Comediantul Mircea Bravo spune că, dacă ar câștiga la loto, și-ar cumpăra alimente sănătoase, inclusiv unele pe care le găsește greu în Cluj. Actorul a vorbit cu G4Food despre preferințele sale culinare, dar și despre ce mănâncă în timpul filmărilor, la avanpremiera de luni seară a celui de-al cincilea film al echipei sale, „Băiat de milioane”.

Mircea Bravo spune că ar investi într-o alimentație sănătoasă, chiar dacă aceasta ar presupune cheltuieli mai mari. Întrebat de G4Food ce ar pune în coșul de cumpărături dacă ar câștiga la loto chiar și suma din film, comediantul a răspuns că ar prefera produsele sănătoase.

„Cred că ceva foarte sănătos. Am descoperit că mâncarea sănătoasă poate să fie și foarte bună”, a spus Mircea Bravo. Actorul a adăugat că soția sa gătește sănătos și a amintit edamamele printre alimentele pe care le apreciază.

„Punctual, îmi place edamamele, îmi place varza kale. O găsim foarte rar în Cluj. Mi-aș umple un beci cu toate chestiile astea”, a spus comediantuol.

„Nu ciugulim. E cea mai importantă regulă”

În ceea ce privește alimentația din timpul filmărilor, Mircea Bravo spune că încearcă să evite gustările luate între mese, mai ales dulciurile și produsele de patiserie, care îi pot afecta nivelul de energie.

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„Încerc să nu ciugulesc, asta e cea mai importantă regulă. Mâncăm normal, o ciorbă, un felul doi, de toate, dar încercăm să nu băgăm câte un corn, mai mănânci ceva dulce. Încerc să stau departe de ele, pentru că nivelul de energie după aceea merge direct în jos”, a explicat comediantul pentru G4Food.

„Băiat de milioane”

Filmul „Băiat de milioane”, regizat de Cristian Ilișuan, îl are în rolul principal pe Mircea Popa, cunoscut publicului drept Mircea Bravo, în rolul lui Andi Stângaciu. Din distribuție mai fac parte Cătălin Herlo, Adonis Tanța și Adrian Cucu, alături de alți actori români.

Povestea pornește de la câștigul neașteptat al lui Andi, care obține 12 milioane de euro la loto și decide să își schimbe radical viața. Renunță la job și investește în deschiderea unui restaurant, pe care îl conduce alături de foști colegi și prieteni fără experiență în domeniu. Câștigul îi oferă acces la lucrurile pe care și le-a dorit, dar schimbările aduc și tensiuni în relațiile cu cei apropiați.

Filmul este produs de Bravo Films, iar durata anunțată este de aproximativ 99 de minute. Lansarea în cinematografele din România este programată pentru 16 octombrie 2026, după proiecțiile și evenimentele de avanpremieră organizate în mai multe orașe.

„Băiat de milioane” este cea mai recentă producție a echipei lui Mircea Bravo, care a anunțat în primăvara acestui an începerea filmărilor la Cluj-Napoca. Regia îi aparține, ca și la producțiile anterioare ale echipei, lui Cristian Ilișuan.