Cerasela Pașa a ajuns în Spania în vacanță, la vârsta de 19 ani. Practica atletism de performanță în România și era studentă la Facultatea de Educație Fizică și Sport, iar decizia ei de a rămâne în Peninsulă a provocat opoziția fermă a familiei, care o considera un capriciu.

S-a reîntors temporar în țară pentru a-și echivala studiile liceale, înscriindu-se ulterior la o facultate de sport din Spania. După finalizarea studiilor universitare, a început o carieră ca antrenoare personală de fitness, integrându-se complet în stilul de viață local. Dar nu s-a oprit nici aici. Și-a dat testele pentru a intra în Brigada de Pompieri din Catalonia și speră să se elibereze un loc cât de curând și să fie admisă.

Cerasela a povestit pentru G4Food experiențe din viața personală și cu clienți, inclusiv unii care au dat jos zeci de kilograme. Dar am întrebar-o și despre noile metode, medicamente de slăbit și consecințe bune și rele.

Importanța mișcării în viața de zi cu zi

Cherry (căci așa îi spun prietenii) susține că există o mare diferență între România și Spania în modul în care societatea se raportează la sport și mișcare.

În Spania, sportul de masă este integrat natural în viața de zi cu zi. Spaniolii fac mișcare predominant din rațiuni de sănătate și stare de bine, mergând mult pe jos sau deplasându-se cu bicicleta. Și clima îi ajută, dar și infrastructura.

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În România, motivația principală a celor care merg la sală rămâne adesea estetică, dorința de a arăta bine sau de a fi slab. Cerasela consideră că, deși aspectul fizic plăcut este o consecință naturală și binevenită a antrenamentelor, baza motivațională trebuie să rămână întotdeauna sănătatea.

Fără carne, fără mâncare procesată și fără excese

Deși recunoaște că gastronomia românească este delicioasă, antrenoarea consideră că preparatele tradiționale nu sunt cele mai potrivite pentru un stil de viață sănătos. Cerasela evită carnea și peștele în alimentația sa de zi cu zi, consumând aceste preparate doar cu ocazia sărbătorilor sau a vizitelor în familie.

Regimul ei alimentar se bazează pe principiile sistemul lui Arnold Ehret, punând accent pe curățarea organismului și prevenirea bolilor. Alimentația ei constă în principal din legume făcute la abur, salate, fructe, ouă, rar unt și maioneză preparată în casă.

Practică fastingul, postul intermitent și mănâncă doar o dată e zi.

Nu crede în eficiența medicamentelor de slăbit

Subiectul tot mai popular al injecțiilor și medicamentelor pentru scăderea rapidă în greutate (precum cele pe bază de semaglutidă) a fost cumva în centrul discuției noastre. Cherry nu e un fan al acestei practici.

Experiența directă cu clienți care au apelat la astfel de tratamente i-a arătat că slăbirea bruscă cauzată de medicamente duce la o degradare accentuată a masei musculare. Persoanele afectate își pierd forța, rezistența și le este extrem de greu să progreseze la antrenamente, întâmpinând dificultăți majore chiar și la exerciții de bază precum flotările.

„A fi slab nu înseamnă a fi fit. A fi fit înseamnă să ai forță, rezistență, coordonare și un corp funcțional. Dacă slăbești brusc și nu faci antrenamente de forță, organismul înțelege că nu are nevoie de mușchi și îi consumă,” spune Cerasela.

Adoptarea soluțiilor rapide nu rezolvă problema de fond. În momentul în care o persoană întrerupe tratamentul medicamentos, apetitul revine la nivelul inițial. Fără o educație alimentară și fără o rutină de exerciții construită în timp, riscul de a reacumula kilogramele pierdute este aproape cert.

Pași mici și antrenament de forță

Pentru a obține rezultate de lungă durată fără riscuri pentru sănătate, antrenoarea recomandă o abordare treptată. E nevoie de schimbări alimentare progresive. Nu se elimină toate alimentele preferate dintr-odată. Se fac modificări la câte două elemente (de exemplu, reducerea pâinii sau a dulciurilor), permițând organismului și psihicului să se adapteze.

Antrenamentele de forță sunt obligatorii. Indiferent de vârstă (de la copii până la persoane de 60-70 de ani), stimulul mecanic oferit mușchilor este singurul care previne pierderea masei musculare în timpul procesului de slăbire.

