vârsta de cel puțin 65 de ani, pe parcursul unui deceniu. Rezultatele au fost publicate în revista științifică Nutrients și citate de NY Post.

Densitatea minerală osoasă a fost măsurată la nivelul șoldului și al colului femural. Aceste zone prezintă o importanță deosebită deoarece pierderea densității osoase crește riscul fracturilor.

Consumul moderat de cafea nu a fost asociat cu efecte negative

Privit în ansamblu, consumul de cafea nu a prezentat o asociere semnificativă cu densitatea minerală osoasă. Cercetătorii nu au identificat efecte negative în cazul unui consum moderat, estimat la două-trei cești zilnic. Analizele statistice au sugerat însă că femeile care consumau mai mult de cinci cești pe zi puteau avea o densitate osoasă mai mică.

- articolul continuă mai jos -

Efectul a fost mai pronunțat la participantele care raportaseră un consum mai ridicat de alcool de-a lungul vieții. În cazul acestora, cafeaua a fost asociată negativ cu densitatea osoasă la nivelul colului femural. „Rezultatele noastre nu înseamnă că trebuie să renunțați la cafea”, a explicat Enwu Liu, cercetător al Universității Flinders.

Autorii atrag atenția că diferențele observate au fost mici. Ele nu justifică modificări radicale ale alimentației și nici eliminarea cafelei din dieta femeilor sănătoase.

Cum ar putea influența cofeina sănătatea oaselor

Cofeina a fost asociată, în unele cercetări de laborator, cu o absorbție ușor redusă a calciului. Aceasta poate influența și procesele prin care țesutul osos se formează și se reînnoiește. Efectele par însă mici și pot fi influențate de aportul total de calciu, vitamina D, alimentație și stilul de viață.

Studiul nu demonstrează că un consum ridicat de cafea provoacă direct pierderea densității osoase. Cercetarea este observațională, ceea ce înseamnă că identifică asocieri, nu relații certe de cauzalitate. Participantele nu au fost repartizate aleatoriu în funcție de băutura consumată. Cercetătorii au analizat obiceiurile declarate și au ajustat rezultatele în funcție de activitatea fizică, boli, medicamente și alți factori.

Ceaiul, asociat cu o densitate osoasă ușor mai mare

Femeile care consumau ceai au avut o densitate minerală osoasă puțin mai mare la nivelul șoldului decât participantele care nu beau ceai. Diferența medie a fost de aproximativ 0,003 grame pe centimetru pătrat. Rezultatul a fost semnificativ statistic, dar redus ca dimensiune.

Cercetătorii consideră că un posibil rol îl pot avea catechinele din ceai. Acești compuși vegetali ar putea susține formarea țesutului osos și încetini degradarea acestuia.

Beneficiul aparent al ceaiului a fost mai vizibil în cazul femeilor cu obezitate. Totuși, studiul nu dovedește că introducerea ceaiului în alimentație previne osteoporoza sau fracturile.

De ce trebuie interpretate rezultatele cu prudență

Consumul de cafea și ceai a fost raportat de participante prin chestionare. Studiul nu a înregistrat dimensiunea ceștilor, concentrația băuturilor, metoda de preparare sau cantitatea exactă de cofeină. O ceașcă mare de cafea filtrată poate conține o cantitate diferită de cofeină față de un espresso. Din acest motiv, pragul de cinci cești nu poate fi transformat într-o doză precisă, aplicabilă tuturor consumatorilor. De asemenea, cercetarea a inclus femei de cel puțin 65 de ani. Rezultatele nu pot fi extinse automat asupra femeilor tinere, bărbaților sau persoanelor cu alte caracteristici medicale.

Concluzia practică este mai puțin alarmantă decât sugerează unele titluri. Două sau trei cești de cafea pe zi nu au fost asociate cu scăderea densității osoase. Prudența poate fi necesară în cazul consumului foarte ridicat, mai ales când acesta este însoțit de alcool. Pentru sănătatea oaselor, cercetătorii subliniază că aportul adecvat de calciu și vitamina D rămâne esențial.