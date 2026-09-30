„Fructele noastre vor ajunge la gunoi”, „UE ne va lua pământurile” sau „vom fi obligați să folosim semințe modificate genetic” sunt câteva dintre afirmațiile care circulă în spațiul public despre impactul apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Datele oficiale și verificările realizate de platforme de fact-checking contrazic mai multe dintre aceste narațiuni.

În spațiul public circulă mai multe afirmații potrivit cărora apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană ar duce la pierderea piețelor tradiționale, la falimentul fermierilor sau chiar la dispariția agriculturii locale, relatează Agenția de presă Rador, care citează INFO-PRIM NEO.

Unele dintre aceste mesaje pornesc de la probleme reale cu care se confruntă agricultura moldovenească, precum seceta, costurile ridicate și necesitatea unor investiții importante. Problema apare atunci când dificultățile reale sunt transformate în concluzii care nu sunt susținute de date, scrie G4Media.

„UE nu are nevoie de produsele moldovenești, iar fructele noastre vor ajunge la gunoi”

Una dintre narațiunile răspândite susține că agricultorii moldoveni nu ar avea șanse pe piața europeană și că produsele locale ar fi respinse de consumatorii din UE.

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Datele oficiale indică însă o situație diferită. Uniunea Europeană este deja principala destinație pentru exporturile Republicii Moldova. În 2025, 67,5% din exporturile de mărfuri ale țării au ajuns pe piețele europene, potrivit datelor Biroului Național de Statistică.

Exporturile Republicii Moldova către UE au depășit 2,5 miliarde de dolari în 2025. Comisia Europeană descrie, la rândul său, Republica Moldova drept exportator net de produse agroalimentare către piața europeană.

Asta nu înseamnă că orice produs moldovenesc poate fi vândut automat în UE. Producătorii trebuie să respecte cerințe privind siguranța alimentară, calitatea și conformitatea.

Existența acestor condiții nu echivalează însă cu închiderea pieței europene pentru produsele moldovenești.

„UE ne va obliga să folosim semințe modificate genetic”

O altă afirmație susține că apropierea de UE îi va obliga pe agricultorii moldoveni să utilizeze semințe modificate genetic și că produsele locale își vor pierde astfel caracteristicile tradiționale.

Nu există o obligație pentru fermierii din Uniunea Europeană de a cultiva plante modificate genetic. OMG-urile sunt supuse unui sistem european de autorizare, evaluare și control.

Regulile europene privind semințele stabilesc cerințe referitoare la identitatea, calitatea și sănătatea materialului de reproducere vegetală. Aceste norme nu îi obligă pe fermieri să folosească OMG-uri.

Nici gustul unui fruct sau al unei legume nu este stabilit de legislația europeană. Alegerea soiului rămâne la producător și depinde de caracteristicile culturii, precum productivitatea, rezistența, gustul sau capacitatea de a suporta transportul.

„UE obligă Moldova să renunțe la exporturile către Rusia și Belarus”

În spațiul informațional au circulat și afirmații atribuite ministrului Agriculturii, Eugeniu Osmochescu, potrivit cărora Chișinăul ar urma să suspende exporturile către Rusia și Belarus pentru a respecta cerințele Bruxellesului.

Platforma Veridica a verificat aceste afirmații și a constatat că declarațiile ministrului au fost scoase din context.

Potrivit verificării, ministrul s-a referit la posibilitatea alinierii Republicii Moldova la sancțiunile internaționale privind importurile din aceste state, nu la interzicerea exporturilor moldovenești către Rusia și Belarus.

În același timp, oficialul a vorbit despre necesitatea sprijinirii exportatorilor moldoveni pentru accesul pe piața europeană.

„UE va lua pământurile moldovenilor”

O altă narațiune susține că aderarea la Uniunea Europeană ar obliga Republica Moldova să permită cetățenilor sau companiilor străine să cumpere terenuri agricole, ceea ce ar duce la dispariția fermelor locale.

Regimul proprietății asupra terenurilor agricole ține de legislația națională și de condițiile negociate în procesul de aderare. Nu există o regulă europeană care să impună vânzarea terenurilor agricole din Republica Moldova către străini.

Mai multe state membre ale UE au avut sau au negociat perioade de tranziție și restricții privind achiziționarea terenurilor agricole de către străini.

Prin urmare, afirmația potrivit căreia „aderarea înseamnă că străinii vor cumpăra toate pământurile” transformă o chestiune juridică și negociabilă într-o certitudine care nu rezultă din regulile Uniunii Europene.

„Comisia Europeană refuză să ajute agricultorii moldoveni”

Un alt caz de dezinformare a pornit de la o pretinsă scrisoare a Comisiei Europene, distribuită online, prin care se susținea că UE ar fi refuzat sprijinul financiar solicitat pentru agricultorii moldoveni afectați de crizele din sector.

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Delegația UE în Republica Moldova au calificat documentul drept fals.

Potrivit informațiilor disponibile, documentul imita o comunicare oficială, dar nu provenea de la Comisia Europeană. În plus, conținea erori de formatare și de conținut.

Cazul este diferit de o declarație reală scoasă din context. Documentul respectiv era fabricat astfel încât să creeze impresia unei poziții oficiale a instituțiilor europene.

Problemele agricultorilor moldoveni sunt reale

Faptul că unele afirmații despre relația dintre agricultura Moldovei și UE sunt false nu înseamnă că sectorul agricol nu are probleme.

Adaptarea la cerințele unei piețe mai exigente poate necesita investiții în utilaje, irigații, depozitare, trasabilitate și siguranță alimentară. Pentru unele ferme, în special pentru cele mici, aceste costuri pot reprezenta o provocare.

Aceste dificultăți trebuie însă diferențiate de afirmația că Uniunea Europeană ar închide piața pentru produsele moldovenești.

Datele oficiale arată că UE este deja principala piață de export pentru Republica Moldova. În 2025, 67,5% din exporturile de mărfuri ale țării au ajuns în statele membre.

În același timp, Comisia Europeană descrie Republica Moldova drept exportator net de produse agroalimentare către UE.

Pentru verificarea unor afirmații despre impactul integrării europene asupra agriculturii, sunt relevante trei întrebări: ce prevede concret norma invocată, ce arată datele privind exporturile și care este sursa afirmației.