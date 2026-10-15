Cafeaua de specialitate poate fi păstrată la congelator pentru a-și menține prospețimea mai mult timp. La Slow Coffee Festival, Marius Beju, cofondator MABÓ, a explicat pentru G4Food cum trebuie depozitată cafeaua acasă, de ce este important să o porționezi înainte de congelare și de ce ar trebui să scoți din congelator doar cantitatea necesară pentru preparare. Acesta a vorbit și despre diferențele dintre cafeaua prăjită light și cea prăjită dark, dar și despre felul în care temperatura și metoda de preparare influențează experiența din ceașcă.

Cum păstrezi corect cafeaua acasă

„Ar trebui să rămână, dacă se poate, în recipientul sau în punga pe care o primiți, respectiv să o păstrați la temperatură normală, nu variații foarte mari de temperatură și ferită de lumină”, explică Marius Beju.

Pentru cafeaua pe care vrei să o păstrezi mai mult timp, există și varianta congelării.

„Dacă vrei s-o păstrezi mai mult timp, poți s-o bagi în congelator, pentru că e o practică foarte interesantă, utilă, s-o bagi în congelator și s-o scoți înainte de preparare fix cât ai nevoie. Nu pe toată”, spune cofondatorul MABÓ.

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De ce este important să porționezi cafeaua înainte de congelare

Marius Beju recomandă ca porțiile să fie pregătite dinainte, mai ales atunci când este vorba despre o cafea specială, pe care vrei să o consumi în mai multe reprize.

„Dacă tu știi că ai o cafea pe care ai cumpărat-o, e o cafea specială, interesantă, scumpă, poți să o dozezi în sensul că știi că vei face de zece ori din acea cafea. Îți pui în recipiente zece, le bagi în congelator și scoți atât cât îți trebuie. Nu pe toate”, explică acesta.

Ideea este să nu scoți întreaga cantitate de cafea de fiecare dată când vrei să prepari o porție.

„Pentru că odată ce se dezgheață, iar îngheață”, spune Marius Beju.

De ce cafeaua de specialitate este prăjită light

Pentru MABÓ, păstrarea caracteristicilor fiecărei cafele începe încă din etapa prăjirii. Marius Beju explică de ce prăjitoria folosește o prăjire mai ușoară, care urmărește să păstreze aromele specifice boabelor.

„Cafeaua prăjită light, așa cum noi o prăjim prin această metodă, este, de fapt, dorința noastră de a transmite mai departe ceea ce are cafeaua, povestea ei. Printr-o prăjire mai înaltă, mai dark, practic se uniformizează tot ce are cafeaua respectivă la nivel de arome, de esențe și așa mai departe, astfel încât noi, printr-o prăjire mai ușoară, vrem să transmitem, să lăsăm ceea ce are fiecare cafea de spus, povestea ei”, explică acesta.

În cazul unei cafele de calitate, obiectivul este să fie valorificate cât mai bine caracteristicile produsului.

„În momentul în care ai o cafea de calitate, vrei să obții tot ce se poate mai mult din acel produs, din acea cafea”, spune cofondatorul MABÓ.

Cafeaua are gust diferit și atunci când se răcește

Temperatura poate schimba experiența degustării, iar o cafea care nu mai este fierbinte nu trebuie considerată automat mai puțin bună.

„Eu o să te invit să testezi cafelele noastre și ai să vezi că, în momentul în care este fierbinte sau mai caldă, ai o experiență, dar când se răcește ai o altă experiență. Nu este mai rea. Este diferită”, explică Marius Beju.