VIDEO | Alex Dumitru, despre restaurantul deschis cu zece zile înaintea stării de urgență: „Am reușit să supraviețuim” / Afacerea a continuat un an

04 oct. 2026, Disputandum
Captură video G4Food
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Cuprins
  1. De la lucrările de amenajare la primele zile cu oaspeți
  2. Continuarea activității a avut un cost personal

Restaurantul Anika funcționa de numai zece zile când a fost declarată starea de urgență, povestește chef Alexandru Dumitru. Afacerea a continuat aproximativ încă un an, dar epuizarea l-a făcut să renunțe la proiect.

Bucătarul a rememorat experiența la „Disputandum”, podcastul realizat de jurnalistul gastronomic Cosmin Dragomir, colaborator G4Food. Pentru el, deschiderea propriului restaurant din București a fost o etapă importantă, la care a contribuit inclusiv prin muncă fizică.

Alex Dumitru spune că nu avea resurse pentru echipe care să execute toate lucrările. A participat la transformarea spațiului, de la demolarea amenajării vechi până la pregătirea restaurantului pentru deschidere.

De la lucrările de amenajare la primele zile cu oaspeți

Cosmin Dragomir rezumă experiența printr-o imagine: nu a fost vorba doar despre cumpărat tigăi, ci și despre bătut cuie. Invitatul confirmă și amintește șlefuirea pereților și lucrările cu lemn. În relatarea sa, începutul a fost încurajator. Restaurantul avea o energie bună, iar publicul primise favorabil locul, înainte ca activitatea să fie afectată de pandemie. „Conjunctura a făcut ca la zece zile după ce am deschis să vină starea de urgență”, spune bucătarul. Momentul a intervenit înainte ca firma să își poată construi un istoric de activitate.

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Alex Dumitru explică faptul că această situație a contat și în raport cu sprijinul disponibil pentru afaceri. Potrivit lui, firma nouă nu avea cifra de afaceri din anul anterior necesară pentru accesarea granturilor despre care vorbește.

Continuarea activității a avut un cost personal

Invitatul spune că a reușit totuși să mențină restaurantul în funcțiune. „Am reușit să supraviețuim”, afirmă Alex Dumitru, înainte de a descrie dificultățile perioadei următoare. Restaurantul a mai funcționat aproximativ un an, potrivit relatării sale. Decizia de a încheia proiectul este legată de uzura mentală acumulată și de lipsa energiei de a continua. Bucătarul spune că nu se regăsește în ideea de a rămâne într-un loc atunci când nu mai are energia necesară. După această etapă, a ales să își continue activitatea într-un alt proiect.

În conversație, următorul capitol este munca de la Singureni. La momentul înregistrării, Alex Dumitru spune că depășise cinci ani acolo și aprecia continuitatea echipei.

Experiența închiderii restaurantului revine ulterior și în discuția despre oamenii care l-au sprijinit. Invitatul vorbește despre importanța celor care au avut încredere în el în momentele dificile.

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