Și mai e nevoie de răbdare și consecvență. Kilogramele acumulate în ani de zile nu pot fi eliminate în câteva săptămâni. O scădere în greutate sănătoasă și durabilă, cum este exemplul unui client de-ai săi care a dat jos peste 30 kg fără ca pielea să-și piardă elasticitatea, se obține într-un interval de un an jumătate până la doi ani, prin pași mici și adaptări succesive.

Citește interviul complet cu Cerasela Pașa

Reporter: Hai să povestim un pic despre cum ai venit în Spania, ce școală ai făcut, de ce te-ai apucat de profesia asta.

Cerasela: Ok, eu când am venit în Spania aveam 19 ani. Am venit în vacanță și am fost convinsă, cineva m-a convins să rămân aici. Acum e bine.

Dar atunci, probleme cu ai mei acasă. „Vino acasă, întoarce-te, termină facultatea”, pentru că eu eram deja la facultate în România, eram la Facultatea de Sport. „Termină facultatea, sportul tău de performanță, ce o să faci cu totul.”

Eu nimic: „Nu contează, eu vreau să rămân în țara asta, îmi place, îmi place lumea de aici” și am decis să rămân aici. Amenințări: „Te desmoștenesc, îți iau numele”, ca să mă facă să mă întorc acasă. Și le-am zis: „Ok, nicio problemă, tot rămân aici, îmi fac eu viața mea singură”.

Când m-am înscris la facultate aici, atunci lucrurile s-au schimbat. Adică părinții mei au fost încântați. Și totul super ok cu ei. Dar vreau să zic că, da, a fost ceva improvizat. Nu am venit cu gândul să rămân aici, decât în vizită, în vacanță, în vizită și, pur și simplu, m-au convins să rămân.

Reporter: Și aici, tot Facultatea de Sport?

Cerasela: Da, evident, eu nu m-am întors în România. Am renunțat la facultate, nu m-am întors nici la examene. Am renunțat la Facultatea de Sport, și la sport. Am rămas aici, în anul când am rămas, ilegal, până n-am făcut rost de acte. Și să mă întorc în România să-mi omologhez bacalaureatul și toate studiile, ca să pot să introduc actele la facultate aici. Am făcut toate demersurile și am intrat la facultate aici. Am reușit. Și am terminat.

Reporter: Spuneai că ai făcut sport de performanță în România.

Cerasela: Da.

Reporter: Ce sport?

Cerasela: Atletism. Și în România, și aici, în Spania.

Reporter: Și cum percepi diferența între stilul de viață, cultura sportului în România și aici?

Cerasela: În România, sportul… vorbim de cel de performanță sau sportul normal?

Reporter: Sportul obișnuit pentru toată lumea.

Cerasela: Da, sportul obișnuit. În Spania, sportul e mai integrat, mai ușor de integrat în viață. O fac mai mult cu intenția de a avea sănătate, merg mult pe jos, merg cu bicicleta, chestii de genul. La noi, în România, mi-am dat seama că e mai, cum să-l numesc, superficial. Adică să arăt bine, să fiu slabă, mai mult pe estetică. Și eu consider că e ok, pentru că e bine să arăți bine, dar baza trebuie să fie intenția pentru sănătate. Are o greutate mai mare, e mai de mare importanță decât fizicul, pur și simplu. Fizicul este o consecință a sportului pe care îl faci pentru sănătatea ta. Evident că o să ai ca rezultat un fizic bun.

Reporter: Cum e cu dieta mediteraneană? Chiar funcționează?

Cerasela: Dieta mediteraneană… da, cea oficială, nu? Pe care o recomandă nutriția oficială. În principiu, unii zic că funcționează. Eu, personal, nu cred. Eu sunt pe baza dietei lui Arnold Ehret. Adică dieta… e un sistem, se cheamă sistemul de vindecare prin dieta fără mucus, care constă în a-ți curăța organismul printr-o dietă foarte simplă, bazată pe vegetale, fructe, foarte multe legume și maxim introducerea ouălor, ca să ai o tranziție de dietă, să zicem. Dar care este funcția ei? A-ți curăța organismul ușor-ușor și, curățându-l, să previi bolile pe care le-ai putea avea într-un viitor prin acumularea toxinelor în organism. Ori prin prevenire, ori chiar te poți vindeca, depinde dacă nu ai atins un punct din care nu te mai poți întoarce.

Reporter: Cum ți se pare că se adaptează românii care vin aici la stilul ăsta de viață mai mediteranean?

