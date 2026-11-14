Ce mai este cu adevărat tradițional românesc și ce am împrumutat de la alte culturi? Este o întrebare care revine frecvent în discuțiile despre gastronomia locală. Chef Sorin Stoica, cofondator al restaurantului éto din București, spune că identitatea bucătăriei românești nu trebuie căutată doar în originea preparatelor, ci și în felul în care bucătarii le înțeleg, le transformă și își pun propria amprentă asupra lor.

„Al nostru este tot pe ce punem noi amprentă”

Mămăliga și sarmalele sunt printre preparatele care ajung cel mai des în centrul discuțiilor despre gastronomia românească. Dar ce înseamnă, de fapt, să numim un preparat tradițional al nostru? Pentru Sorin Stoica, răspunsul ține mai puțin de o delimitare strictă a originilor și mai mult de felul în care fiecare bucătar lucrează cu ingredientele și gusturile pe care le cunoaște.

„Al nostru este tot pe ce punem noi amprentă. E o largă discuție în jurul mămăligii și a sarmalei, dar cred că putem aduce în ograda noastră sau în farfuria noastră tot ce ne putem imagina și să-l transformăm și să punem amprenta proprie, amprenta pe care o are orice bucătar. Cred că atunci devine al nostru.

Atâta timp cât cunoști esența gustului, cunoști proveniența și cunoști cumva sursa, cred că e un prim pas de transformare și să mergem mai departe și să vedem ce putem face”, explică chef-ul.

O tocăniță de cartofi, reinterpretată în farfuria unui restaurant

Transformarea unui preparat cunoscut nu înseamnă neapărat îndepărtarea de gustul original. Dimpotrivă, spune Sorin Stoica, reinterpretarea trebuie să pornească de la familiaritatea pe care oamenii o au cu mâncarea și de la respectarea esenței acesteia.

Iar publicul român este unul exigent, obișnuit cu gusturile pe care le-a descoperit acasă și greu de convins printr-o simplă prezentare spectaculoasă.

„Oaspetele local, oaspetele român știe să mănânce bine și nu prea îl poți păcăli. Atunci trebuie să fii de două ori mai motivat, să fii foarte bine pregătit în momentul în care mergi cu un fel de mâncare reinterpretat, să mergi în fața lui și să-i vorbești: uite, asta este o tocăniță de cartofi pe care o cunoaștem toți. Doar că este spusă în varianta mea.

Cred că oaspetele român știe să mănânce și îi place să descopere. Asta observ eu în ultimii ani în restaurant”, spune chef Sorin Stoica.