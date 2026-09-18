Clienții restaurantului Gaggan din Bangkok trebuie să lase telefoanele deoparte în timpul mesei. Bucătarul vrea să protejeze atenția oaspeților și surprizele pregătite de echipă. „Nu voi permite fotografii. Nu voi permite camere. Nu voi permite telefoane”, a declarat Gaggan Anand într-un interviu citat de CNN.

Pentru el, problema depășește simpla prezență a unui ecran pe masă. Restaurantul este conceput ca un spectacol, iar filmările publicate online dezvăluie momente pe care ceilalți clienți ar trebui să le descopere singuri. Anand spune că unii oaspeți ajungeau să întrebe dinainte despre anumite preparate, după ce le văzuseră pe internet. Astfel, surpriza pregătită de bucătari dispărea înainte de servire.

Există și consecințe asupra mâncării. În timp ce clientul caută unghiul potrivit pentru fotografie, înghețata se topește, iar elementele din farfurie își schimbă aspectul, mai explică bucătarul.

Regula a fost anunțată în cadrul relansării restaurantului sub conceptul Gaggan 2.0, din primăvara acestui an. Publicația mai amintește că Anand și-a construit reputația prin experiențe culinare neconvenționale. A folosit meniuri alcătuite din emoji și a creat preparate care îi invitau pe clienți să lingă farfuria. Participarea oaspeților face parte din felul în care își prezintă mâncarea.

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Relatările clienților confirmă

O relatare publicată pe 3 septembrie de jurnalistul gastronomic Rafael Tonon confirmă aplicarea regulii. Potrivit acestuia, clienții primesc autocolante pentru acoperirea camerelor telefoanelor. Tonon povestește că un angajat l-a oprit când a încercat să verifice o notificare. Pe parcursul cinei, spune jurnalistul, restricția l-a ajutat să se desprindă de telefon.

Anand i-a explicat că ideea a fost inspirată de un concert din Japonia, unde telefoanele erau interzise. Bucătarul apreciase posibilitatea de a urmări scena fără ecranele ridicate de ceilalți spectatori. În acel interviu Anand a descris noul concept gastronomic prin șapte acte, asociate cu șapte culori și inspirate de chakre. Restricția privind telefoanele urmărește să păstreze atenția publicului asupra acestei succesiuni de preparate, lumini și momente teatrale.