Cerasela: Sinceră să fiu, nu știu cum își duc ei dieta în ziua de zi cu zi. Pe puținii pe care-i cunosc, unii dintre ei sunt pe mâncarea… am văzut că acasă la ei au mâncare tradițională. Alții mai spaniolă. Adică sunt și-și, de ambele feluri, dar sunt destul de tradiționali.

Reporter: Și tu?

Cerasela: Nu. Mâncarea la noi este delicioasă, foarte bună, dar nu e sănătoasă. Eu sunt pe bază de fructe, legume, simplu, nu-mi complic viața.

Reporter: Deci nu gătești prea mult.

Cerasela: Nu. Gătesc, dar gătesc foarte simplu. Adică legume la abur, cu maioneză făcută de mine în casă, omleta mea făcută de mine, salata făcută de mine și unt. Foarte plictisitoare dieta.

Reporter: Fără carne, fără pește?

Cerasela: Fără carne, fără pește. Ocazional, când mă duc în România, mai gust. Nu e vorba de carnea sau de peștele în sine, e vorba de familie, tradiție, amintiri, dar atât, maxim atât.

Reporter: Mâncarea de acasă e doar pentru acasă.

Cerasela: Exact.

Reporter: Și sarmalele doar pentru Crăciun.

Cerasela: Da, și ar trebui mama să mi le facă cu ciuperci.

Reporter: Aș vrea să vorbim puțin despre medicamentele astea de slăbit: Ozempic, Mounjaro și ce a mai apărut acum. Din perspectiva meseriei tale de antrenor de fitness, ce observi tu la o persoană atunci când începe să slăbească folosind astfel de medicamente? Cineva care vine la sală.

Cerasela: Eu am avut un client care s-a injectat. Și iubitul meu are clienți care s-au injectat cu chestia asta, și am văzut și la clientul meu… Deci persoane care slăbesc natural și persoane care slăbesc cu Ozempic sau cu medicamentele astea, în cazul lui a fost cu Wegovy. Pur și simplu le văd forța scăzută. Oricât aș face antrenament cu ei, e greu să progreseze. Deci au o lipsă de forță în organism. Îmi dau seama imediat de la slăbirea prea rapidă. Din ce am investigat, din ce am citit, știu că medicamentele astea îți iau și din masa musculară. Nu slăbești numai masă grasă, ci și masă musculară. Forța din tine are mai multe… au niște efecte secundare destul de grave.

Reporter: Există riscul ca un om să arate mai slab, dar să nu fie neapărat mai fit, din perspectiva voastră, ca profesioniști?

Cerasela: Bineînțeles. A fi slab nu înseamnă a fi fit. O mărime mai mică la haine nu înseamnă a fi fit.

Reporter: Ce înseamnă a fi fit?

Cerasela: A fi fit înseamnă a avea forță, a avea rezistență, a avea coordonare. Adică, în concluzie, ce poți face cu corpul tău? Să fii funcțional, să ai forță, să ai o sănătate cum trebuie. Nu să fii doar slab și fără vlagă în tine.

Reporter: Cred că pentru cineva care a decis să ia astfel de medicamente sau să-și injecteze astfel de medicamente și, evident, slăbește brusc, este absolut necesar să urmeze un antrenament de forță?

Cerasela: Da, absolut necesar. Pentru că, repet, medicamentul ăsta îți consumă și din musculatură. Noi, dacă dăm un stimul, deci prin antrenamentul de forță, dând un stimul constant corpului, nu doar că nu pierdem masă musculară și forță, ci o câștigăm. Trebuie stimulat. Dacă tu nu faci forță, nu faci antrenament, corpul zice: „Nu am nevoie de mușchi”. Pentru că atunci când tu nu-l folosești, el pur și simplu înțelege mesajul: „Nu am nevoie de mușchi”. De aceea este foarte important antrenamentul de forță.

Reporter: Și este valabil și pentru tineri, și pentru bătrâni, și pentru bărbați, și pentru femei?

Cerasela: Pentru oricine. De la copii până la bătrâni. Sunt oameni în vârstă care au început, din punctul de vedere al unora, târziu, la 60-70 de ani și au avut rezultate. Deci se poate. Se poate, e chiar recomandat.

Reporter: Ce se întâmplă dacă cineva începe să slăbească brusc, cu sau fără medicamente de slăbit, și nu face sport?

