Ucraina a depus 773 de mostre de semințe în Rezervația Mondială de Semințe din Svalbard, Norvegia, pentru prima dată de la începutul invaziei rusești. Colecția include soiuri de floarea-soarelui, cereale, hrișcă și culturi furajere, iar depozitarea are rolul de a proteja diversitatea genetică a plantelor în cazul unor dezastre sau conflicte, conform Agerpres.

Mostrele au fost depuse în această săptămână, potrivit Ministerului Agriculturii din Norvegia, citat de AFP și Agerpres. Este prima depunere a Ucrainei în această rezervă din 2012.

Ucraina are peste 154.000 de mostre de resurse genetice vegetale

Cunoscută drept „grânarul Europei”, Ucraina deține o colecție genetică importantă, cu peste 154.000 de mostre care reprezintă aproximativ 2.000 de specii, potrivit Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO).

Banca națională de semințe a Ucrainei, situată în Harkov, în estul țării, a fost avariată în urma bombardamentelor rusești din 2022. Colecția a fost ulterior transferată în vestul țării, la distanță de linia frontului, a precizat Ministerul Agriculturii din Norvegia.

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Depunerea din Svalbard oferă o copie de siguranță a unei părți din resursele genetice agricole ale Ucrainei. Conservarea acestor resurse este importantă pentru protejarea biodiversității și pentru menținerea posibilității de a utiliza soiuri vegetale în viitoarele programe de ameliorare.

„Arca lui Noe” a semințelor, construită în Arctica

Rezervația Mondială de Semințe din Svalbard este amplasată în tuneluri săpate în munte, la puțin peste 1.000 de kilometri de Polul Nord. Inaugurată în 2008, cu finanțare norvegiană, aceasta a fost concepută pentru a proteja semințele de războaie, dezastre naturale, boli, schimbări climatice și alte amenințări la adresa agriculturii.

Complexul găzduiește în prezent peste 1,4 milioane de mostre de semințe, păstrate în condiții de temperatură scăzută. Materialul genetic este depozitat pentru conservare, iar instituțiile care au depus mostrele le pot retrage atunci când au nevoie de ele.

Amplasarea în permafrost, într-o zonă îndepărtată de conflicte și la o altitudine care limitează riscul asociat creșterii nivelului mării, contribuie la protejarea colecțiilor. Structura este proiectată să mențină semințele în siguranță inclusiv în cazul unei defecțiuni a sistemului de refrigerare.

Schimbările climatice au afectat rezervația

Deși a fost proiectată să reziste unor situații extreme, rezervația nu a fost ferită de efectele schimbărilor climatice. În 2016, apa provenită din topirea zăpezii s-a infiltrat în tunelul de acces. Semințele nu au fost afectate, însă incidentul a impus lucrări pentru consolidarea protecției împotriva infiltrațiilor.

Reparațiile au costat aproximativ 20 de milioane de euro și au avut ca obiectiv îmbunătățirea etanșeității complexului.

Depunerea de semințe de către Ucraina readuce în atenție rolul băncilor genetice în protejarea agriculturii în perioade de război și instabilitate climatică. Păstrarea unor copii ale resurselor genetice în locații sigure poate contribui la refacerea colecțiilor naționale în cazul în care acestea sunt deteriorate sau distruse.