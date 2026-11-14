Schimbarea sistemului alimentar nu poate fi făcută peste noapte, prin decizii radicale impuse de sus în jos, avertizează David Holmgren, co-fondatorul permaculturii. Reducerea consumului de energie și substanțe chimice în agricultură poate începe la nivelul gospodăriilor, prin schimbarea obiceiurilor alimentare și prin soluții aplicate la scară mică. Acestea pot ajunge să producă efecte importante atunci când sunt preluate și replicate în mai multe locuri, explică Holmgren într-un interviu acordat G4Food.

Întrebat dacă putem produce suficientă hrană folosind mai puține substanțe chimice și mai puțină energie, fără ca alimentele să devină mai scumpe, Holmgren spune că schimbările radicale impuse prin politici de sus în jos pot avea consecințe neprevăzute.

„Nu cred că, dacă eu sau oricine altcineva am avea puterea de a conduce o țară și am încerca să schimbăm brusc sistemul alimentar, am obține rezultatele dorite. Aceste schimbări radicale, impuse de sus în jos prin politici publice, creează întotdeauna consecințe neintenționate, opoziție și, într-un fel sau altul, haos”, explică David Holmgren.

Agricultura la scară mică poate reduce consumul de energie și substanțe chimice

Co-fondatorul permaculturii consideră că există mai multe modalități prin care agricultura poate reduce resursele folosite în producția de hrană. Una dintre ele este cultivarea alimentelor în gospodării, unde practicile ecologice sunt mai ușor de aplicat decât în sistemele agricole de mari dimensiuni.

„Cred însă că este posibil să reducem, în multe feluri, energia și substanțele chimice folosite în producția alimentară. În primul rând, așa cum am spus, este vorba despre ceea ce cultivăm în gospodărie. La această scară este mult mai ușor să practici agricultura ecologică decât la scară mare”, spune Holmgren.

O altă direcție ține de schimbarea obiceiurilor alimentare și de modul în care sunt folosite terenurile agricole. Holmgren susține că eliminarea sistemelor industriale intensive de creștere a animalelor ar elibera suprafețe importante de teren, folosite în prezent pentru producerea hranei destinate acestora.

„În al doilea rând, ar trebui să coborâm pe lanțul trofic, consumând produse de origine animală obținute în mod natural și, acolo unde există abundență, să valorificăm și animalele sălbatice, precum și abundența naturală a resurselor din natură. Eliminarea completă a sistemelor industriale intensive de creștere a animalelor ar elibera suprafețe enorme de teren care sunt folosite în prezent pentru cultivarea hranei destinate acestora”, explică el.

De ce soluțiile mici pot produce schimbări mari

Reducerea consumului de substanțe chimice și a impactului asupra mediului nu depinde de o singură măsură. Unele schimbări pot fi făcute la scară mare, altele țin de obiceiurile alimentare, iar unele pot începe chiar în gospodăriile oamenilor.

Holmgren atrage atenția că principiul soluțiilor mici și lente este adesea înțeles greșit, fiind asociat cu ideea că astfel de inițiative nu pot avea un impact semnificativ. În realitate, spune el, efectul apare atunci când soluțiile funcționale sunt replicate.

„Există diferite modalități prin care putem reduce substanțele chimice și impactul asupra mediului. Unele țin de schimbări la scară mare, altele de obiceiurile alimentare, iar altele presupun pur și simplu să acționăm la o scară mai mică.

Cred că principiul soluțiilor mici și lente este adesea înțeles greșit, ca și cum acestea nu ar putea avea un impact mare. Dar soluțiile de proiectare care funcționează la scară mică pot avea un impact prin replicare. Numim adesea acest lucru replicare virală. O idee bună sau un sistem care funcționează, odată ce condițiile sunt potrivite, se poate răspândi foarte repede, iar toate aceste sisteme mici, luate împreună, pot avea un impact major.

Important este să producem semințele acestor idei, să le facem să prindă rădăcini, să demonstrăm că funcționează și apoi să le lăsăm pregătite pentru momentul în care condițiile se schimbă, în loc să încercăm să forțăm o schimbare asupra întregului sistem”, conchide David Holmgren.