Cerasela: E clar. Pierde din masa musculară dacă nu face sport. Nu mai contează nici viteza cu care slăbești. Evident, tu trebuie să te gândești: acea persoană, când a luat în greutate, nu a luat brusc în greutate. Au trecut câțiva ani, e ușor-ușor. Nu poți să pretinzi, dacă te-ai îngrășat în 10-15 ani, să dai jos în 3 luni. Nu există așa ceva. Nu este sănătos. Există riscul efectului yo-yo, cum se zice. Și trebuie lucrurile făcute ușor, treptat-treptat și într-un mod controlat. Schimbările nu trebuie făcute brusc. Dacă le faci brusc, riști să te saturi, să fie prea greu pentru persoana respectivă și atunci o să o lase baltă și o să revină la obiceiurile proaste. De exemplu, modifici o dietă eliminând un element, două elemente maxim. Nu începi să faci schimbări dintr-o dată cu toate.

Reporter: Deci nu-i scoți și pâinea, și înghețata…

Cerasela: Nu. Alea două, da… bine, pâinea, înghețata și berea. Nu-i scoți și pâinea, și înghețata, și nu știu ce, și-l bagi și la antrenament. Nu. Facem ușor-ușor, să se adapteze mai ușor.

Reporter: Pentru cineva care începe să se injecteze cu medicamentele astea pentru slăbit, practic ele îți vor tăia pofta de mâncare și vei mânca mult mai puțin. Dacă în același timp persoana respectivă face foarte mult sport, pe principiul „dacă tot nu mi-e foame și slăbesc, hai să mă și antrenez”, există riscul să mănânce prea puțin și asta să-i afecteze dezvoltarea organismului și a masei musculare?

Cerasela: Nu neapărat. Eu nu sunt de acord cu a mânca totul în exces sau la fiecare 3-4 ore. Eu nu consider că faptul că mănânci mai puțin sau faci un fasting mai îndelungat te afectează, pentru că eu îl practic și pe mine nu mă afectează. Doar câteodată, când exagerez și chiar încep să mănânc foarte puțin, pentru că pot să fiu un pic mai radicală, atunci simt. Nu știu efectele lor, nu m-am injectat niciodată, nu știu cât poate să mănânce o persoană injectată, dar într-adevăr, dacă mănânci exagerat de puțin, deci ne ducem deja în extrema de jos, evident că îți lipsește forța. Îți lipsește forța și nu poți da randament la antrenament. Și asta am experimentat-o pe propria mea piele, nu prin faptul că m-am injectat, pur și simplu am făcut experiențe cu corpul meu. M-am înfometat intenționat, am făcut antrenamente în fasting și am văzut că nu am forță.

Reporter: Dacă obiectivul este să pierzi grăsime, dar să păstrezi și să acumulezi cât mai multă masă musculară, care ar fi prioritățile de alimentație?

Cerasela: Prioritățile de alimentație? Să fiu sinceră, tuturor le zic același lucru. Pentru a face masă musculară, eu știu că este diferit de ce zice lumea care e obsedată cu proteinele, dar nu există așa ceva pentru mine. Dacă tu vrei să păstrezi, să menții masa musculară, funcționezi pe stimul, pe cerere, pe ce-ți cere organismul. Pui mușchiul la muncă, pur și simplu. Mușchiul nu crește doar cu alimentația, mușchiul crește cu stimulul. Nu l-ai stimulat, nu a crescut, oricâtă mâncare i-ai da, oricâte proteine i-ai da. Eu sunt antrenoare, lucrez cu sportul, dar sportul nu e suficient dacă tu vrei să dai jos. Îmi pare rău, dar e mai importantă partea din bucătărie.

Reporter: Ce se întâmplă atunci când o persoană a slăbit, renunță la medicamente și îi revine pofta de mâncare?

Cerasela: A dat greș. De asta nu sunt de acord cu ele. Tu trebuie să te educi, să înduri un pic de foame la început, să te antrenezi, să știi să scoți biciul și să spui: „Eu am controlul aici”. Îți obișnuiești organismul și îți crești stilul tău de viață. Până la urmă n-o să-ți mai fie foame, pentru că o să te obișnuiești. Ce se întâmplă cu medicamentul? Ai ales comoditatea, ai ales drumul scurt. Ce se întâmplă când scapi de medicament? Nu ți-ai educat stilul de viață. De asta zic, trebuie să-ți educi stilul de viață de la început. Nu alegi drumul scurt și faci capcane, pentru că atunci când te-ai lăsat de medicamente, apare iar problema și iar o să începi să mănânci. Aici este vorba de a ști să-ți controlezi foamea.

