Aplicațiile de livrare au devenit, în ultimii ani, mai mult decât un instrument prin care oamenii comandă mâncare sau produse acasă. Pentru multe restaurante, cafenele, magazine alimentare sau mici afaceri de cartier, ele funcționează ca o vitrină digitală, prin care pot ajunge la clienți care altfel poate nu le-ar fi descoperit.

Un sondaj realizat de Ipsos în România, pentru Wolt, arată că românii văd platformele ca pe un sprijin pentru economia locală. Potrivit cercetării, 81% dintre respondenți consideră că platformele și aplicațiile de livrare susțin restaurantele, magazinele și alte afaceri locale din zona lor.

Datele merg mai departe și arată concret cum se produce acest efect: 83% dintre utilizatorii de aplicații de livrare din România spun că au descoperit o nouă afacere locală, restaurant sau magazin, prin intermediul acestor platforme.

Aplicațiile de livrare, o vitrină digitală pentru afacerile de cartier

Pentru o afacere locală, una dintre cele mai mari provocări este vizibilitatea. Un restaurant bun, o patiserie, o băcănie, o florărie sau un magazin de proximitate pot avea produse apreciate, dar pot rămâne necunoscute pentru mulți potențiali clienți din aceeași zonă.

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Aplicațiile de livrare schimbă această relație. Ele aduc afacerile locale în telefonul clientului, alături de oferte, meniuri, fotografii, recenzii și opțiuni de comandă. Practic, un utilizator care caută o masă de prânz, o cină rapidă sau produse pentru acasă poate descoperi, în câteva minute, locuri din apropiere pe care nu le-a vizitat niciodată.

Aici se vede una dintre cele mai importante concluzii ale sondajului: aplicațiile nu sunt doar un canal de livrare, ci și o modalitate de a descoperi lucruri noi.

Faptul că 83% dintre utilizatorii de aplicații de livrare au descoperit noi afaceri locale prin aceste platforme arată că impactul nu este marginal.

Pentru mulți clienți, primul contact cu un restaurant sau magazin local nu mai are loc pe stradă, în fața vitrinei, ci în aplicație.

De ce contează descoperirea unor afaceri locale noi

Descoperirea unei afaceri locale este importantă pentru că poate transforma o comandă ocazională într-o relație de durată între client și comerciant. Sau, cel puțin, are potențialul de a realiza acest lucru.

Un utilizator poate comanda o dată de la un restaurant pe care nu îl cunoștea, iar apoi poate reveni, poate recomanda locul altora sau poate merge fizic acolo. În același fel, un magazin local poate ajunge la clienți din cartier sau din oraș care nu știau că există.

Pentru micile afaceri, acest tip de vizibilitate poate conta mult. Într-o piață în care concurența este puternică, iar costurile de promovare pot fi ridicate, prezența într-o aplicație de livrare poate oferi acces la o bază mai largă de clienți.

Local versus comerț global: românii preferă magazinul local când au de ales

Un alt rezultat important din sondaj privește diferența dintre platformele de livrare rapidă și comerțul electronic global. Potrivit cercetării, 61% dintre români sunt familiarizați cu această diferență.

Atunci când li se oferă posibilitatea de a alege, 57% ar prefera să comande de la un magazin local prin intermediul platformelor de livrare, față de 24% care ar alege comerțul electronic global.

Această comparație arată că, dincolo de comoditate, există și o preferință pentru proximitate. Mulți consumatori vor să cumpere rapid, dar și să rămână conectați la afacerile din apropiere.

Piața digitală din cartier

În mod tradițional, comerțul local se baza pe proximitate fizică, recomandările vecinilor, poziția pe o stradă circulată și reputația construită în timp.

În 2026, proximitatea și reputația se regăsesc și în mediul digital. O aplicație de livrare poate arăta utilizatorului ce restaurante, magazine sau servicii există în apropiere, iar notele și recenziile devin indicatori importanți atunci când clientul alege o afacere pe care nu o cunoaște.

La această vizibilitate se adaugă componenta «last mile»: aplicații precum Wolt conectează comenzile locale cu livrarea pe ultimul segment al traseului, într-un timp scurt. Pentru client, avantajul este accesul rapid la oferta din apropiere; pentru comerciant, posibilitatea de a ajunge la consumatori fără a-și construi singur întregul sistem de livrare.

Astfel, cartierul devine o piață digitală. Clientul poate vedea rapid opțiuni locale, poate compara, poate testa și poate reveni.

De aceea, datele privind descoperirea de noi afaceri locale sunt esențiale. Ele arată că aplicațiile nu doar intermediază comenzi, ci creează legături noi între consumatori și economia locală.

Impactul asupra vieții de zi cu zi

Sondajul Ipsos arată că 65% dintre români au folosit servicii de livrare de alimente sau produse alimentare în ultimul an. Dintre aceștia, trei sferturi comandă cel puțin o dată pe lună.

De asemenea, 72% dintre respondenți consideră că platformele de livrare le îmbunătățesc viața de zi cu zi într-o anumită măsură, iar 12% spun că acestea sunt un serviciu esențial.

Aceste date explică de ce aplicațiile pot avea impact asupra afacerilor locale. Cu cât serviciile de livrare devin mai integrate în rutina oamenilor, cu atât cresc șansele ca utilizatorii să descopere și să folosească mai multe afaceri din apropiere.

Pe scurt, datele din sondaj conturează trei concluzii principale.

Prima: românii cred, în majoritate, că aplicațiile de livrare susțin afacerile locale.

A doua: aplicațiile ajută concret la descoperirea unor afaceri noi.

A treia: există o preferință pentru consumul local atunci când oamenii pot alege.

Articol preluat din G4Media.ro