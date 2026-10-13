Odată cu venirea toamnei, tarabele din piețe și magazinele din orașe se transformă într-un spectacol de culori calde și arome de pământ. Este sezonul în care dovlecii de toate formele și mărimile, de la cei plăcintari, perfecți pentru gătit, până la cei decorativi de Halloween, își fac apariția alături de gutui parfumate, mere, pere, rodii și cartofi dulci.

Eu locuiesc în Spania, unde am filmat și video-ul din acest articol, la un mic magazin bio, cu o ofertă apetisantă, de fructe și legume de sezon și din proximitate. Sau măcar naționale, precum mango-ul proaspăt recoltat din livezile din sud (din Malaga), dar și primele citrice din regiunea Valenciei, lămâi, portocale și mandarine.

Ce preparate de sezon putem pregăti cu legumele și fructele din piață

1. Supe creme pentru zile răcoroase

Toamna este anotimpul prin excelență al supelor creme. Legumele dulci și bogate în amidon se pretează perfect pentru feluri de mâncare calde și confortabile.

Pentru supa cremă de dovleac copt cu ghimbir coacem bucățile de dovleac cu puțin ulei de măsline, usturoi și cimbru, apoi le pasăm cu o supă obținută dintr-un morcov, un cartof și un păstârnac. Chiar și un pic de ghimbir proaspăt ras merge, pentru o notă ușor picantă.

Putem prepara și o supă cremă de cartofi dulci și morcovi. O combinație cremoasă, bogată în beta-caroten, care se potrivește de minune cu puțin lapte de cocos și semințe de dovleac prăjite deasupra.

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2. Prânz consistente cu mâncăruri gătite la cuptor

Pentru felul principal, legumele de toamnă oferă o bază excelentă pentru mâncăruri la tavă sau garnituri pentru fripturi/pește.

Iată o mâncare de cartofi dulci, pui și ciuperci la tavă pentru care tăiem cartofii dulci în cuburi, îi amestecăm cu bucăți de pui, ceapă și condimente după gust (cimbru, rozmarin, boia afumată) și dăm totul la cuptor până devin rumenite și fragede.

Sau putem pune în cuptor o tavă de legume de toamnă caramelizate. Amestecăm felii de dovleac, cartofi dulci și mere tari cu puțin ulei de măsline și miere. Le coacem ca garnitură pentru o friptură sau le consumăm ca atare alături de o brânză de capră, de ex sau un ou poșat.

3. Salate pline de culoare și prospețime

Fructele specifice toamnei aduc o notă crocantă sau dulce într-o salată rece sau caldă.

Salata cu rodie, fructe de kaki și brânză feta e o variantă. Pune pe un pat de frunze verzi (spanac baby sau rucola) felii subțiri de kaki, boabe aromate de rodie și cuburi de brânză feta. Stropește totul cu un dressing simplu din ulei de măsline, suc de lămâie și puțină miere.

O altă salată exotică de toamnă ar putea combina fâșii subțiri de mango cu mere, miez de nucă prăjit și bucăți de piept de pui la grătar. Totul aromatizat cu ulei de măsline și puțin ulei de Jerez.

4. Deserturi parfumate și doar puțin îndulcite

Fructele de toamnă sunt însă vedete în deserturilor de casă, umplând bucătăria de arome care vin din copilărie, de scorțișoară și nucșoară.

O simplă gutuie coaptă cu miere și nucă poate fi un desert tradițional simplu, dar rafinat. Taie gutuile în jumătăți, scoate-le cotorasele, adaugă o lingură de miere sau zahăr, nucă tocată și o steluță de anason, apoi dă-le la cuptor până se înmoaie.

O plăcintă sau tartă cu prune și scorțișoară are un gust de nerefuzat. Prunele își intensifică aroma la copt, fiind ideale pentru aluaturi fragede, pandișpanuri sau compoturi parfumate.

Chiar și un iaurt cu mere coapte, umplute cu stafide și nuci și cu o lingură de miere deasupra e ceva dumnezeiesc.