Aș minți dacă aș zice că trebuie să mănânci la fiecare câteva ore. Nu. Nu e nicio problemă dacă îți este un picuț de foame suportabilă între mese. Trebuie să faci asta, este un semn al pierderii grăsimii. Și atunci îi și demonstrezi corpului că tu deții controlul. Tu scoți biciul, tu spui ce și când. Asta trebuie educat. Nu faptul că mi-am suprimat apetitul, asta e calea ușoară, e foarte comod, dar ce facem fără el? Când o să-l lăsăm, ce facem? Nu poți să-l iei la infinit, are niște efecte secundare foarte grave.

Reporter: Dar cineva care totuși are nevoie să slăbească rapid și ia acest medicament propunându-și să fie începutul unei schimbări pentru toată viața, să zicem… doar ca să-i fie mai ușor la început?

Cerasela: Nu. Eu n-aș lua medicamentul, nu sunt de acord. Și ai zis „rapid”. Nu. Nu există slăbire rapidă. Trebuie făcută treptat. Chiar nu trebuie să slăbești rapid, un kilogram pe lună e suficient. Ușor-ușor. Și trebuie să te obișnuiești să înțelegi că tu trebuie să-ți schimbi stilul de viață, pur și simplu, fără ajutorul niciunui medicament. Nu sunt de acord, pur și simplu nu sunt de acord cu ele. Dacă medicul l-a recomandat, acolo deja nu mă bag, dar eu nu rezonez.

Reporter: Dar ai clienți care vin și te întreabă direct: „Cum ar fi să iau medicamentul ăsta?”

Cerasela: Nu mi s-a întâmplat asta, dar am avut un client care a venit deja medicat. Bineînțeles că l-am făcut să se lase de medicamente. I-am spus: „Eu te ajut dacă vrei să ai un pic de forță, un pic de ambiție. Lasă că ne descurcăm, încă ești tânăr, o să-ți fie bine”.

Reporter: Deci l-ai făcut să se lase de medicamente.

Cerasela: Dacă nu m-a mințit, da. I-am trimis o grămadă de informații despre ce riscuri există și i-am spus și la antrenament: „Uită-te și tu, nu progresăm, ai lipsă de forță, deja la o flotare tremuri din toate încheieturile. La nivelul ăsta de antrenament n-ar trebui să mai ai atâta lipsă de forță, ar trebui să progresezi deja”. I-am zis de la început: îți afectează masa musculară și îți ia din forță. Oricât mă forțez cu el… Am clienți care nu se tratează și clienți care se tratează, și atunci mi-am dat seama din diferența dintre ei ce se întâmplă.

Reporter: Ai spus că ai un client care avea 130 kg și acum arată foarte fit.

Cerasela: Nu arată foarte fit, dar a scăzut destul. Este un bărbat care… grăsimile alea au fost înlocuite cu masă musculară. El, în principiu, ar fi slăbit mult mai mult, dar am construit masă musculară și atunci s-au mai menținut formele. Dar totuși, 30 kg…

Reporter: De exemplu, cineva care slăbește 30 kg, chiar și cu sport, nu rămâne cu pielea lăsată?

Cerasela: Nu, pentru că dacă faci sport, nu. 30 kg nu este exagerat încât să-ți atârne pielea pe tine, și n-a fost bruscă scăderea, asta e foarte important. Omul ăsta a slăbit într-un an jumătate, doi ani. I-am dat kilogramele jos în doi ani, cam așa. N-a fost brusc, a fost ușor-ușor. I-am făcut schimbări treptate. Prima oară m-am atins de dietă, două elemente. După aceea, următorul pas. Gata, acum facem fastingul intermitent. După aceea, cel de 24 de ore o dată pe lună. După câteva luni: hai să lucrăm la 36 de ore, hai la 48, hai la 3 zile pe lună. Și uite așa, a fost progresiv. Când se adapta la o schimbare, gata, treceam la următoarea. Așa funcționează, ca să nu omori omul și să nu-l stresezi. Altfel n-ar suporta, n-ar putea și ar renunța. Mai bine rămâne gras. E un risc ca omul să prefere să rămână gras din cauză că vede prea mult efort.

Reporter: Mulțumim frumos, Cerasela!